Лоферы и оксфорды. Новинки мужской осенне-зимней обуви «Марко»

Чёткость, стремительность и порыв – в каждом движении! Мужская осенне-зимняя коллекция «Марко», отражённая в линейках «Премьер», «Эксклюзив», а также «Браво», пропитана итальянским стилем.

Полуботинки подчеркнут статус владельца, а терракотовых тонов туфли с эффектом «амбре» – укажут на отменный вкус. И конечно, особый шик, – обувь из кожи рептилии.

Татьяна Балтина, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан Марко»:

Очень стильно смотрится модель с отрезным носом с перфорацией по краям деталей, с рельефными краями в виде зубчиков. Обтекаемая форма колодки подчеркивает модный силуэт. Дополняет модель современная утолщённая, однако очень легкая подошва.

Дизайнеры предлагают интегрировать уютные лоферы, оксфорды и дерби в вольготные стрит-луки. Оригинальная многоцветная подошва с контрастным рантом поддерживается таким же сочетанием цвета и фактур деталей. Свободу и удобство сильному полу подарят кроссовки и кеды с антивандальным покрытием из линейки «Эктив».

Татьяна Балтина:

В этом сезоне будут в моде лёгкие и гибкие модели, отличающие обтекаемой формой и практичностью. Прекрасно подходят для длительных прогулок. Легкая гибкая подошва, удобная комфортная стелька и наличие мягкого канта делают каждый шаг особенно удобным и приятным.

Двигаться в унисон с ритмом города успешному мужчине позволит и обувь с повышенной комфортностью. Сдержанная цветовая гамма, увеличенная полнота колодки, неощутимая подошва. Городской стиль в этом сезоне поддержат, ставшие культовыми, тимберленды.

Татьяна Балтина:

Неброские оттенки этих ботинок выгодно сочетаются с ярким французским кантом, шнурками и подошвой.

Трендовая модель с оригинальной шнуровкой и интересной фурнитурой не оставит равнодушной молодых людей, а оригинальная конструкция языка не позволит снегу попадать внутрь ботинка.