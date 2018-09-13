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Лоферы и оксфорды. Новинки мужской осенне-зимней обуви «Марко»

13 сентября 2018 06:58
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Чёткость, стремительность и порыв – в каждом движении! Мужская осенне-зимняя коллекция «Марко», отражённая в линейках «Премьер», «Эксклюзив», а также «Браво», пропитана итальянским стилем.

Лоферы и оксфорды. Новинки мужской осенне-зимней обуви «Марко» -1

Полуботинки подчеркнут статус владельца, а терракотовых тонов туфли с эффектом «амбре» – укажут на отменный вкус. И конечно, особый шик, – обувь из кожи рептилии.

Лоферы и оксфорды. Новинки мужской осенне-зимней обуви «Марко» -4

Татьяна Балтина, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан Марко»:
Очень стильно смотрится модель с отрезным носом с перфорацией по краям деталей, с рельефными краями в виде зубчиков. Обтекаемая форма колодки подчеркивает модный силуэт. Дополняет модель современная утолщённая, однако очень легкая подошва.

Лоферы и оксфорды. Новинки мужской осенне-зимней обуви «Марко» -7

Дизайнеры предлагают интегрировать уютные лоферы, оксфорды и дерби в вольготные стрит-луки. Оригинальная многоцветная подошва с контрастным рантом поддерживается таким же сочетанием цвета и фактур деталей. Свободу и удобство сильному полу подарят кроссовки и кеды с антивандальным покрытием из линейки «Эктив».

Лоферы и оксфорды. Новинки мужской осенне-зимней обуви «Марко» -10

Татьяна Балтина:
В этом сезоне будут в моде лёгкие и гибкие модели, отличающие обтекаемой формой и практичностью. Прекрасно подходят для длительных прогулок. Легкая гибкая подошва, удобная комфортная стелька и наличие мягкого канта делают каждый шаг особенно удобным и приятным.

Лоферы и оксфорды. Новинки мужской осенне-зимней обуви «Марко» -13

Двигаться в унисон с ритмом города успешному мужчине позволит и обувь с повышенной комфортностью. Сдержанная цветовая гамма, увеличенная полнота колодки, неощутимая подошва. Городской стиль в этом сезоне поддержат, ставшие культовыми, тимберленды.

Лоферы и оксфорды. Новинки мужской осенне-зимней обуви «Марко» -16

Татьяна Балтина:
Неброские оттенки этих ботинок выгодно сочетаются с ярким французским кантом, шнурками и подошвой.

Лоферы и оксфорды. Новинки мужской осенне-зимней обуви «Марко» -19

Трендовая модель с оригинальной шнуровкой и интересной фурнитурой не оставит равнодушной молодых людей, а оригинальная конструкция языка не позволит снегу попадать внутрь ботинка.

Лоферы и оксфорды. Новинки мужской осенне-зимней обуви «Марко» -22

В обуви «Марко» настоящий мужчина сумеет совладать с капризами осени.

# Мужская мода # Мода # Татьяна Балтина # Фотофакт # Стиль

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