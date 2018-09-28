«В Швеции много покупают»: как белорусские дизайнеры создают модную одежду из льна

К традиционному льну Полина нашла нетрадиционный подход. Авторские рисунки она наносит на полотно при помощи шелкографии. И на платьях расцветает черника и летают бабочки. От природных мотивов до авангарда. Дизайнер обожает экспериментировать и дарить льну новую жизнь. В мире эко-моды она уже 8 лет. Признается, лён – наше лицо в Европе.

Полина Воронова, дизайнер:

Белорусский лен в Швеции много покупают! Имеет конкурентное преимущество не только по цене, но и по определённой фактуре. Поскольку наш белорусский лен сильно мнётся, мы решили его помять ещё больше, тем самым прибавив образу натурального лепестка.

Екатерина Кабанова также нашла себя в «зелёной моде». На льняные платья она рассыпает дары из собственного сада. Осенний букет заворачивает в полотно и варит. Так, природа сама создает уникальные принты с ароматом шиповника и клена. Космические наряды уже оценили в Испании, Бельгии, Австралии и Франции. «В таком не стыдно пройти по улице Парижа»: как в Беларуси делают одежду из льна

Екатерина Кабанова, дизайнер:

Издревле красили ткани при помощи настоев растений. Как только попробовала, я влюбилась, и вот я уже четыре года занимаюсь эко-окрашиванием. Я считаю, что у нас потрясающий лён белорусский, он не теряет окраску, он становится со временем мягким, он разного плетения.

Натуральность и шелковистость льна – наши козыри! Но рынок диктует свои правила игры. Вещь должна быть привлекательной и практичной одновременно. И чтобы быть конкурентными, нужно менять подходы. Один лен на поле масс-маркета не воин! Янина Гончарова, председатель РОО «Белорусская палата моды»:

20% добавлено шелковой, шерстяной ткани, чаще используют вискозную ткань только для того, чтобы технически особенности ткани были более носибельные и выгодные. Обработки энзимными различными препаратами, которые помогают быть мягче, глаже, позволяет ему быть плотнее.

Екатерина Кабанова:

Наш лен сырой покупают в Италии, и потом там его умягчают, выдают за лён, который представляет собой уже другую ткань.

И хоть наших дизайнеров знают по всему миру, имидж страны все же создают производства и прилавки в магазинах. Нужен творческий диалог! Янина Гончарова:

Нужно играть в одной команде: производителям, дизайнерам, предприятиям. Дизайнеры чувствуют волну, они знают тренды, путешествуют по всему миру. Они знают, что нужно. Нужно понимать, что успех таких компаний, как «Зара» заключается в том, что на них работают десятки людей, исследовательских институтов.

Недавно Полина с успехом выступила со своим брендом на Лондонской неделе моды. Льняные платья гурманам пришлись по вкусу. Нет сомнений, что у нашего наследия большие перспективы.