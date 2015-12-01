Более 11 пластических операций и $120 тысяч: девушка-электрик переделывает себя в мультперсонаж

Новости США. Невероятно тонкая талия, увеличенная грудь и кукольное личико – эта девушка как будто пришла в наш мир из мультфильма. И все-таки 25-летняя Пикси Фокс живой человек. Она родилась в Швеции, а живет в США. По профессии – электрик. Она потратила почти $120 тысяч на хирургические процедуры, чтобы добиться такого внешнего вида.

Пикси Фокс:

Люди часто подходят ко мне и говорят: «Не поймите неправильно, но вы выглядите, как персонаж мультфильма». Я воспринимаю это как комплимент, этого я и хотела достичь. Вдохновили Пикси на перевоплощения Джессика Рэббит, Аврора из «Спящей красавицы» и Холли Вуд из «Параллельного мира». У девушки 70 тысяч подписчиков в Instagram. Она настаивает и искренне верит в то, что является для них хорошим примером для подражания. В прошлом месяце Пикси удалила 6 нижних рёбер и сузила свою талию до рекордных 35 см. Пикси Фокс:

Эти мультипликационные персонажи являются олицетворением идеального женского тела. Я хотела, чтобы у меня была тонкая талия, большие ягодицы и грудь, большие глаза и очень привлекательное лицо. Удалив рёбра, я на шаг приблизилась к достижению своего идеала.

Экстремальную 5-часовую лапароскопическую операцию по удалению нижних рёбер согласился сделать доктор Барри Эппли из Индианаполиса. Операция, которая является необратимой, выполняется обычно по медицинским показаниям. Однако после обширной консультации эту операцию можно сделать и в косметических целях. Пикси Фокс:

Я всегда мечтала удалить себе нижние рёбра. Но найти хирурга, который согласился бы сделать эту операцию, было очень трудно, почти невозможно.

Мне сделали операцию только по одной причине – доктора наконец стали воспринимать меня всерьёз.

Они поняли, что я не сумасшедшая, что я понимаю, что делаю. Восстановление после операции, стоимостью 9 тысяч долларов, должно было занять 6 недель. Однако, всего 2 дня спустя девушка вернулась к своему привычному образу жизни и начала носить корсет 24 часа в сутки. Пикси Фокс:

Я уже могу видеть результаты и почувствовать разницу. Раньше корсет сильно сжимал рёбра, отчего мне было очень тяжело и больно его носить.

Теперь я могу затягивать его туже без боли. Мне кажется, я приблизилась к мировому рекорду на самую тонкую талию. И теперь девушку не беспокоит риск причинения вреда здоровью в случае несчастного случая. Пикси Фокс:

Раньше, если бы я попала в аварию, я бы могла сломать рёбра. Если это случится сейчас, возможно, я вместо этого поврежу селезёнку.

Меня всё это не беспокоит, ведь я 24 часа в сутки ношу корсет как искусственную грудную клетку. Предыдущий рекорд принадлежал 78-летней американке Кэти Юнг, обхват талии которой составляет 38 см.

Чтобы достичь своей цели и уменьшить талию ещё больше, девушка каждый день занимается в спортзале по 4-5 часов. Пикси ест только сытную пищу (мясо или хлеб), овощи, фрукты и орехи, которые перемалывает в блендере. Принимает дополнительные витамины: из-за того, что девушка удалила себе рёбра, её внутренние органы, включая печень, лишились своей естественной защиты.

В прошлой жизни Пикси вела не такой гламурный образ жизни. Она жила с родителями и старшей сестрой в маленьком городке под Стокгольмом. Пикси Фокс:

Швеция – страна, в которой все борются за равноправие. Здесь не поощряется желание выделяться. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Я была пацанкой, беспокоилась о своём носе, ни с кем не встречалась и чувствовала себя уязвимой.

После школы она выучилась на электрика и накопила денег на ринопластику. В погоне за идеальным носом девушка перенесла 4 операции.

Бойфренд уговорил её также увеличить грудь на 2 размера. Но уже после разрыва с ним в 2013 году девушка загорелась идеей стать мультперсонажем в реальной жизни. И после 4 операций по увеличению груди получила свой нынешний 10 размер.

Также девушка сделала себе операцию на верхних веках; инъекции, чтобы увеличить щёки и губы, а также более крупные и округлые ягодицы; две липосакции. А еще она воспользовалась такой услугой, как холодная коррекция фигуры, то есть заморозила подкожный жир. За 11 операций девушка заплатила $120 тысяч. Сама. Из своих собственных доходов и сбережений. Но следует помнить также о потерях в заработной плате, расходах на лекарства и перелёты. Так что реальная стоимость операций была на тысячи долларов выше. Еще несколько операций оплатили поклонники Пикси, которые следят за её перевоплощением в социальных сетях и хвалят её, называя своей вдохновительницей.

Поклонники Пикси:

Ваши фото в Instagram очень вдохновляют. Не только потому, что ваш стиль уникален и очень сексуален, но также потому, что вы делитесь своей страстью с нами. Спасибо Вам! Вид вашего тела мотивирует меня ходить в спортзал и копить деньги на операции, которые я хочу сделать. Но есть и пользователи, которых не впечатляет то, что делает Пикси. Комментарий в Сети:

Она удалила рёбра! Меня сейчас стошнит. Однако поклонники напоминают Пикси, что нужно игнорировать негативные отзывы. Поклонники Пикси:

Никого не касается то, что вы делаете с вашим телом. Я никогда не смогу понять людей, которые думают, что у них есть право говорить вам, как вы должны поступать.

Как бы то ни было, Пикси подчеркивает, что у неё нет цели навязывать людям идею применения пластических операций. Пикси Фокс:

Всё, чего я хочу, получить подтверждение, что чем бы вы ни занимались, вы должны осмелиться быть самими собой и окружить себя людьми, которые будут видеть вас таким, какой вы есть на самом деле.

В мире так много людей, которые чувствуют себя одним человеком, а выглядят совсем по-другому.

Раньше я выглядела совсем не так, как чувствовала себя внутри.

Я получила много положительных отзывов от девушек и парней, которые хотели изменить свою жизнь, например, перевоплотиться или стать более спортивными или здоровыми.

Всем нужно вдохновение. И я чувствую себя очень хорошо, зная, что я сама стала вдохновением для других людей. Пикси считает, что она нравится людям благодаря своей увлечённости тем, что она называет «жизнью пустышки».

Пикси Фокс:

В мире так много красивых женщин, которые преобразили себя разными путями. Я восхищаюсь ими!

Но многие из них изменили или увеличили в себе совсем немного.

Моё преображение заключалось в достижении полной трансформации, от кончиков пальцев до макушки, и полной приверженности образу жизни. Процесс полной трансформации Пикси будет продолжаться и в 2016 году. Она планирует сделать новые операции: вставить имплантаты в ягодицы и бёдра, нарастить ресницы и удалить жир из щёк, что поможет им выглядеть более пухлыми.