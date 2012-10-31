Костюмы на Хэллоуин: в чём Кристина Агилера, Пэрис Хилтон и Джессика Альба отмечают Хэллоуин

Новости Беларуси. Хэллоуин берет начало из кельтского языческого праздника окончания сбора урожая и начала зимы, Самхейна. В ночь с 31 октября на 1 ноября стирается граница между миром живых и мертвых, и души умерших становятся опасными для людей. Главный атрибут праздника - тыквенный фонарь. Хэллоуин без тыквы всё равно что Новый год без елки.

Традиция изготовления тыкв-светильников пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище.

Тусовщики, падкие на иностранную моду, в ночь с 31 на 1 наряжаются в костюмы. Облачение в карнавальные костюмы — сравнительно недавно возникший элемент праздника. Впервые как полноценный обычай оно было зафиксировано в начале XX века и восходит к американским традициям костюмированных вечеринок.

На минувших выходных в разных городах США состоялись костюмированные вечеринки, посвященные Хэллоуину. В них приняли участие Кристина Агилера, Алессандра Амбросио, Ким Кардашьян, Канье Уэст, Стейси Киблер, Ферги, Пэрис Хилтон, Сил, Джессика Альба и другие знаменитости. Так, Агилера устроила «торжество нечистой силы» в субботу, 27 октября, в своем особняке, расположенном в Беверли-Хиллз. 31-летняя певица нарядилась в «принцессу из подворотни» (розовый парик, колкотки в сеточку, корона из пластмассы), а ее бойфренд Мэттью Ратлер примерил костюм рыцаря. Пэрис Хилтон посетила вечеринку, организованную основателем журнала Playboy. Для мероприятия она выбрала весьма откровенный наряд сказочной феи. Что говорить? Это видеть нужно! Смотрите фото под текстом.

В Беларуси обычай праздновать Хеллоуин появился сравнительно недавно. Поклонники праздника рекомендуют в эту ночь переодеться в карнавальный костюм и отправиться к соседям за сладостями; посмотреть фильм ужасов, лучше несколько и обязательно смастерить тыковку. Сделать фонарик из тыквы достаточно просто. Ведущие программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ Ольга Бурлакова и Александр Меженный прямо в студии сделали подсвечник из тыквы.

Если у вас нет тыквы или желания долго с ней возиться, можно сделать тыковку из апельсина. Принцип действий такой же.

Альтернативный вариант предлагает «Комсомолка». Если сидеть дома не хочется, в городе есть куда пойти! Несмотря на то, что многие бросились праздновать Хэллоуин еще в прошедшую субботу, на самом деле «самая страшная и таинственная ночь в году» наступит только 31 октября. По-настоящему День всех святых в столице можно отметить тут:

- Минск-Арена, 31 октября, 20:00, пр-т Победителей, 111.

Тут состоится концерт Nickelback и Troy Harley. Цена билетов: 410 000 – 1 860 000 руб.

- Пивной ресторан «Арка», 30 - 31 октября, с 12.00 до 24.00 (ул. Я.Коласа, 38).

Если вы придете в костюме, получите вкусный подарочный коктейль. Если нет, а желание стать вампиром или ведьмой вас все-таки внезапно настигнет, в ресторане будет гример.

- Паб «Гвоздь», 30 - 31 октября, с 12.00 до 24.00 (ул. Гикало, 5 и ул. Тимирязева, 65).

Здесь обещают атмосферу hell horror, а всех пришедших в маскарадных костюмах угостят бокалом темного пива.

- Клуб Re:Public, 31 октября, 18.00 (ул. Притыцкого, 62).

Тут состоится шабаш любителей тяжелой музыки: выступят Imprudence, Relikt, Outsize (проект музыкантов группы Asguard), Soulsides, Rokash, Weeping Twilight и Exegutor. Всех пришедших в костюмах ждут подарки.

- Westworld Club, 31 октября, 23.00 (ул. Сторожевская, 15а).

Организаторы уверяют, что самый большой Хэллоуин пройдет тут. Проверить это утверждение можно будет только лично.

- Ресторан-клуб «Гудвин», 31 октября, 21.00 (пр. Независимости, 19).

Хэллоуинский настрой создаст кавер-группа The Britlz, а когда вы как следует разойдетесь, будет шоу-программа и танцы до 5 утра.

- Развлекательный центр «НЛО», 31 октября, 23.00 (ул. Я.Коласа, 37).

Вас ждет вечеринка Prosto Retro: Halloween 2012. Выступят DJ AlexMad, Prof и Shane и дьявольские аниматоры.

- Таверна «Рич», 31 октября, 21.00 (ул. Кульман, 11).

Гадания настоящей ведьмы. Демоническая шоу-программа. Кровавое меню.

- Ночной клуб «Титан», 31 октября, 23.00 (пр. Дзержинского, 104).

Всю ночь на «Балу мертвецов» вас будет ждать ведьма Максима. До 24.00 для нечисти и девушек (не подумайте плохого!) вход бесплатный.

- Клуб «Юла», 31 октября, 23.00 (ул. Сурганова, 26).

Главное - хорошая компания. Тут вас ждут сексуальные ведьмы, ангелы, скелеты и зомби.

- Караоке-клуб «Центр», 31 октября, 23.00 (Октябрьская площадь, 1).

Местный бал ужасов возглавит Кровавый Джокер. Пиковая Дама порадует стрип-шоу. DJ Bee и DJ Anubis сыграют ужасную музыку. Вход с 18 лет.

- Ресторан-клуб Jack Club, 1 ноября, 23.00 (ул. Немига, 12).

Здесь кроме выступления кавер-группы «Контрабанда» (говорят, они помощники самого Люцифера!), DJ Crach и Sergey Essenin и ужасающего танцевального коллектива будет лукавый ведущий.

- Ресторан-пиццерия L’Osteria, 2 ноября, 22.00 (пр. Победителей, 31).

Если прийти сюда в костюме или с боди-артом, вход и коктейль «Кровавая Мэри» - бесплатно. Если нет, вы все равно можете посмотреть костюмированное шоу, поучаствовать в конкурсах и узнать у гадалки свою судьбу.

- Ресторан «Журавинка», 2 ноября, 22.00 (ул. Янки Купалы, 25).

Вас ждет мим-шоу «Обана», группа Funtastik, театр «Менада», шоу-дуэт «Престиж», DJ Brooklinbits и Dj Dozze. Посетителям - бесплатная «Кровавая Мэри».