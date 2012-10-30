Беларусь на конкурсе «Миссис Европа» представит победительница «Мисс Минск-2007» Василиса Рымжа

Новости Беларуси. 12 участниц национального отборочного тура конкурса «Миссис Европа – 2012» боролись за право представлять нашу страну на престижном международном конкурсе. Победу одержала обладательница титула «Мисс Минск-2007» Василиса Рымжа. Девушка представит Беларусь на конкурсе «Миссис Европа – 2012».

Модельная карьера Василисы началась ещё в школе. Будучи подростком, она уже работала в модельном агентстве.

Василиса Рымжа, представительница Беларуси на конкурсе «Миссис Европа»:

Когда училась в школе, я работала в модельном агентстве. Но потом решила, что высшее образование важнее. Поступила в Технологический университет. Так и доучилась до 4 курса, не думая о модельной карьере. А потом решилась воплотить в жизнь свое давнее желание и воспользоваться шансом.



Победа в конкурсе «Мисс Минск», подарила девушке возможность осуществить давнюю мечту – сняться в кино. Красавица сыграла в сериале «Ермоловы». Известный российский режиссёр нашёл героиню для своего фильма случайно: смотрел футбол по телевизору, а во время рекламы переключал каналы, когда наткнулся на церемонию награждения конкурса красоты «Мисс Минск».

Василиса Рымжа, представительница Беларуси на конкурсе «Миссис Европа»:

Внешне я оказалась очень похожа на героиню, которая играет эту роль в зрелом возрасте. Поэтому он решил меня пригласить. Я приехала в Москву, мне дали сценарий, я прочла пару эпизодов режиссеру, он объяснил ошибки, предложил прочесть еще... И на следующий день, к своему удивлению, я узнала, что меня утвердили на роль. Никогда не думала, что все так получится. Моя героиня наивная, доверчивая девушка. Говорят, я такая и в жизни. Потому мне не приходится играть, я остаюсь самой собой в кино. Но я не считаю себя актрисой. Это просто что-то новое в моей жизни, интересный эпизод. Но, думаю, мой актерский опыт – это только начало: если мне предложат сняться где-то еще, я обязательно соглашусь.



В 2008 году Василиса вышла замуж, через год родила сына Ярослава. Теперь красавица готова вновь покорять подиумы. Белорусская красавица уверена: в жизни, да и на любом конкурсе красоты, главное – вера в себя и свои силы.