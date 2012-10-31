Капсульный гардероб - решение, если шкаф ломится от вещей, а надеть нечего

Корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ нашли ключ к решению вечной женской проблемы с гардеробом - шкаф ломится от вещей, а надеть нечего. По мнению стилистов, этот вопрос можно решить раз и на всегда с помощью капсульного гардероба, создать который под силу каждой женщине. Такой гардероб помогает сэкономить не только деньги и время, но и нервы.

Людмила Лабкова, дизайнер:

Капсульный гардероб - это собрание ряда вещей, которые абсолютно сочетаются друг с другом. Естественно, это экономит время и деньги, потому что вы идете в магазин для того, чтобы купить вещь, которой нужно дополнить уже имеющуюся капсулу. В неё может входить от 6 до 12 вещей.

Людмила дала несколько советов, которые помогут вам собрать правильную капсулу!

Людмила Лабкова, дизайнер:

Специалисты утверждают, что каждая капсула должна состоять из определенного ряда вещей. В первую очередь джинсов и классических брюк. К ним обязательно должен быть жакет. Под жакеты, как правило, прекрасно подходят джемпера с принтом - это очень модно и молодежно. Стиль Casual удобен для поездок за город и для выходного дня. Если в вашей капсуле жакет серых оттенков, лучше взять один джемпер светлого цвета с глубоким вырезом, а второй тёмно-синий с высоким горлом. Последний оттенок в принципе является доминирующим цветом сезона. Еще желательно включить в такую капсулу джемпер с ярко выраженной фактурой.

Также логично включить в капсулу юбку. Наиболее модная в этом сезоне длина - макси. Для осенней капсулы, в которой доминируют джинсы, хорошо приобрести яркое осеннее пальто.

Каждая дама знает, что в гардеробе просто необходимо маленькое черное платье.

Я предлагаю собрать капсулу, которая бы полностью удовлетворила ваши потребности. Поэтому предлагаю в придачу ко всему включить вечернее платье для выходов в рестораны, клубы. Также в гардеробе каждой дамы должно быть маленькое черное платье. Удобно, если это платье-сарафан.

Вопреки утверждениям специалистов о том, что в капсулу не входят аксессуары, я, как дизайнер, рекомендую их все-таки использовать. Аксессуары помогут объединить ваш гардероб и сделают его более удобным и стильным.

Еще одна необходимая деталь - сумки. Их должно быть 2. Одна может быть дымчатых цветов, черная или коричневая - главное, чтобы оттенки были спокойными и сочетаемыми с вашим гардеробом. Другая - обязательно клатч. Это очень удобно не только в вечерних выходах, но и в дневных.

Из обуви хорошо иметь ботильоны, классические туфли и 2 пары сапог - на каблуке и плоском ходу. Это то, что решит ваши проблемы на весь сезон.