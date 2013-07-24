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Как выглядеть, как кинодива Одри Хепберн?

24 июля 2013 12:08
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Чистые глаза олененка Бемби,  густые яркие брови, теплая улыбка, осиная талия в 50 сантиметров, грациозность балерины. Внутренний свет и природное очарование! Такая она – икона  стиля на века, эталон лаконичного шика – неповторимая Одри Хепберн. Актрису  признали самой красивой женщиной всех времен. Источник вдохновения  современных кутюрье, и предмет подражания для миллионов  девушек.

Каждый наряд Одри в кино вмиг становился трендом. История началась после выхода в 1953 году фильма «Римские каникулы». Актрисе он принес Оскар, а миру моды подарил  аристократический кэжуал. Юбка-колокол, блуза без рукавов, акцент на талию и короткая стрижка под мальчика. Героиня Анна стала фавориткой модниц 50-х.

На съемках фильма «Сабрина» актриса знакомится с дизайнером Юбером де Живанши. Встреча стала судьбоносной. Кутюрье называл Одри своей музой, актриса 40 лет была талисманом модного дома. Именно Живанши  создал уникальный стиль кинодивы  – безупречный минимализм, узкие юбки, приталенные жакеты, ридикюли и балетки. Маленькое черное платьице на бретелях  героини Сабрины пережило уже не одно возрождение в фэшн индустрии. «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион» в этих фильмах французский кутюрье и актриса также были неразлучны.

Фильмотека – прекрасное пособие по классическому стилю. Одри носит туфли на низком прямоугольном каблуке, наряжается в свободные платья-трапеции, гуляет по улочкам Парижа в бежевом тренче и напоминает настоящую статуэтку в вечерних луках от Живанши.

Почти мотоциклетный шлем и огромные очки с выпуклыми стеклами в белой оправе – визитная карточка фильма «Как украсть миллион». Вслед за Одри такие очки наденут все модницы мира. Прекрасный вечерний аксессуар – кружевная маска на лице – также родом из этого фильма.

И все же, самым легендарным образом актрисы спустя полвека остается безупречная Холли Голайтли из фильма «Завтрак у Тиффани». Изысканное черное платье-футляр  Живанши  в отличие от именитого Шанель было без рукавов и воротника, с круглым вырезом  горловины и длиной  до колена. Широкая шляпа с полями и белой лентой идеально завершила образ. К слову, героиня Холли знала толк в аксессуарах! Роскошные серьги и колье, солнцезащитные очки на пол лица,  замысловатые шляпки, длинные перчатки – каждый выход в свет она доводила до совершенства. Длинный мундштук, диадема в волосах и нить жемчуга навсегда останется в истории кино и моды. Классический гардероб этого фильма – бежевый тренч, короткие брюки – капри - с балетками и водолазками, широкие пальто геометрического кроя и элегантные туфли-лодочки.

Платки стали особенно популярны благодаря киношным образам Одри. Она повязывала их на шею, носила вместе с плащами и очками. Трендовые леггинсы, платья-рубашки, леопардовый принт,  брюки с высокой талией, мини-шорты – всем этим мы также обязаны Одри Хепберн. Интересно, что было во многих нарядах актрисы и особое круглое декольте. Его Живанши придумал специально, чтобы скрыть худобу Одри. 

Гладкий конский хвост, короткая стрижка и прямая челка благодаря Одри Хепберн и другим голливудским кинодивам  не выйдут из моды никогда. Роскошные высокие укладки из фильма «Завтрак у Тиффани» были признаны критиками самой влиятельной прической в мире.

Чтобы губы стали соблазнительными – говорите добрые слова! Чтобы глаза были красивыми – излучайте добро! Такими секретами красоты делилась Одри, в ней не было ни грамма высокомерия, и люди в нее влюблялись с первого взгляда, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. 

# Мода # Мода

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