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Видео: как менялись стандарты женской красоты от Древнего Египта до наших дней

28 января 2015 18:02
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Новости США. О стандартах женской красоты сказано много. И у каждого своя позиция на тот счет, как должна выглядеть девушка с идеальными пропорциями.

Несколько дней назад издание BuzzFeed опубликовало видео, на котором отчетливо видно, как с течением времени менялись стандарты женской красоты.

В съемках видео приняли участие красавицы с формами обольстительницы времён эпохи Возрождения, звезда Голливуда из пятидесятых и, конечно же, идеал красавицы наших дней (смотрите видео).

Читайте подробнее о моде 20 века: Эпоха балета и «Русские сезоны» Дягилева, поэтические музы Лойе Фуллер и Айседора Дункан, русско-японская война и первая русская революция, время рождения кино братьев Люмьер и золотой век автомобилестроения – эти события начала 20 века открывают перед нами прекрасную эпоху модерна, время расцвета домов мод и швейных ателье. Женщины в утонченных и изысканных нарядах напоминали невесомых экзотических бабочек, райских птиц, таких же легких, как и их беззаботная довоенная жизнь…

Талия 33 см – такой идеал красоты диктовала минчанкам французская мода 20 века. В те времена в шутку сравнивали тонкую талию девушек с шеей их кавалеров.

# Красота # Фотофакт # Мода

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