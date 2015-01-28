Видео: как менялись стандарты женской красоты от Древнего Египта до наших дней

Новости США. О стандартах женской красоты сказано много. И у каждого своя позиция на тот счет, как должна выглядеть девушка с идеальными пропорциями.



Несколько дней назад издание BuzzFeed опубликовало видео, на котором отчетливо видно, как с течением времени менялись стандарты женской красоты.

В съемках видео приняли участие красавицы с формами обольстительницы времён эпохи Возрождения, звезда Голливуда из пятидесятых и, конечно же, идеал красавицы наших дней (смотрите видео).

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