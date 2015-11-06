Давка, ночевка в палатках, прогулы на работе: новую коллекцию H&M по всему миру раскупили за несколько минут
Хаос в магазинах H&M по всему миру: за 2 дня до открытия покупатели выстраивались в очереди, ставили палатки и даже платили за то, чтобы другие стояли в очереди за них. Всё ради вещей из самой обсуждаемой коллаборации года — коллекции Balmain для H&M.
Фото. Геральд-сквер, Нью-Йорк
США
Многие покупатели провели ночь, укутавшись в одеяла, ожидая открытия головного магазина H&M на Геральд-сквер в Нью-Йорке. Некоторые принесли с собой даже собственные стулья, другие же использовали общественные на Геральд-сквер, пока их не попросили вернуть их на место.
Во время открытия магазина в 8 утра покупатели чуть не снесли его двери, – сообщает Daily Mail.
Тремейн Коутс, покупатель из Бруклина:
Вообще, я даже не фанат Balmain. Я пришёл сюда, чтобы потратить $400 на вещи, которые потом смогу перепродать. Я просто помогаю своим друзьям: если у них чего-то нет, я могу купить им это.
Пиджи Тедор, одна из покупательниц, которой первой удалось войти в магазин, поделилась, что потратила около $5 000 на одежду из этой коллекции. Это была половина той суммы, что она ожидала потратить.
Пиджи Тедор:
Это был реальный хаос: ты просто вбегаешь и хватаешь всё, что видишь.
Пиджи призналась, что, хотя она едва может поднять пакеты со своими покупками, она не смогла купить всё, что хотела, даже проведя в очереди 16 часов.
Али и Аша отказались назвать свои фамилии, потому что они не пошли на работу по случаю начала продажи коллекции Balmain в H&M. Они признались, что даже наняли специальных людей, которые стояли за них в очереди ночью, пока они спали дома.
Аша:
Я воспользовалась услугами одной Нью-Йоркской компании, чтобы нанять человека, который «сторожил» бы моё место в очереди. Эта услуга обошлась мне примерно в $250, не больше, ведь я собиралась купить платье за $649 с отделкой из чёрного, белого и золотого бисера.
На сайте компании, оказывающей подобные услуги, написано, что клиенты платят $25 за первый час в очереди, а затем $10 за каждый последующий час. Покупательница Аша заявила, что оно того стоило.
Хабаккук Аппиа рассказала, что она встала в очередь перед магазином H&M в 13:30 в среду, перед ней уже стояло около 20 человек.
Хабаккук Аппиа:
Я очень-очень хотела купить кожаную куртку с золотыми пуговицами из новой коллекции Balmain. Я прожужжала об этом моим друзьям все уши. И мне было плевать, достанется ли мне ещё что-нибудь.
Хабаккук и её друг распределились по разным отделам магазина: пока одна искала рубашку другому, её друг искал ей пару босоножек на высоком каблуке её размера.
Эндрю Зимбардо:
Это было жестоко. Все кругом толкались. Конечно, никто ни с кем не дрался, но вокруг было так мало места... Все пытались объять необъятное и посетить как можно больше отделов.
Дела обстояли чуть более цивилизованно на vip-вечеринке, организованной в среду в Лос-Анджелесе.
Туда были приглашены избранные знаменитости и любители моды за несколько часов до того, как коллекция будет доступна «простым смертным».
На вечеринке присутствовали Синди Кроуфорд с дочкой, моделью Кайей Гербер, актриса Сельма Блэр, звезда шоу «Красота по-американски» Мена Сувари, певица Кристина Милиан и другие.
Фото. Синди Кройфорд с дочерью Кайей Гербер
Фото. Мена Сувари и Кристина Милиан
Несмотря на то, что вечеринка была закрытой, покупатели смели с полок всё, что смогли.
Полки магазина остались пусты, а покупатели вышли довольные и с полными сумками прекрасной новой одежды.
Фото. Риджент-стрит, Лондон
Великобритании
Покупатели на Риджент-стрит в Лондоне вели себя на удивление спокойно во время ожидания открытия магазина. Студент Даниэль Мерфи рассказал, что он отстоял 9 часов в очереди, чтобы купить вещи из этой новой коллекции.
Даниэль Мерфи:
Я стою в очереди с прошлой ночи. На улице очень холодно. Я не взял с собой спальник или палатку. Я просто стоял и ждал. Двери магазина открылись в 8:30 и я смог купить всё, что мне понравилось. Сейчас на мне одно из моих приобретений. И я счастлив, потому что многие сейчас продают вещи из этой коллекции в интернете в 2 раза дороже.
Нилиме Шах из Лондона не повезло. Она присоединилась к толпе из 200 человек в 5 утра в четверг и смогла купить только кольцо.
Нилима Шах:
Я прождала так долго, а одежды в магазине уже не осталось. Всего лишь какое-то кольцо!
Многие покупатели магазинов выглядели расслабленно, несмотря на то, что им пришлось выждать ещё одну очередь, чтобы заплатить за всё, что они «нахватали».
Южная Корея
Преданные покупатели H&M в Южной Корее хватали как можно больше вещей в выделенное им время. Один мужчина даже пытался нести по улице 4 тяжёлые сумки.
Хаос творился не только в магазинах, но и онлайн:
вебсайт H&M «плавился» от обилия клиентов и единственное, что они видели на экранах своих компьютеров, это фраза: «Попытайтесь ещё раз позже».
Фото. Карл Лагерфельд для H&M
Дизайнерские коллаборации H&M с нетерпением ждут каждый год по всему миру. Ранее компания работала с такими признанными дизайнерами, как Александр Ван, Стелла Маккартни и Карл Лагерфельд.
Перевод: Светлана Конашевская