Давка, ночевка в палатках, прогулы на работе: новую коллекцию H&M по всему миру раскупили за несколько минут

Хаос в магазинах H&M по всему миру: за 2 дня до открытия покупатели выстраивались в очереди, ставили палатки и даже платили за то, чтобы другие стояли в очереди за них. Всё ради вещей из самой обсуждаемой коллаборации года — коллекции Balmain для H&M.

Во время открытия магазина в 8 утра покупатели чуть не снесли его двери, – сообщает Daily Mail .

Многие покупатели провели ночь, укутавшись в одеяла, ожидая открытия головного магазина H&M на Геральд-сквер в Нью-Йорке. Некоторые принесли с собой даже собственные стулья, другие же использовали общественные на Геральд-сквер, пока их не попросили вернуть их на место.

Тремейн Коутс, покупатель из Бруклина: Вообще, я даже не фанат Balmain. Я пришёл сюда, чтобы потратить $400 на вещи, которые потом смогу перепродать. Я просто помогаю своим друзьям: если у них чего-то нет, я могу купить им это.

Пиджи Тедор, одна из покупательниц, которой первой удалось войти в магазин, поделилась, что потратила около $5 000 на одежду из этой коллекции. Это была половина той суммы, что она ожидала потратить.

Пиджи Тедор:

Это был реальный хаос: ты просто вбегаешь и хватаешь всё, что видишь.

Пиджи призналась, что, хотя она едва может поднять пакеты со своими покупками, она не смогла купить всё, что хотела, даже проведя в очереди 16 часов.

Али и Аша отказались назвать свои фамилии, потому что они не пошли на работу по случаю начала продажи коллекции Balmain в H&M. Они признались, что даже наняли специальных людей, которые стояли за них в очереди ночью, пока они спали дома.

Аша:

Я воспользовалась услугами одной Нью-Йоркской компании, чтобы нанять человека, который «сторожил» бы моё место в очереди. Эта услуга обошлась мне примерно в $250, не больше, ведь я собиралась купить платье за $649 с отделкой из чёрного, белого и золотого бисера.

На сайте компании, оказывающей подобные услуги, написано, что клиенты платят $25 за первый час в очереди, а затем $10 за каждый последующий час. Покупательница Аша заявила, что оно того стоило.

Хабаккук Аппиа рассказала, что она встала в очередь перед магазином H&M в 13:30 в среду, перед ней уже стояло около 20 человек.

Хабаккук Аппиа:

Я очень-очень хотела купить кожаную куртку с золотыми пуговицами из новой коллекции Balmain. Я прожужжала об этом моим друзьям все уши. И мне было плевать, достанется ли мне ещё что-нибудь.