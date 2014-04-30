Как мода 70-х годов повлияла на тенденции современного стиля?

Одни называют ее ужасной, другие – катастрофой. Ругают, критикуют. Много нелицеприятных эпитетов пришлось выслушать моде 70-х. Той самой, что стала пусть не революционной, но уже точно хорошенько всколыхнувшей Советский Союз с его устоями и оторванностью от остального мира.

Одевайся с лоском, как говорили в 70-е. Что же это значило? Во-первых, та самая комбинаторность.

Яркие жилеты, полосатые брюки-клеш, батники, клетчатые блейзеры, разноцветные водолазки, вельветовые пиджаки, брюки, шляпы и береты.

Все это тогдашние модники умудрялись не только сочетать, но и разбавлять другими стилями. Словом, самый настоящий модный винегрет.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

Понятно, был «железный занавес», но, тем не менее, информация просачивалась. Были журналы привозимые, были зарубежные гастроли, поездки. И, в конце концов, движение хиппи, влияние «Битлз» и сюда же «Песняры».

Это и романтические настроения, и так называемый диффузный стиль, период диско, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Сильно в 70-е влияние спортивной одежды. Вспомните повальное увлечение аэробикой и то, как советские красавицы щеголяли в полосатых гетрах.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

70-е годы – это и увлечение синтетическими тканями, то есть это продолжение той технической революции, которая началась в 60-х годах. То есть это много нейлона, это креплен, была еще такая ткань «космос», объемная, из нее шились очень четких форм трапециевидных плащики и пальто. Вообще, должна сказать, что для того периода была характерна четкая геометрия форм.

В женском гардеробе появляется вечерний брючный костюм. Тот самый, что ввел небезызвестный Ив Сен-Лоран.

В моду постепенно входят комбинезоны «Деним». Кстати, джинсовые комбинезоны, да и джинсы в принципе, тогда были пределом всех мечтаний. Это был фетиш, культ. И достать эту диковинку было ох как непросто.

Еще один важный элемент модного образа 70-х – это обувь. Знаменитые сапоги-чулки, блестящие, лаковые, на платформе.

Фурор произвели и сапоги «Аляска». «Дутики», как их называли в народе. Это уже влияние Запада.

Помним и «луноходы». Сапоги на литой подошве, которым были не страшны ни снег, ни грязь.

Говоря о моде 70-х, нельзя не упомянуть и кинематограф. До чего же хотелось советским женщинам быть похожими на любимых киногероинь. И так же, как они наверняка обрести личное счастье.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

Это влияние фильмов «С легким паром!» (знаменитая меховая шапка Барбары Брыльска, которая произвела фурор, можно сказать, в женском сознании). Это такое скромное учительское платье с отлаженным воротничком, отрезное по талии, с такой очень девичьей юбкой а-силуэт.

70-е годы, если брать в целом, – это приход в мир искусства таких громких имен, как Карл Лагерфельд, Кензо, Сони Рикьери.

Период активного лицензирования, зарождение масс-маркета и, как результат, становление моды как бизнеса. А это, согласитесь, здорово обогатило нашу жизнь.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

На первый взгляд кажется, что царил хаос, потому что из ничего возникали всевозможные настроения, новые, такие, может быть, в чем-то действительно эпатажные, экзальтированные. Но которые со временем обрели свое очень четкое, ярко выраженное звучание. Так что 70-м годам мы должны быть очень благодарны за многие новации, новинки, которые мы носим до сих пор.