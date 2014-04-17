8-й сезон Белорусской недели моды открылся в Минске

Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры уже готовы к холодному сезону во всеоружии. Отправляемся на подиум и изучаем новые тенденции осень-зима 2014. 8-й сезон Белорусской недели моды объявляем открытым!

Стильные показы нон-стоп от лучших белорусских дизайнеров и зарубежных гостей. Ярких коллекций становится больше, появляются новые таланты, имена наших дизайнеров знают за рубежом. Каждый сезон как новый этап развития. Успех международного фэшн-проекта в сплоченной работе команды, уверяет руководитель Янина Гончарова!

Янина Гончарова, руководитель орг. комитета «Неделя моды в Беларуси»:

Более 20 показов – это более 20 разных историй, у каждого своя техническая постановка, архитектура показа, декорации. Все эти постановки нужно организовать нам. Мы оргкомитет, пытаемся разъяснить, что наши дизайнеры делают то же, что и зарубежные коллеги в Милане, любая одежда должна быть жизнеспособной после подиума, и женщина должна ее хотеть, прогуливаться в ней по городу.

Невероятная архитектура Антонио Гауди вдохновила дизайнера Ольгу Кардаш на осенне-зимние этюды. Плавные объемные формы в одежде оверсайз и изящном крое. Чистота линий, лаконичный почерк, черно-белый контраст, мягкие пудрово-коричневые оттенки. Нейтральная гамма – универсальное решение и почерк минимализма. Ассиметричный крой – дань витиеватому европейскому ритму и причудливым шедеврам Гауди.

Впечатляет и своеобразная игра теней в коллекции. Темно-светлые вставки в нарядах, словно здание, на котором можно увидеть тонкие отблески света. Эффект плиссировки на жакетах и пальто, стеганая ткань, смешение фактур – во всем чувствуется новаторский дух знаменитого архитектора!

Комфортные комбинезоны и платья, укороченные брюки и объемные пальто, платья в пол и воздушные блузы. Дизайнер продумала жизнь в мегаполисе буквально по часам и создала универсальную свободную коллекцию.

Ольга Кардаш, дизайнер:

Показ открывала машинка мини купера, которая отражает жизнь современной девушки, пролазит в любую европейскую улочку, в Минске хорошо вписывается. Завершался показ велосипедом. То, что в моей одежде удобно не только ездить в авто, но и передвигаться на велосипеде, удобно и утром и вечером!

Широкополые шляпы – европейский тренд, они с успехом вернулись из 70-х в современность. Головные уборы для коллекции Ольги Кардаш создала дизайнер Саша Якутович. Они напоминают настоящие ореолы, словно на иконах. Гармонично дополнили образы и авторские ремни и сумки. От оригинальных функциональных клатчей до саквояжей – все тенденции аксессуаров в одной коллекции.

Саша Якутович, дизайнер:

Сумки были специально для городской девушки сделаны, саквояжик модель крупная, чтобы можно было много чего с собой взять, и также была модель клатча и на плечо сумочки, которые очень удобны под планшеты. Это модно сейчас бахрома, также у нас в обуви присутствовала бахрома и плиссировка на одежде, чтобы сочеталось, такие линии я повторила и в аксессуарах.

Романтика горных пейзажей , окутанная дымкой легенд и другая реальность… Каждая коллекция Татьяны Маринич – это увлекательная история и своя философия. На этот раз дизайнер отправляет нас в путешествие одновременно по живописной Шотландии и родной Беларуси. Вдохновленная природой и духом свободы Шотландии, она решила заглянуть в мифологическое прошлое двух народов, провести параллели и создать фантазийную шотландско-белорусскую землю.

Объемная вязка, словно кольчуги, связывают судьбы разных этносов. Приглушенные цвета земли и холмов легли на мягкий струящийся шелк и гладкий хлопок. Весь показ царила мистическая атмосфера, модели в длинных платьях напоминали невесомых фей. Неспроста на одежде распустился цветок чертополоха. Символ для Шотландии, растение-оберег - для нас. Идейный дизайн и авторский принт – почерк Маринич, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Татьяна Маринич, дизайнер:

Я посчитала, что шотландцы с гордостью говорят про свою нацию, а мы белорусы, наоборот, с каким-то угнетением, на самом деле у нас есть свои достоинства и природные ресурсы. Коллекция получилась цельной и лаконичной.