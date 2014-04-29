Кристиан Диор. Через что пришлось пройти модельеру, чтобы заслужить звание патриарха модного бизнеса

Когда дело касается моды, невольно, хотя, скорее, на генном уровне, на ум приходит имя этого великого мастера. Полноправного короля мира женской красоты. Кристиана Диора. Того, чьи образы навечно вплетены во вселенское кружево под названием стиль. Ведь кто как не он своим кропотливым трудом заслужил звание патриарха модного бизнеса.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

На сегодняшний день Диор – это воплощение женственности, чувственности, подчеркнутой трепетности, потому что именно эти принципы были заложены самим Кристианом Диором в основу этой марки. Он стремился подчеркнуть женскую красоту, ее чувственность, ее какую-то некоторую отстраненность от бренного мира.

Его вдохновляли женщины. Именно им он посвящал шикарные платья, для них придумывал причудливые шляпки, дарил изысканные ароматы, на них молился, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Этот французский гений дал представительницам прекрасной половины человечества больше, чем кто-либо другой. Женщину Диор превратил в искусство.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

Изначально человек был настолько талантлив и насколько разнопланов, хотел подарить женщине красоту, окружить ее тайной, волшебством, поставить ее на определенный пьедестал недосягаемости и создать этот образ любования, вытащить женщину из праздности, с кухни, может быть, из каких-то повседневных будней. И я думаю, что в этом плане он преуспел.

Судите сами: 40-е годы, период войны, аскеза. Естественно, людям не до гардероба и тем более моды. А он, этот смельчак, выбирает путь модного штурма. Врывается в унылый мир невыразительных костюмов своими трепетными образами и производит, ни больше ни меньше, а фурор в женском стиле.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

Появился этот поистине очаровательный силуэт: женщина, затянутая в корсет, с мягкими покатыми плечами, с пышной юбкой. И обязательное условие – бант. Кристиан Диор совершенно виртуозно использовал этот элемент для расставления акцентов в своих платьях и костюмах. Это совершенно новый образ. И вот так родилось понятие «New look».

С ним ожила сказка. Модный волшебник возродил интерес к женщине, ее красоте, сделал акцент на грации, преобразил и осчастливил.

Только лишь приодеть – это явно не про него.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

Мне кажется, что именно туалеты Кристиана Диора дарили эту мечту, мечту счастливой, красивой, обожаемой женщины.

Все эти покатые плечи, объемные воротники, обрамляющие декольте, узкие талии, отрезные баски, пышные юбки и уже упомянутый мною бант, который мог располагаться либо в виде шарфа не шее, в области шеи, либо он закреплял драпировки на юбке, либо он позиционировался на талии. То есть это всегда был символ, акцент композиционный. Это было как финальная точка костюма. И всегда она была безупречно найдена.

Однако все было далеко не так гладко, как может показаться.

При всех положительных отзывах прессы новый стиль Кристиана Диора на первых порах был принят в штыки. Англия и Соединенные Штаты призывали своих женщин бойкотировать нарочито женственную, праздную одежду.

Не поняли мастера и в СССР.

Эльвира Жвикова, художник-модельер:

И только после встречи Кристиана Диора с королевой, и после того, как туалеты Кристиана Диора понравились принцессе Маргарет, вот именно только тогда он обрел ту славу, ту популярность своих образов, о которых мы сегодня говорим с пиететом и придыханием.

Что для этого понадобилось? Труд, настойчивость и верность себе. Эти составляющие и помогли потом уже знаменитому на весь мир кутюрье показать свое истинное лицо. Пусть и с опозданием в 42 года.