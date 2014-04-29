Аксессуары. Что будет модно в этом сезоне и как попасть в образ, выбирая украшения?

Проблема современных модников решена. Выделиться из толпы и при этом без вычурности подчеркнуть свою индивидуальность, можно. И будьте спокойны: баснословных денег для этого не потребуется.

На помощь вашим фантазию и вкусу приходят аксессуары. Те самые, что всю зиму прятались под одеждой. Что будет модно в этом сезоне и как попасть в образ, выбирая ремень, очки, украшения или сумку? О красках нынешней весны и лета.

Алена Левонюк, дизайнер украшений и аксессуаров:

Я всегда советую, чтобы выбирали украшения по своим предпочтениям и по своим вкусам. Вы должны себя чувствовать комфортно в любом случае.

Тенденции моды – это тенденции моды, да, надо немножко им следовать, но я, например, не за то, чтобы конкретно только золотой цвет, например, или серебряный и более ничего.

Основными тенденциями в украшениях грядущего сезона станут оригинальность, яркость, экстравагантность и даже эпатаж.

Крупные украшения, громоздкие цепи и большие бусины. Всем этим пестрят свежие коллекции мировых дизайнеров.

Что касается материалов, кутюрье в этот раз не ограничились только лишь благородными металлами, вроде золота или серебра. В ход пошли и более современные: пластик, керамика, хлопок и даже кожа с мехом.

Алена Левонюк, дизайнер украшений и аксессуаров:

Кожаные бабочки с клепками. Опять же, блеск есть. Они очень шикарно смотрятся и весной-летом. Когда падает солнышко, эти клепки очень сильно блестят.

Вернемся же к главному тренду этого сезона – цепям. Длинные, короткие, обмотанные несколько раз вокруг шеи, с кулонами и в виде корсетов. Предпочтительно выбирать цепи серебряные. И обязательно много-много блеска.

Алена Левонюк, дизайнер украшений и аксессуаров:

Сейчас тоже очень актуально, когда цепи свисают по всему телу. Это то, что я люблю делать: не только украшать непосредственно шею, воротник, а чтобы украшения, цепи свисали по телу. Это очень красиво, заманчиво, даже, можно сказать, эротично смотрится.

Серьги. Преимущественно крупной формы, большие, привлекающие к себе внимание. Именно они самым лучшим образом выделят вас на фоне других модниц.

И, что немаловажно, даже смоделируют овал лица, сделают черты более аккуратными и четкими, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Алена Левонюк, дизайнер украшений и аксессуаров:

Это вязаные серьги со стразами Сваровски, с чешским стеклом.

То же самое касается ремней и браслетов. Массивные, широкие, украшенные крупными стразами и драгоценными камнями. Любых форм и расцветок.

Если говорить о браслетах, отличный вариант – изделия из пластика, которые подойдут к легким платьям и костюмам.

Переходим к очкам. Самое время отправиться в магазин за тишейдами. Такими, как у Джона Леннона.

Второй хит нового сезона – очки в белой оправе. Актуальны весной и летом будут и модели «кошачий глаз».

И, наконец, сумки.

Алена Левонюк, дизайнер украшений и аксессуаров:

Они могут быть маленькие, могут быть и крупные, объемные сумки. Главная фишка этого сезона в сумках – это какие-то элементы украшения на сумке в виде кистей каких-нибудь, еще каких-то объемных висюлечек, игрушечек.

А если и тут хочется похулиганить, отдайте предпочтение аксессуарам в форме яблока, игрушечного домика или носите сумку-рыбку. А еще лучше остановитесь на прозрачной сумке. Тоже модный тренд.

Напоследок совет: не забывайте о чувстве меры. Используя крупные украшения, выбирайте что-то одно: либо массивное колье, либо широкие браслеты или большие серьги. Будьте этим летом яркими, а, главное, будьте собой.