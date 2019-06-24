«К нам приезжает байер, который покупает одежду и везёт в свои шоурумы»: fashion-инкубатор появился в Беларуси

Плох тот дизайнер, который не мечтает заявить о себе на мировых подиумах. Белорусская индустрия моды только набирает обороты. Чтобы лозунг отечественных маркетологов: «Купляйце беларускае», – когда-нибудь прогремел по всей планете, столичные кутюрье объединились и создали fashion-инкубатор – творческую площадку для обмена опытом с зарубежными представителями топовых брендов. Анна-Мария Эглит, основательница fashion-инкубатора, дизайнер:

Первое, что мы делаем, мы обучаем, мы привозим именитых дизайнеров, которые рассказывают нашим специалистам, куда идти, как двигаться, к чему стремиться. К нам приезжает байер, перекупщик, который покупает одежду и везёт её в свои шоурумы, которые уже очень большие. Они, естественно, каждый раз ищут каких-то новых дизайнеров, новые и свежие взгляды. Делают, конечно, нам замечания, потому что у нас ещё не было таких форматов. Они нас обучают и рассказывают, чего нам не хватает до мирового уровня. Конечно, мы прислушиваемся и с каждым разом, каждый месяц мы будем слушать и становиться лучше.

Каждый участник необычного маркета получает вау-островки – арт-пространство, оформленное по собственному вкусу. Именно стилизованный бокс, уверены организаторы – индикатор творческого потенциала дизайнера. Ведь, чтобы обратить на себя внимание иностранных байеров, одного умения шить недостаточно. Анна-Мария Эглит:

Самое главное у дизайнера – это его история. У нас многие дизайнеры не знали, как себя преподнести. Это тоже обучение. К нам будут приезжать спикеры, которые будут объяснять: чтобы продать себя байерам, нужно объяснить свою идею, не только сшить, постоять и сказать, что я дизайнер, а именно показать свой внутренний мир.

Белорусский потребитель заточен на эксклюзивность. Отечественные дизайнеры со своими покупателями солидарны, и в основном, занимаются пошивом лимиток. Ведь кутюрье – это не масс-маркет, а индивидуальность, которая стоит дорого. Яна Гурова, дизайнер:

Я не делаю масс-маркет, у меня лимитка, потому что ткани я беру из итальянских стоков, а это, естественно, небольшое количество. Из одинаковой ткани я стараюсь делать разные фасоны, потому что, всё-таки, дизайнер одежды – это что-то новое, интересное и это качество. Я стараюсь этому соответствовать.

В Минске уже стартовало грандиозное мультиспортивное мероприятие – II Европейские игры. Для спортсменов – это повод обзавестись новыми медалями, а для белорусских дизайнеров – заявить о себе на весь мир. Анна-Мария Эглит:

Мы взяли последние даты, когда уже посмотрят все европейские чемпионаты, которые у нас будут, и смогут уже насладиться именно красотой города. Сходить посмотреть какие-то аксессуары и одежду, и повести туда к себе на родину.