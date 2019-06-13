Что носить этим летом? Показываем модную обувь для женщин

Лето вскружило девушкам голову. Каждая мечтает сменить городские зарисовки на морские пейзажи. Курортную сказку в реалии мегаполиса удачно вписали дизайнеры холдинга «Марко». Дефилировать по раскалённому асфальту в стильных сланцах, шлепанцах и биркенштоках также приятно, как и босой гулять по прибрежному песку. Ощущение невесомости дарят и облегчённые слипоны из современных материалов.

Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»: Наша фабрика выпустила в этом году такую модель, которую можно найти в магазинах. здесь подошва выполнена из облегчённого вспенённого полиуретана. Сама модель из натуральной кожи без подкладочной. Стелька дублирована материалом с эффектом памяти, максимально принимает форму вашей стопы. Подошва гибкая лёгкая.

«Быть выше» ежедневной суеты и устанавливать свой темп жизни привыкли девушки большого города. Строптивые модницы выбирают каблуки с характером и ультрамодную этим летом устойчивую ровную платформу флэтформ. Броские пряжки, вышивка в стиле бохо, перья и изобилие принтов – созданы для девичьего самовыражения.

Софья Пчёлко: Интересный тренд – это буквенный принт. Дизайнеры используют как фразу целиком, например, на текстильной тесьме, так и фрагмент слова, его сокращение. На пике популярности белый. Белый цвет включает в себя весь спектр цветового круга, и обувь из белого цвета при правильном сочетании формы и фактуры может создать очень интересный образ.

В центре летнего сюжета – блестящая, имитирующая драгоценные металлы, фактура. Причём серебро в этом сезоне «дороже» золота, а бронзовый оттенок – однозначный фаворит.

Главный намек на женственность и утонченность – инкрустация камнями и жемчугом. Акцентная обувь хороша в аутфитах для особых случаев.

Софья Пчёлко:

Пайетки и глиттер. Обувь из таких материалов всегда выглядит изысканно, ярко. Причём этот материал мы используем не только в босоножках и туфлях-лодочках, материал может быть однотонным, может быть с переходом от яркого к нейтральному.

Самым модным оружием сезона дизайнеры окрестили модель сабо. Открытая пятка и миниатюрный каблук – выглядит убийственно стильно и невероятно свежо, особенно в паре с подходящим аксессуаром.