Прямой эфир

Что носить этим летом? Показываем модную обувь для женщин

13 июня 2019 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето вскружило девушкам голову. Каждая мечтает сменить городские зарисовки на морские пейзажи. Курортную сказку в реалии мегаполиса удачно вписали дизайнеры холдинга «Марко». Дефилировать по раскалённому асфальту в стильных сланцах, шлепанцах и биркенштоках также приятно, как и босой гулять по прибрежному песку. Ощущение невесомости дарят и облегчённые слипоны из современных материалов.

Что носить этим летом? Показываем модную обувь для женщин -1

Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:
Наша фабрика выпустила в этом году такую модель, которую можно найти в магазинах. здесь подошва выполнена из облегчённого вспенённого полиуретана. Сама модель из натуральной кожи без подкладочной. Стелька дублирована материалом с эффектом памяти, максимально принимает форму вашей стопы. Подошва гибкая лёгкая.

Что носить этим летом? Показываем модную обувь для женщин -4

«Быть выше» ежедневной суеты и устанавливать свой темп жизни привыкли девушки большого города. Строптивые модницы выбирают каблуки с характером и ультрамодную этим летом устойчивую ровную платформу флэтформ. Броские пряжки, вышивка в стиле бохо, перья и изобилие принтов – созданы для девичьего самовыражения.

Что носить этим летом? Показываем модную обувь для женщин -7

Софья Пчёлко:
Интересный тренд – это буквенный принт. Дизайнеры используют как фразу целиком, например, на текстильной тесьме, так и фрагмент слова, его сокращение. На пике популярности белый. Белый цвет включает в себя весь спектр цветового круга, и обувь из белого цвета при правильном сочетании формы и фактуры может создать очень интересный образ.

Что носить этим летом? Показываем модную обувь для женщин -10

В центре летнего сюжета – блестящая, имитирующая драгоценные металлы, фактура. Причём серебро в этом сезоне «дороже» золота, а бронзовый оттенок – однозначный фаворит.

Что носить этим летом? Показываем модную обувь для женщин -13

Главный намек на женственность и утонченность – инкрустация камнями и жемчугом. Акцентная обувь хороша в аутфитах для особых случаев.

Что носить этим летом? Показываем модную обувь для женщин -16

Софья Пчёлко:
Пайетки и глиттер. Обувь из таких материалов всегда выглядит изысканно, ярко. Причём этот материал мы используем не только в босоножках и туфлях-лодочках, материал может быть однотонным, может быть с переходом от яркого к нейтральному.

Самым модным оружием сезона дизайнеры окрестили модель сабо. Открытая пятка и миниатюрный каблук – выглядит убийственно стильно и невероятно свежо, особенно в паре с подходящим аксессуаром.

Что носить этим летом? Показываем модную обувь для женщин -19

Клатчи, поясные «бельтбэги» и объёмные сумки под стиль обуви завладеют вниманием окружающих. Создавайте летние тотал-луки в магазинах «Марко».

Что носить этим летом? Показываем модную обувь для женщин -22

*На правах рекламы. 

# Реклама # Мода # Софья Пчёлко # Фотофакт # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Летящие платья из натуральных тканей. Модники Минска рассказывают о трендах лета
11 июня 2019 12:51

Летящие платья из натуральных тканей. Модники Минска рассказывают о трендах лета

«Они не набирают влагу, остаются лёгкими». Какие кроссовки выбрать на лето
30 мая 2019 07:25

«Они не набирают влагу, остаются лёгкими». Какие кроссовки выбрать на лето

Бохо-шик и казаки. Модники Минска рассказывают о трендах лета
28 мая 2019 08:01

Бохо-шик и казаки. Модники Минска рассказывают о трендах лета