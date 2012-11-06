Элегантная осеннее-зимняя коллекция от итальянского дизайнера Марии Тезей

Никаких брюк и мужских акцентов в одежде. Итальянский дизайнер Мария Тезей настоятельно рекомендует вернуться к исконно женским образам гардероба. Изысканность и утонченность, женственность и элегантность – основные мотивы осеннее-зимней коллекции сезона 2012-2013.

Платья и юбки аристократично прикрывают колени, пиджаки и кардиганы изящно подчеркивают женский силуэт. Безукоризненная практичность, идеальный крой и безупречное благородство – итальянский дизайнер деликатно почерпнула у Коко Шанель, обогатив строгость французского стилиста неповторимыми изящными акцентами.

Тонкость коллекции идеально подчеркнули стразы, пуговицы из венецианского стекла, нежный мех и фактурный текстиль, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Мария Тезей, дизайнер одежды (Италия):

Мы работаем с замечательными материалами, которые подчеркивают красоту каждой женщины. И что самое важное, с натуральными. Это лучший итальянский текстиль и лучший итальянский шелк.