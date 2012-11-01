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Коллекции «Осень-Зима 2012/13» от «Dolce & Gabbana» и «Calvin Klein»

01 ноября 2012 10:00
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От элегантных аристократок в буржуазном стиле Голливуда пятидесятых до озорных бунтарок в демократичном милитари - таковы модные образы осенне-зимнего сезона на мировых подиумах. От строгих прямых силуэтов, кокетливых костюмов дэнди, свободных блейзеров до точёных облегающих жакетов и платьев с апалетами и золотыми пуговицами. Но не только манерные леди с характером в главных ролях у именитых дизайнеров. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ представлены самые яркие кадры fashion-индустрии - коллекции «Dolce & Gabbana», «Chloe» и «Calvin Klein».

# Фотофакт # Мировая мода # Мода

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