Для чего белорусы делают патриотические рисунки на теле?

Новости Минска. Еще в древности люди рассматривали свое тело как холст и украшали его всевозможными рисунками, символами и надписями. Практически все народы, населяющие нашу планету, придавали рисунку на коже особое значение. В некоторых странах такая традиция прочно закрепилась и сохранилась до наших времен. И сегодня эти символы-рисунки являются национальной отличительной чертой.

Страсть к раскрашиванию своих тел у африканцев не угасла и до настоящего момента. Свой социальный статус, происхождение и даже веру они раскрашивают разноцветными красками. В одних племенах на коже рисуют только в особых случаям - свадьба, траур, в других - орнамент присутствует постоянно, его обновляют каждые два-три дня.

На арабском Востоке, как и много веков назад популярна традиционная роспись хной - «Хенна». В исламе запрещено изображение людей и животных, поэтому арабские женщины предпочитают крупные растительные узоры, цветы и переплетающиеся листья.

Национальная особенность индусов - цветная точка на лбу. У женщин она называется «чандра», «тилак» у мужчин. «Чандра» наносится между бровей. Считается, что именно там расположена «шестая чакра», в которой сконцентрирован весь жизненный опыт человека.

Беларусь не славится нательными изображениями национального характера. Однако находятся новаторы, которые выражают свой патриотизм в «малюнке» на коже. Боди-арт - один из главных помощников в преображении. Но сегодня этим видом искусства мало кого удивишь, зато рисунок с белорусской тематикой на теле встретишь не часто.

Андрей Осипов, художник-дизайнер:

Это микс всех предыдущих орнаментов, которые были в Прибалтике, России, в Украине. Они связаны между собой, сплетены. Белый цвет и красный - это чисто белорусский. Если брать по основе орнамента, везде присутствует крест, потом его обрамляют и получается тот самый орнамент. Тут «фишка» в том, что мы нарисовали, а потом это смыли, это не остается.

Алена Тимохина:

Патриотический рисунок я выбрала, в первую очередь, потому, что белорусский орнамент – это неизбитая тема, он очень красивый и оригинальный.

Если боди-арт – явление временное, то краска под кожей дело серьезное. На такое признание в любви способны единицы. Обладателями патриотических тату становятся поистине влюбленные в свою родину люди. Ведь эти разноцветные проявления теплых чувств остаются с их обладателями на всю жизнь.

Владимир Крицкий:

Я патриот, и я считаю, это мой любимый город, я тут родился, поэтому татуировки посвящены в большей степени не то, что городу, а вообще, этой стране. Татуировка – это то, что всегда будет со мной, то, что невозможно будет как-то убрать, изменить, и я этим хочу показать мое отношение, мой патриотизм. Эта татуировка – папараць-кветка, она обозначает символ всех белорусов, то, что каждый человек ищет в нашей стране. Здесь написано латинскими буквами на белорусском языке: «Адно жыцце, адзін шанец». У меня еще есть татуировка Кастуся Калиновского, я его считаю нашим героем, человек сделал очень много для нашей страны.

Андрей Жуков:

Самая необычная посвящена городу Минску, потому что я здесь родился, вырос.

Выражать любовь и преданность своей стране можно по-разному! Главное, подойти к этому делу с умом: не в ущерб окружающим и своему здоровью, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения!» на СТВ.