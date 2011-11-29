Модельер Вячеслав Зайцев, сын врага народа: В свои 73 года я ничего не сделал для русского народа. Я не смог себя реализовать

Он с детства мечтал петь, а прославился, потому что начал шить. Вячеслав Михайлович, или просто Слава Зайцев, – имя, известное на весь мир.

Про него ходит много легенд: как он отказался шить и одевать Раису Горбачеву и как с удовольствием шил для Зыкиной, Терешковой и Магомаева. Его модели по-прежнему роскошны.

В детстве маленький Слава был запевалой в хоре – мама работала в филармонии. Может, так бы и пел…

Вячеслав Зайцев, модельер:

Случилось так, что папа попал в плен, дошел до Берлина. Потом, когда бежал из плена, его посадили как изменника Родины. Я стал сыном изменника Родины, которого никуда в то время не принимали.

Все поменялось, матери пришлось стать уборщицей. Славины документы не принимали ни в один вуз, но он по совету соседки решил поступить в химико-технологический техникум, а потом и в Текстильный институт.

Вячеслав Зайцев, модельер:

Я был одет ужасно, но даже этого не замечал. Я понял это, когда приехал в Москву. В зеленых вельветовых штанах, мятой куртке и кепке на голове – первый парень на деревне.

По распределению Зайцев попал на подмосковную швейную фабрику. И сразу же придумал расписные телогрейки и валенки.

Вячеслав Зайцев, модельер:

Это было воспринято странно, сказали, что Зайцев увлекся очень. Был товарищеский суд, меня изгнали из руководства.

Зато идею случайно заметили французы. Про начинающего модельера в Париже написали статью. С фотографиями.

Вячеслав Зайцев, модельер:

Появилась огромная статья на 6 полос. Так начался бум.

Потом был и Дом моделей, и Дом мод, и дружба с Пьером Карденом, и звание «Почетного гражданина Парижа». Но почему прославленный кутюрье не считает сегодня себя счастливым человеком?

Вячеслав Зайцев, модельер:

Я не хочу сказать, что я какой-то величайший. Но действительно так сложилось, что я оказался интересным человеком для общества. Мир относится ко мне с огромным уважением и очень любит меня.

Сегодня Вячеславу Зайцеву уже 73 года, а он до сих пор не позволяет себе появляться на публике без улыбки. Несмотря на самочувствие. После инсульта в 2009 мэтр моды не мог нормально разговаривать. Допустить, чтобы его жалели? Никогда!

Вячеслав Зайцев, модельер:

Я большой профессионал. Если я что-то делаю, я должен делать это идеально.

Казалось бы, он достиг самых вершин. Но все равно, не может назвать себя счастливым. Больше всего прославленного кутюрье печалит… собственная невостребованность.

Вячеслав Зайцев, модельер:

Мне очень печально, что, прожив огромную жизнь в индустрии красоты, я не смог реализовать себя, потому что не нужен был стране.



Оказывается, богемный модельер всегда мечтал шить одежду, что называется, «для всех». Но не сложилось. Нужна была серьезная поддержка от государства.

Вячеслав Зайцев, модельер:

У меня много наград разных, я академик, лауреат разный, заслуженный работник искусств и так далее. Все это есть, но это все макулатура. Я реально ничего не сделал для людей.

Передать свое дело сыну Егору Вячеслав Зайцев, несмотря на возраст, не может.

Вячеслав Зайцев, модельер:

Он совершенно другой человек, самостоятельный.

С женой давно развелся, взаимопонимание только с внучкой Машей.

Вячеслав Зайцев, модельер:

У меня вот Маруська есть – близкий человек. Понимает меня.

Внучке Марусе всего 17. Но она вся в дедушку: уже создала 3 платья в его коллекции. Учится в Школе моделей. Возможно, именно ей в свое время придется возглавить Дом мод. Под крылом у кутюрье еще внук Антон. Отвечает за интернет-магазин. Семейный бизнес? Нет, скорее династия художников.

Вячеслав Зайцев, модельер:

У нас бизнеса нет. Я не бизнесмен, а художник. Если бы у меня был бизнес, мы бы по-другому процветали.

Бизнес – это когда за деньги и только ради них. И хотя одеться у Зайцева – удовольствие не из дешевых, кутюрье уверен, что не все измеряется ценой, сообщили в эфире «Столичного телевидения».

Вячеслав Зайцев, модельер:

Мечтал создать здесь такой храм, куда бы все желающие входили, получали максимум удовольствия и счастливые уходили. Мне удалось частично это сделать.