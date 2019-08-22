Что носить школьникам этой осенью? Показываем модную обувь «Марко»

Осень наступает на пятки уходящему лету, но это не повод расклеиваться, особенно в обуви «Марко». Туфли, ботинки, полуботинки, сапоги, лоферы и кроссовки – новая осенняя коллекция для маленьких модников готова к погодным квестам.

За ярким зонтиком не скрыть бодрую походку. Броские принты, необычные фактуры и смелая палитра оттенков обеспечат контраст с осенним пейзажем. Богатый декор – фишка сезона. Сияющие камни, нежные банты и геометрические узоры украшают буквально все модели.

Анна Башкатова, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан Марко»:

Тесьмы, ленты с надписями не теряют своей актуальности. Они смело ложатся вдоль линии голенища поперек союзки, вдоль мягкого канта. Белый шрифт с фирменной надписью идеально подчеркивает двухцветную белую подошву, что делает обувь яркой и неповторимой. Оригинальная фурнитура в виде карабинов, огромных блочек и тракторных молний подчеркивает брутальность современных моделей.

Юные джентльмены тоже не прочь оказаться в центре внимания. Для них – классические ботинки с акцентом на подошве. Для дерзких парней – топовые кроссовки.

Анна Башкатова:

Новый фасон подошвы ботинок непременно должен понравиться мальчишкам с дополнительной защитой носочной и пяточной частей. Глубокий протектор обеспечивает надежность сцепления со скользкой поверхностью.

Молодежная линейка бренда «Марко» из сезона в сезон собирает самые главные мировые тренды и выходит в лидеры по популярности у тинейджеров. Это доказывает и недавняя победа в номинации «Молодежный бренд» ассоциации «Бренд Года». Николай Мартынов, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Вроде бы, присутствует детская обувь на белорусском рынке, но ее не хватает. Здесь есть перспектива: сейчас активно развиваем, сейчас это мода, спортивную линейку. Получить такой диплом, я считаю, что это дорогого стоит.

Быть самой стильной среди сверстников мечтает каждая девочка-подросток, поэтому и выбирает обувь «Марко». Лаковые поверхности, панковская фурнитура и женственные пряжки – устоять невозможно!

Анастасия Краснова, покупательница:

У меня есть босоножки из летней коллекции, туфли из весенней коллекции, сегодня решили прикупить ботинки на осень. Вообще мне очень нравится этот бренд «Марко», потому что здесь очень креативные модели, и в школе я чувствую себя самой классной.

Анна Башкатова:

Для девочек постарше мы можем предложить модели на изящной женственной подошве с металлической вставкой на пяточной части.

Это ботинки с жемчужными петлями на шнуровке, это ботинки-сапожки с двойной молнией.

Такие модели гармонично дополнят любой школьный образ. А для самых прилежных учеников на полках магазинов «Марко» можно подобрать и специализированные «скул бутс».