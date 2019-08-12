Что надеть невесте в этом сезоне? Показываем модные свадебные образы

Свадьба под водой, роспись в воздухе, церемония бракосочетания в лесу! На что только не идут столичные молодожены, чтобы сделать праздник первого дня совместной жизни незабываемым! Какие еще существуют необычные способы отметить день любви в Беларуси?

Марина Семенова, свадебный организатор-распорядитель:

Очень часто встречаются свадьбы в замках: это в Мирском и в Несвижском замке. Вообще замки для свадьбы хороши именно тем, что они включают в себя не только отдельно банкетную площадку или отдельно площадку для выездной церемонии, но и включают в себя абсолютно весь комплекс, начиная с утра жениха и невесты. Много красивых мест для прогулок: это и интерьер замка, это и парковая зона. Нюанс в том, что, конечно, в замке кроме как классическую свадьбу, или свадьбу именно с акцентом на классику уже не сделаешь.

Независимо от того, где проводить свадьбу, данное мероприятие влетит в копеечку. Но что не сделаешь ради любви?! Вероника Макаревич, корреспондент:

Второй пункт идеального торжества – это эффектный свадебный образ. Мода не стоит на месте, поэтому сегодня подвенечное платье невесты – это необязательно белый цвет. Прекрасной альтернативой пышным юбкам и тугим корсетам станут вот такие кремовые, розовые платья в стиле бохо.

Невеста в стиле бохо – девушка, которая любит свободу. Легкие, воздушные платья не сковывают движений и прекрасно подходят для выездных церемоний на открытом воздухе. Образ лесной феи – своеобразный вызов классике и гламуру. Бохо соединил в себе элементы богемного стиля, винтажа, эстетику хиппи и этнические мотивы.

Екатерина Романчук, стилист:

Для этого стиля характерны платья, выполненные из натуральных тканей: хлопок, лен, легкий шифон, украшения в стиле кружева, макраме, аксессуары в виде цветочных венков, традиционные белорусские кокошники.

Нежные платья подходят по фигуре абсолютно любой девушке. А тем, кому хочется еще больше проявить свою индивидуальность, стилисты предлагают сочетать романтичный образ с косухами, кедами и кроссовками.

Екатерина Романчук:

Стиль бохо очень подходит нашим белорусским невестам, потому что это сочетание нашего национального стиля, нашей атрибутики. Мы часто проводим выездные регистрации с животными.