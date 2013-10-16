Большой осенний модный маркет: тренды сезона

Осень. В голове звучит волшебный джаз, так и хочется укутаться в теплый шарф и прогуляться по любимому городу! Модный сезон нарисуем вместе с программой «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Классическая клетка, стильные клатчи. Самые свежие тренды этого сезона собираем вместе с компанией белорусских дизайнеров. Добро пожаловать на Большой модный маркет!

Взгляните на осеннюю листву! Изумрудный, коричневый, винный, охра, золото. Природные насыщенные краски в фаворе у дизайнеров. О лете напомнят невесомые цвета мяты, зефира, лаванды – пастельные оттенки перешли с легкой одежды на теплую, и актуальны наравне с темными. От палитры к идеям! На осеннем холсте оказалось всегда громкое ретро. Дизайнера Ольгу Кардаш вдохновило милитари 40-х. Игра полов нашла воплощение в разных фактурах и цветовых контрастах! Свободные широкоплечие пальто в тему мужских военных шинелей. Дизайнер комбинирует шерсть со стеганой плащевкой. К слову, вещи а-ля стеганое одеяло вновь под прицелом модниц!

Ольга Кардаш, дизайнер:

Есть модели, которые трансформируются. Пальто при теплой погоде может стать курточкой. Мои любимые комбинезоны с темой а-ля пойдем в бой. Универсальная модель, которая может быть как офисным вариантом под блузу, так и вечерним.

Женственные платья с жемчужными пуговицами, кружевной отделкой создают винтажное настроение, и на контрасте отлично дополняют мужские пальто! Фильмы 30-40 годов, кинодивы с элегантными прическами и нарядами, тема ретро вдохновила и дизайнера Карину Галстян. Легкие ткани, классические силуэты и прогулки по осеннему сказочному саду.

Карина Галстян, дизайнер:

У меня по крою юбки - солнце, чуть-чуть спущенное плечо, лодочка, чтобы была видна ключица. Подчеркнет фигуру любой девушки. Цветочный принт подчеркивает женственность, но к нему хорошо добавить юбку-карандаш. Это может быть и выход в офис, и на свидание.

Невские берега дизайнер Татьяна Аржанова запечатлела на своих блузах, юбках и платьях! Городской шик немыслим без осеннего хита – свободного пальто-кейпа!

Татьяна Аржанова, дизайнер:

Тренд сезона осень-зима 2014. Его можно носить с чем угодно - юбки-карандаши, узкие брюки, платья-чехлы. Если девушка не обладает модельной фигурой, то кейп скроет все нюансы.

Укутываемся стильно. Новый тренд шарфы-снуды полюбился модницам по всему мир, ведь можно согреть не только шею но и уши!

Свою осень в клетку нарисовала и дизайнер Анастасия Миранович. Юбки, пальто, брюки – шотландка разных цветов, украсит фигуру и подойдет к любому случаю, главное выбрать грамотную частоту принта. Баска, свободные платья и пальто ярких цветов – все это продолжает звучать в холодном сезоне.

Роскошный мех и томный бархат неразлучны с осенью. Причем меховая отделка приветствуется не только в верхней одежде, но и на платьях и кардиганах. Клатчи-папки, на цепочках, геометрических форм или в стиле ретро. Большие саквояжи, сэтчелы- портфели – сумки этого сезона. Дизайнер Ольга Градива впечатлилась невероятной природой Исландии и создала новую коллекцию клатчей, браслетов и колье. Золотистый, красный, черный, серый. Все аксессуары напоминают лаву. Такой насыщенный вулкан девушки оценят по достоинству. Массивное ожерелье с камнями - маст-хэв уличной моды.

Ольга Градива:

Колье может разбавить любой образ, вплоть до чего-то классического, официального. Такое колье идеально подойдет под белую рубашку, платье (оживит черное платье). Присутствуют клатчи из металлизированной кожи, которые универсальны. Их можно носить под осеннее пальто либо в сложенном, вечернем варианте.

Гранж, брутальность и уличный стайл –дизайнер Апти Эзиев знает, как покорить модников. Новые пальто универсальны, такую шинель может носить и парень и девушка, также как и все аксессуары в духе унисекс. Десятки заклепок и строчек, ручная работа создает неповторимый шик, а часы и браслеты и вовсе погружают в мир стимпанка и режиссера Тима Бертона.

Апти Эзиев, дизайнер:

Я работаю больше с грубыми материалами - кожа, драп. Очень трудоемкая работа, нужно было столько раз прострочить, потом наждачкой затирал, делал эффект старины. Застежка придает эффект ольдскульности, ретро стиль. Эта техника простая, каждый може взять зубную щетку, макать в акриловую краску, на полотно кожи распрыскивается, получается красиво.

Осень – самое время быть модными! Вдохновляйтесь на переделки и создавайте свои тенденции.