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Белорусские стилисты рассказали, какой сегодня должна быть красота

07 февраля 2014 12:25
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Новости Беларуси. Почему красота страшная сила и от кого она должна спасти мир, нам предстоит сегодня разобраться, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Анатолий Лазарев, парикмахер, мастер международного класса:
На мой взгляд, красота – это сочетание внутреннего мира человека с его внешней особенностью.

Анастасия Золоторева, парикмахер:
Я считаю, что естественная красота в 21 веке – это больше всего что-то реалистичное, девушка в любом случае должна за собой ухаживать, смотреть. То есть какое-то минимальное количество основы для ровного тона лица и также легкий макияж в каких-нибудь коричневых, нежных, розовых тонах.

# Красота # Мода # Анатолий Лазарев # Анастасия Золоторева

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