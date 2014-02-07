Белорусские стилисты рассказали, какой сегодня должна быть красота

Новости Беларуси. Почему красота страшная сила и от кого она должна спасти мир, нам предстоит сегодня разобраться, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Анатолий Лазарев, парикмахер, мастер международного класса:

На мой взгляд, красота – это сочетание внутреннего мира человека с его внешней особенностью.

Анастасия Золоторева, парикмахер:

Я считаю, что естественная красота в 21 веке – это больше всего что-то реалистичное, девушка в любом случае должна за собой ухаживать, смотреть. То есть какое-то минимальное количество основы для ровного тона лица и также легкий макияж в каких-нибудь коричневых, нежных, розовых тонах.