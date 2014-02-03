Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 25)

Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ в очередной раз вышла на улицы Минска, чтобы узнать, во что одеваются столичные дети.

Егор:

Теплые штаны, зимняя куртка, шарф. Эту шапку я надеваю каждую зиму. В этом году у нас будет Чемпионат мира по хоккею. Хотелось бы, конечно, чтобы победила наша сборная. Мы все за нее болеем и хотим, чтобы она победила.

София:

Я люблю очень яркие цвета, поэтому красный мой любимый. Я надела сумочку, она мне очень подходит под пальто. К красному очень подходит белый цвет, поэтому я надела белые шарф, шапочку и перчатки. Зимой надо надевать теплые сапоги. Хорошо, когда они с мехом, потому что они защищают ноги от холода.

Даша:

Мне очень нравится шапка моя, потому что волосам и голове не холодно. Если будешь ходить без шапки, волосы могут стать сухими. Еще я люблю мои перчатки, потому что, когда я их не ношу, тогда кожа становится сухой.

Лера:

Белый и синий — мои любимые цвета. Они сочетаются с цветами зимы — холода и снега, поэтому белого цвета я выбрала шарфик, шапку и рукавицы.

Ариана:

Зимой весь мир становится черно-белым. Хочется добавить ярких красок: ярко-бирюзовую шапку, шарфик, муфточку, которая меня греет и согревает.