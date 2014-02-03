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Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 25)

03 февраля 2014 14:16
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Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ в очередной раз вышла на улицы Минска, чтобы узнать, во что одеваются столичные дети.

Егор:
Теплые штаны, зимняя куртка, шарф.  Эту шапку я надеваю каждую зиму. В этом году у нас будет Чемпионат мира по хоккею. Хотелось бы, конечно, чтобы победила наша сборная. Мы все за нее болеем и хотим, чтобы она победила.

София:
Я люблю очень яркие цвета, поэтому красный мой любимый. Я надела сумочку, она мне очень подходит под пальто. К красному очень подходит белый цвет, поэтому я надела белые шарф, шапочку и перчатки. Зимой надо надевать теплые сапоги. Хорошо, когда они с мехом, потому что они защищают ноги от холода.

Даша:
Мне очень нравится шапка моя, потому что волосам и голове не холодно. Если будешь ходить без шапки, волосы могут стать сухими.  Еще я люблю мои перчатки, потому что, когда я их не ношу, тогда кожа становится сухой.  

Лера:
Белый и синий — мои любимые цвета. Они сочетаются с цветами зимы — холода и снега, поэтому белого цвета я выбрала шарфик, шапку и рукавицы.

Ариана:
Зимой весь мир становится черно-белым. Хочется добавить ярких  красок: ярко-бирюзовую шапку, шарфик, муфточку, которая меня греет и согревает.           

# Мода в Беларуси # Фотофакт # Мода # Уличная мода

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