Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 24)

Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ в очередной раз вышла на улицы Минска, чтобы узнать, во что одевается столичная молодёжь.



Читать подробнее на сайте СТВ: Корреспондент программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ в очередной раз вышла на улицы Минска, чтобы узнать, во что одевается столичная молодёжь.Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-minska-i-minskoy-oblasti/street-fashion-vmesto-podiuma-chto-nosyat-na-ulicah-minska-chast-19

Елена:

Меня вдохновил последний показ Шанель «Весна-Осень» и показ «Зима 2013-2014», то есть это какой-то микс получился и, в принципе, сам дизайнер Карл Лагерфельд. Я вдохновилась его биографией, много читала. И утром у меня было такое настроение надеть все черное, потому что Карл Лагерфельд носит только два цвета — черный и белый.

Регина:

Я выбрала пальто классического покроя, сапоги на устойчивом каблуке, сумку-почтальонку, шапочку для такого мороза и классические очки-авиаторы.

Анастасия:

Мой день проходит очень динамично, поэтому я стараюсь одеваться максимально удобно. Из интересных вещей — это вещи, которые я привезла из путешествий.

Ариана:

В любую пору года хочется быть яркой и интересной. Зимой я люблю вязаные вещи.