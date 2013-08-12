Белоруска Светлана Кузнецова одержала победу на конкурсе «Миссис Вселенная-2013»

Новости Беларуси. В этом году конкурс проходил на юге Карибского моря, неподалёку от Венесуэлы. Организаторы решили выбрать двух победительниц шоу. Одну красавицу предстояло определить согласно мнению публики и по результатам голосования. Вторую – по оценкам профессионального жюри.



Наталья Трофимова, национальный директор конкурса «Миссис Вселенная Беларусь (в интервью БЕЛТА)»:

После выступления участниц и напряженного ожидания жюри вынесло свой вердикт. По его мнению, наша соотечественница Светлана Кузнецова – «Миссис Вселенная-2013». Представительница Малайзии также стала «Миссис Вселенная-2013» – по мнению публики и результатам голосования.

Светлана Кузнецова с фэшн-индустрией знакома не понаслышке. В 1999 году приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Европа», в 2000 – в «Мисс Мира». Светлана – мать двоих сыновей счастлива в браке. Красавица коллекционирует кукол в национальных костюмах из разных стран мира, любит путешествовать, петь и готовить. На конкурсе «Миссис Вселенная» белоруска не упустила возможности заняться продвижением белорусского дизайнера Юлии Латушкиной.

Наталья Трофимова, национальный директор конкурса «Миссис Вселенная Беларусь (в интервью БЕЛТА)»:

Шоу началось с зажигательной латиноамериканской самбы, затем - бикини-шоу, в котором Светлане не было равных – лучшая фигура, осанка и умение держать себя на подиуме! Выход участниц в вечерних платьях поражал красотой и блеском. Вечернее платье представительницы Беларуси было восхитительно. Шлейф напоминал крылья бабочки. Светлана грациозно порхала в нем по сцене. Спасибо молодому белорусскому дизайнеру Юлии Латушкиной.



Несколько лет назад титул «Супермодель» на конкурсе «Миссис Вселенная» завоевала ведущая нашего телеканала Ирина Хануник-Ромбальская. Ирина отстаивала красоту белорусских женщин на международном конкурсе «Миссис Вселенная», который в этом году прошёл в Болгарии. Она составила достойную конкуренцию претенденткам из 30 стран, не лишний раз доказав, что наши женщины и красивы, и умны (смотрите видео).

Справка ctv.by

Конкурс «Миссис Вселенная» аналогичен «Мисс Вселенная» за исключением важного условия: участницы «Миссис Вселенная» должны быть замужем и могут иметь детей.