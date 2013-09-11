35-летний мужчина пережил 11 операций, чтобы стать Суперменом

Новости Филиппин. 35-летний Герберт Чавес перенёс 13 пластических операций. И всё для того, чтобы стать таким же, как Супермен. Хотя бы внешне. Мужчина изменил форму носа, скул и губ, отбелил кожу, сделал стройнее бедра и даже удлинил ноги.

Филиппинец не скрывает: для того, чтобы стать похожим на кумира, пришлось потратить кучу денег. Внешность Супермена обошлась ему в $7000. И это притом что среднемесячная зарплата на Филиппинах не превышает $300.

Теперь Чавес выходит из дома только в костюме супергероя. В магазин, на вечеринку, на прогулку. Стоит отметить, Герберт пока не совершил ни одного подвига. Возможно, просто потому что ещё не пришло его время.

До Герберта Чавеса похожим на своего кумира стал американец Джастин Джедлик. Он перенёс 90 пластических операций, чтобы заполучить внешность Кена, друга куклы Барби. За воплощение мечты в реальность Джастин заплатил $100 000.

К несчастью, далеко не все пластические операции заканчиваются хеппи-эндом. Бизнес-леди Жанна Максимова свою первую пластическую операцию сделала в 25 лет. Это была ринопластика. Изменить форму носа девушка мечтала с самого детства. Ведь он был предметом насмешки сверстников. К пластическому хирургу Жанна отправилась сразу, как появились деньги. Страха перед операцией не было, результат полностью устроил девушку. Новый визит в клинику не заставил себя ждать. Уже через год Жанна опять легла под скальпель хирурга. На этот раз трансформации подверглась грудь. Дальше – больше. Свою форму изменили глаза, губы, ягодицы. То, что это серьезное хирургическое вмешательство, девушку не останавливало. И за свою беспечность Жанне пришлось поплатиться: после операции на ягодицах разошлись швы, начала сочиться лимфа, потребовалась срочная медицинская помощь (смотрите видео).