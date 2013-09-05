Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 10)

Вика и Лена:

Мы сестры. У на сесть одинаковые вещи, но мы не часто одеваемся в них. Мы приехали из Гомеля, оделись так, потому что в Минске много симпатичных людей, красиво одеваются.

Всеволод:

Я люблю в одежде сдержанные тона: черный, белый, синий, коричневый. Одежда на мне в основном куплена в моих поездках, когда езжу в Европу. Кеды и штаны я покупал в Праге, майку в Лондоне.

Кристина:

Особенно улицы Карла Маркса, Независимости - люди пытаются высказать себя через свой стиль. Есть куда стремиться в сравнении с Европой. Юбка были куплены на греческом острове. Сегодня оделась так, потому что на вечернюю прогулку вышла .

Елена:

Говорят, что мода – это голос нашей души, поэтому я считаю, что каждый из нас должен одеваться так, как говорит ему душа и внутренний мир. Мне нравится богемный стиль, поэтому я пытаюсь ему соответствовать.