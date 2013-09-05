Спасение от осенней хандры - грамотный шоппинг по канонам цветотерапии!

Казалось бы, как можно не вдохновиться и не влюбиться в город, утопающий в багряно-желтой листве! Однако прекрасная осень далеко не для всех пора очей очарованья, но и головная боль! Мокро на улицах, липко и тоскливо внутри. По данным всемирной организации здравоохранения, синдром осенней хандры знаком каждому 5-му жителю планеты! На самом деле, такая сезонная аллергия – естественная реакция организма на падение температуры и сокращение светового дня. Психологи окрестили осеннюю депрессию как «послеотпускной синдром», ведь расстаться с мыслью о лете и отдыхе всегда сложно. Но возможно!

Рецепт от осенней хандры немыслим без «позитивных продуктов», которые вырабатывают у нас эндорфины – гормоны счастья! Бананы, горький шоколад, красный перец, авокадо, грейпфрут – прекрасное лекарство! Употребляйте побольше витамина С и пейте эликсир молодости – зеленый чай! Оживит мозг рыбий жир и растительные масла - источники омега-3-жирных кислот.

Сохранить в душе лето поможет и грамотный шопинг по канонам цветотерапии! Окружите себя теплыми яркими тонами и добавьте солнечных деньков в серые будни! Составим несколько комплектов вместе!

Елена Карчик, стилист школы имиджа:

Еще один способ привнести яркие краски в жизнь, это позаимствовать эти краски у природы. Использовали коралловый цвет в куртке и скомпоновали с зеленым цветом юбки - очень неожиданное сочетание, освежающее. И очень будет подходить для осенней дождливой погоды.

Используйте светлые тона и белый цвет! Хорошее настроение стирает все мифы о непрактичности! Дизайнеры единогласно выбирают «тотал уайт» вне зависимости от сезона, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Елена Карчик, стилист школы имиджа:

Для Ольги мы выбрали синий цвет в жакете с синими брюками. Бело-синее сочетание навевает мысли о морском побережье. Может быть легко трансформирован к более практичной цели. Достаточно изменить обувь, накинуть теплое пальто и можно смело выходить на улицу.

Осень – самое время укутаться в красивые объемные шарфы и радовать себя и окружающих! Массивные аксессуары – колье и серьги спасут от хандры не хуже витаминов!

Свои правила диктует осень и в интерьере! Создайте теплую уютную атмосферу у себя дома, и никакая слякотная погода не испортит вам настроение! Дизайнеры рекомендуют как вносить сочные, яркие цвета, так и пойти от противного - создать свою осень в доме и влюбиться в эту пору!

Андрей Пятковский, дизайнер:

С одной стороны, можно подчеркивать осеннюю тематику, гамма цветов будет охристая, золотистая. Контрастные к охристому и золотистому – голубой. Если решим сделать интерьер на контрастах. Если же мы хотим продлить ощущение отдыха, то не стоит поддерживать эту гамму, стоит напомнить о лете. Это можно сделать фруктовыми композициями, любой тематикой, взятой из лета.

Тему урожая дизайнеры трансформируют и в дизайне! От аппетитных аксессуаров в виде ваших закаток на зиму, галереи сочных фруктов на подоконнике, до мебели в виде тыковок, флористических композиций до стилизованной золотой отделки, как символу плодородия и богатства!

Андрей Пятковский, дизайнер:

Последние два года в тренде замечательные пледы с крупной вязкой, которые могут нас немного согреть холодноватыми днями, вечерами. Тенденцией этого года на еще весенней выставке в Милане в том, чтобы мебель обтягивать практически целиком драпом. Очень осенняя тема - тема пальто, утепления…

Как известно любой синдром легче предупредить! Занятия спортом – один из сильнодействующих естественных антидепрессантов, улучшит не только фигуру и настроение, но и работу мозга! Двойной эффект будет от прогулок на свежем воздухе. Путешествия по лужам с хорошей компанией и яркими зонтами также могут быть в радость, главное – выбрать интересный маршрут по городу!

Ароматерапия, музотерапия, а лучше – арт-терапия! За любимым делом хандрить невозможно! Так что найдите себе занятие по душе, оставайтесь в тонусе вне зависимости от сезона и никакая депрессия вам не страшна! Устройте в осеннем календаре себе дни красоты и новых развлечений! Ищите позитив во всем, и тогда он сам будет находить вас!