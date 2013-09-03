Галстук-бабочка: используем мужские аксессуары в женском гардеробе!

В игре полов и моде на унисекс у каждого дизайнера найдется свой ответный ход! От объемных пальто с плеча бойфренда до ботинок без каблуков и аксессуаров. Из-под воротников сорочек давно перекочевали на воздушные блузы и галстуки-бабочки! Марлен Дитрих, Коко Шанель шокировали экстравагантными нарядами модный мир. Однако стиль денди известен еще со времен писательницы Жорж Санд. И хоть шарм мужских аксессуаров бесценен, научиться преподносить их в женском гардеробе – совсем иная вещь, родом из другой галактики!

Катя Герман, стилист:

Для девушки важно понимать, что это аксессуар мужской — галстук, бабочка, поэтому мы должны его носить по-женски. Вот здесь такая развязанная бабочка в ярком принте, есть горошек. Такие яркие галстуки не часто увидим. Здесь мы составили образ морской.

Узкие и широкие, разных принтов и цветов – в сезоне 2013 галстуки - бабочки представлены на любой вкус. От классики до богемной небрежности. Новая тенденция – носить бабочку стилисты рекомендуют не строго посередине воротника, а немного набок. Научимся сочетать аксессуар с блузой по цвету!

Катя Герман:

Вот видите бабочки яркие сами по себе. С принтом нужно быть осторожными. Желательно одевать блузу или рубашку однотонную. Либо выбрать один из цветов, которые есть на вашей бабочке. Но лучше всего они смотрятся на белом. Здесь вы точно не ошибетесь. К примеру, здесь у нас активный принт на рубашке,поэому мы используем бабочку по тону. Здесь есть бежевый, мы взяли на пару тонов светлее, чтобы она выделялась. Это основное правило, когда вы подбираете какой-то аксессуар к своей пестрой рубашке.

Женский галстук, как правило, вполовину короче мужского, а вот тандем с воротником для всех самый лучший вариант! Дамский галстук-бабочка универсален, от офиса до кафе, он везде уместен. Кроме того, экспериментировать с мужскими аксессуарами девушки могут вдоволь! Украшения в виде броши, оригинальной булавки добавит образу шика, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Катя Герман:

Абсолютно беспроигрышно будет смотреться на блузе черный цвет или черно-белая вариация. Здесь вы ни в коем случае не потеряетесь. Вы будете выглядеть очень красиво, классически. Сейчас в тренде классика — мужские образы. Добавьте яркий макияж — красные губы, и будете выглядеть превосходно в любой ситуации.

Прекрасный галстук или объемный бант можно сделать всего за пару минут и из шелкового платка! Мило и стильно. Такое яркое украшение отличный вариант для осенних деньков!

Катя Герман:

Подойдет платок 70 на 70 см или платок-каре, лучше всего шелк или атлас. Завязываем платок-галстук. Завязывать галстук из платка можно также, как завязываем галстук. Используем тот же узел. Вот, например, у нас получился женский галстук из платка.

Вот уже несколько сезонов подряд модницы украшают свои прически разнообразными платками. Впереди бабье лето, так что не спешить откладывать любимые косынки до следующего теплого сезона! Повязка в стиле хиппи, пин-ап или восточный аксессуар? Освоим платочный тренд вместе!

Катя Герман:

Мы можем сделать повязку. Мы ее перекручиваем, как жгутами, и завязываем за головой. Абсолютно ярким представителем носителей платков — это культура пин-ап . Платок завыязывали бантом. Легенькое платье или юбка ...замечательно. Если платок короткий, можно просто оставлять хвостики наверху.

Почаще заглядывайте в гардероб своих парней! Мужские пальто и кардиганы отлично дополнят легкие романтичные платья. Создавайте свои тенденции сами, ведь самое ценное – ваши идеи!