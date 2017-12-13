Взгляд: Военные базы США на Луне – реальность?

«Это гигантский шаг на пути лидерства США в космосе», – перефразируя историческую фразу астронавта Армстронга, объявил Дональд Трамп. Президент США реанимировал Лунную программу НАСА, закрытую еще в 1972 году. В планах американцев – основа для «последующего полета на Марс и во многие другие миры», и не только с мирными целями. Смогут ли американцы превратить спутник Земли в военную базу?

Президент США Дональд Трамп приказал возобновить Лунную программу, свернутую его предшественником Бараком Обамой. «Фокус американской космической программы» меняется, подчеркнул Трамп, подписывая документ под названием «Первая космическая директива». Отныне США делают «важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований».

Это «гигантский шаг» на пути лидерства США в космосе, заявил американский президент. Слова Трампа, помимо прочего, – отсылка к исторической фразе первого человека на Луне, американского астронавта Нила Армстронга. Командир экипажа «Аполлона-11», как известно, сказал: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

Для решения о возобновлении Лунной программы была выбрана символическая дата. Во вторник США отмечают 45-ю годовщину прилунения «Аполлона-17». Эта экспедиция 1972 года стала последней (по крайней мере, последней в XX веке) в серии путешествий людей на Луну. На сей раз ожидается, что дело не ограничится одним флагом и следами американцев на единственном спутнике Земли. В планах США создать «основу для последующего полета на Марс и, возможно, потом во многие другие миры», подчеркнул Трамп.

Не мирный космос

При этом среди «многих приложений» космоса он отметил, прежде всего, военную область. Трамп и вице-президент Майк Пенс сконцентрированы прежде всего на стратегическом военном присутствии США на Луне, отмечал американский журнал New Scientist. По мнению Пенса, это поможет «повысить нашу национальную безопасность, укрепить потенциал и обеспечить защиту для всего народа США».

Горячий сторонник планов создания базы США на Луне – Джеймс Брайденстайн, которого Трамп выдвинул на должность директора НАСА. Отметим, что конгрессмен-республиканец Брайденстайн имеет отношение не столько к космической науке, сколько к Пентагону (вероятный будущий директор космического агентства – участник операций в Ираке и Афганистане).

«Любая космическая программа всегда рассматривается с прикидкой на военное использование. Точно так же было и во времена программы «Аполлон», когда были разработаны, но, к счастью, не реализованы несколько военно-прикладных программ», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Американцы не летали на Луну (за последние 45 лет)

Как уже говорилось выше, программа американских пилотируемых полетов на Луну заняла немногим больше десятилетия: с 1961 года (когда после полета в космос гражданина СССР Юрия Гагарина задачу «асимметричного ответа» сформулировал Джон Кеннеди) и до 1972 года – высадки «Аполлона-17». «Лунная гонка» – соревнование с Советским Союзом за право отправить своих космонавтов на спутник Земли – завершилась после пятой по счету американской экспедиции.

С тех пор эта тема прочно обосновалась в массовой культуре и породила целую серию «теорий заговоров». Первая конспирологическая «сенсация» – книга под названием «Мы никогда не летали на Луну: мошенничество ценой в 30 миллиардов» – вышла уже в 1974 году. Однако лучшим подтверждением того, что американцы были на Луне, следует считать реакцию Москвы. Если бы у Кремля были хоть малейшие сомнения в том, что астронавты НАСА действительно высадились на Луну, СССР сделал бы все возможное, чтобы разоблачить «лживую сущность американского империализма», отмечал член-корреспондент Российской академии космонавтики Юрий Караш. «Одним из наиболее бесспорных доказательств... является поздравление, которое руководство СССР направило в адрес руководства США», – указывал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов (готовившийся к полету на Луну в рамках несостоявшегося советского «ответа» американцам).

Последующие американские президенты то и дело возвращались к лунному вопросу и прочим космическим проектам. Однако часто эти предложения оказывались слишком «космическими» даже для американского бюджета. Одной из последних таких программ стала развернутая при Джордже Буше-младшем «Созвездие» (Constellation), предусматривающая полеты на Луну, создание там постоянной базы и полет на Марс в качестве ближайших приоритетов. Сменивший Буша Барак Обама в 2010–2011 годах эту программу свернул. Дескать, тратить такие деньги на фактическое повторение программы «Аполлон» было неразумно.

Из Нью-Йорка – на Марс

В итоге при Обаме главной целью для НАСА был провозглашен пилотируемый полет на Марс в 2030 годах с промежуточным освоением астероида. Ныне возглавляющий американскую администрацию Трамп также публично высказывает поддержку идее освоения Красной планеты и даже надеется, что это произойдет во время его президентства. Впрочем, Трамп неоднократно подчеркивал необходимость исследования и освоения всей Солнечной системы к концу XXI века.

Как отмечает эксперт Александр Железняков, Трамп делает акцент на потенциальной экономической выгоде лунного проекта. Проект привлекает и коммерсантов, которые надеются на возможность найти там какие-либо природные или энергоресурсы, добавил Железняков. Трамп не зря сказал об открытии дополнительных рабочих мест. После закрытия программы «Аполлон» рабочих мест лишились почти 300 тысяч человек, напомнил собеседник.

Пока Белый дом раздумывает и уговаривает, пионером освоения космоса пытается стать представитель частного капитала. В феврале глава американской аэрокосмической компании SpaceX, американо-канадский миллиардер и изобретатель Илон Маск заявил о намерении отправлять на Луну туристов. По его словам, двое туристов (неназванных людей, имеющих некое отношение к Голливуду) уже оплатили полет. Программу Маск намеревался осуществить с помощью пилотируемого космического корабля Dragon 2 и ракеты-носителя Falcon Heavy. Однако оба аппарата пока еще находятся в стадии разработки.

Возможности Соединенных Штатов, разумеется, выше, чем у любого частного лица – и при должной политической воле лунный проект технически осуществим, полагают эксперты. Академик Российской академии космонавтики Александр Железняков прогнозирует: «Если не будет каких-то дальнейших существенных колебаний, то лет через десять американцы уже смогут побывать на Луне».

«Если американцы этим займутся, то у них есть все компоненты: тяжелые ракеты, действующий отряд космонавтов, опыт взлетов и посадок, готовится корабль «Орион» и так далее. Так что основания для лидерства у них объективно есть», – поделился с газетой ВЗГЛЯД своим мнением космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба, действующий член Российской академии космонавтики Сергей Жуков.

Взлетит ли «Орион»?

Упомянутый Жуковым многоразовый транспортный космический корабль «Орион» разрабатывался компанией Lockheed Martin с начала 2000-х годов в рамках программы «Созвездие». Корабль (чей первый испытательный полет прошел в 2014 году) на первых порах предназначается для доставки людей и грузов на МКС, но цель более амбициозна: полеты к Луне в 2019–2020 годах. Пока что проект стопорится – беспилотный облет Луны был запланирован на конец 2018 года, но из-за технических недостатков (и главным образом, из-за финансовых трудностей НАСА) был отложен на год.

В марте этого года Трамп подписал закон, увеличивший годовой бюджет НАСА с 15,5 до 19,5 млрд долларов. Однако только стоимость первого пуска связки «Ориона» и сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) превышает 2 млрд долларов. А закрытая при Обаме программа «Созвездие» за 6 лет обошлась в 15 млрд долларов.

Кроме того, не следует сбрасывать со счетов технический вопрос. Эксперты указывают на зависимость американской стороны от поставок российских ракетных двигателей (используемых и сейчас для полетов до МКС). Высказывается мнение, что двигатель для межпланетного корабля способна построить только Россия.

Вторая лунная гонка с четырьмя участниками

Россия и Китай также не намерены отказываться от дальнейших планов по освоению Луны. Ранее обе страны подписали соглашение о совместном освоении космоса в 2018–2022 годах. КНР стала третьей державой, осуществившей мягкую посадку на Луну, после СССР и США – в декабре 2013 года мягкую посадку на спутник Земли осуществил китайский луноход «Юйту» («Нефритовый заяц»). Газета ВЗГЛЯД подчеркивала, что недооценивать возможности китайцев в космосе не стоит. Они стремительно догоняют, а по ряду направлений (например, спутникам для квантовой передачи информации) уже вырвались в мировые лидеры.

Япония уже заявила, что активно поддерживает планы США по освоению Луны и созданию там в конце 2020-х годов постоянной станции. Такое решение было принято во вторник на заседании стратегического штаба по освоению космоса под председательством премьер-министра Синдзо Абэ. В частности, власти хотят, чтобы в состав экспедиции на Луну вошел также японский космонавт. Кроме того, японцы готовы предложить свои технологии беспилотных транспортных кораблей и средств защиты от космической радиации.

«Говорить о каком-либо лидерстве в гонке преждевременно», – полагает Александр Железняков. Пока участники «неофициальной лунной гонки», в том числе и Россия, делают лишь заявления, пояснил он.

Эксперты полагают: наиболее вероятно, что будущее освоения планет Солнечной системы – не в соперничестве, а в сотрудничестве. Даже исходя из сугубо прагматичных соображений. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, амбициозная программа Трампа может быть отвергнута в пользу возвращения на Луну в составе международной коалиции.

Если говорить о полетах на Луну, вероятнее всего, это будет международная экспедиция. «Это показывает логика развития космонавтики в последние годы, – прогнозирует Железняков. – Практически все страны уже поняли, что реализовывать масштабные космические проекты гораздо выгоднее не в одиночку, а в таком конгломерате», – отметил Железняков. Он пояснил, что происходит концентрация интеллектуальных ресурсов и распределение финансовой нагрузки между странами. «Так что я бы все-таки надеялся, что будет не соревнование, не гонка, а плодотворное сотрудничество, где не будет первых и последних», – резюмировал эксперт.

Источник: ВЗГЛЯД

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