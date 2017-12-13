Московский Комсомолец: Путь Саакашвили: как внук деда-сталиниста стал «агентом ФСБ»

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отпущен судом на свободу. Генпрокурору Украины Юрию Луценко не удалось убедить Фемиду, что экс-губернатор Одесской области пытался захватить государственную власть в стране на деньги Кремля и бизнесменов из окружения Виктора Януковича. И впрямь, поверить в это сложно, ведь всю жизнь у Саакашвили были совсем другие кураторы. И чтобы удостовериться в этом, стоит вспомнить жизненный путь грузинского политика.

Когда на Украине высадился десант грузинских «молодых реформаторов» во главе с Михаилом Саакашвили, известная общественная деятельница Грузии Нана Девдариани опубликовала «Открытое письмо украинскому народу», в котором предостерегала от привлечения этих «специалистов» к управлению страной. «Политиканы, для которых кровь собственных граждан ничего не значит, тем более не станут переживать по поводу пролитой украинской крови, – писала она. – Вы верите, что судьба вашей родины заботит Саакашвили больше, чем судьба страны, где он был президентом? Не повторяйте наших ошибок и потом не упрекайте нас в том, что мы вас не предупреждали!»

Но, как известно, на чужих ошибках учится только умный. К тому же у Порошенко не было выбора. Приютить изгнанных из Грузии международных бомжей ему, видимо, рекомендовали те, кому он не смог отказать: его американские кураторы. Теперь он кусает локти и говорит, что приглашение грузин было ошибкой.

Сегодня украинские власти обвиняют Саакашвили в связях с Кремлем. По мнению ГПУ и СБУ, экс-президент готовил на Украине реванш «прокремлевских сил». Финансировал данный реванш якобы приближенный к Януковичу олигарх Сергей Курченко, скрывающийся в Москве. Я не ошибусь, если скажу, что данная версия как воздух нужна Киеву для оправдания своих действий в глазах Запада. Там могут не понять, почему «великого реформатора», превратившего Грузию в «маяк демократии», вдруг без всякого пиетета тащат в кутузку.

По американской лестнице в русских сапогах

Версия о том, что Саакашвили – агент Кремля, популярна ныне и в Грузии. «В Тбилиси многие считают, что он работает и на Россию тоже, – говорит грузинский политолог Лали Морошкина, которая училась с Саакашвили в одной школе. – Иначе как объяснить тот факт, что он, по сути, «слил» России 20 % территории Грузии? И сегодня в 30 км от Тбилиси стоят российские танки».

Как писала в свое время одна азербайджанская газета, Саакашвили продвигался «по американской лестнице в русских сапогах». Сегодня он любит рассказывать, как в его семье не любили советскую власть. Может быть, и не любили, но верно ей служили. И не где-нибудь, а в НКВД–КГБ. О родственниках со стороны отца известно мало: Николоз Михайлович Саакашвили, известный врач и директор бальнеологического курорта (куда входят знаменитые тбилисские серные бани), оставил семью еще до рождения сына Миши. Его отец был основателем и ректором Тбилисского медицинского университета. Старожилы Тбилиси утверждали, что этот дед Саакашвили был любимцем Сталина, убежденным большевиком, вступившим в партию в 15 лет. Якобы медицинский институт создавали специально под него, а после смерти Сталина он сразу же был отправлен в отставку.

По материнской линии еще веселее. Дед служил в грузинском НКВД еще при Берии. Саакашвили любит козырять репрессированным прадедом Николозом Церетели, который на 10 лет был сослан в Сибирь. Странно, что в базе данных «Мемориала» это имя среди жертв политических репрессий отсутствует. Брат этого Церетели занимался «революционной деятельностью» в рядах грузинской социал-федералистской партии, близкой к анархистам. Деятельность состояла в том числе в «экспроприациях», стычках с жандармами, терактах.

Прапрадедом Саакашвили был один из «марганцевых королей» Чиатуры, князь Иван Абашидзе. Как пишет в своей книге «Молодой Сталин» британский историк Саймон Монтефиоре, в его поместье нередко находил приют молодой революционер Сосо Джугашвили. Отношения чиатурских капиталистов с головорезами Сталина строились по тому же принципу, что и отношения нынешних бизнесменов с «крышей»: магнаты укрывали большевиков от жандармов и давали деньги «на революцию». Взамен революционеры защищали их от наездов «чужих» бандитов. Чиатуры превратились в настоящий «бастион большевизма».

В Грузии семья и происхождение имеют очень большое значение. Они определяют многое, если не все. Саакашвили происходит из очень хорошей семьи, принадлежащей к тбилисской элите. Мать, Гиули Аласания, – профессор-тюрколог, крупный бизнесмен в сфере образования. В судьбе Саакашвили ключевую роль сыграл ее брат Темур Аласания, советский дипломат, работавший в ООН. Говорят, не только дипломатом. Во времена СССР дипломатические должности были обычной «крышей» для разведки. То есть Саакашвили был типичным советским «мажором», чья судьба была еще до рождения предопределена кругом влиятельных родственников.

И все пошло как по маслу. Сначала – самая престижная в республике школа. В тбилисскую 51-ю экспериментальную школу «с улицы» не набирали.

– Во времена СССР во всех больших городах были элитные спецшколы, где учились дети высокопоставленных чиновников, «золотая молодежь», – рассказывает Лали Морошкина. – Туда попадали только «по блату». Саакашвили там оказался благодаря дяде, генералу КГБ. Обучение проходило по методике известного педагога Шалвы Рамишвили. В этой школе учились многие известные грузинские политики, например, Ирина Саришвили и Зураб Жвания. На переменах дети хвастались друг перед другом ширпотребом, который родственники привозили им из-за границы. Миша тоже показывал подарки своего «американского» дяди.

Потом – факультет международных отношений Киевского университета. Про такие вузы в советские времена говорили, что там происходит конкурс не абитуриентов, а их родителей. Мишин дядя по конкурсу прошел. Он организовал племяннику целевое направление от грузинского МИДа. По каким-то загадочным причинам Саакашвили пришлось прервать учебу ради службы в погранвойсках КГБ СССР. Два года он прослужил в киевском аэропорту на таможне. Вполне «блатное» место. В погранвойска тоже просто так не попадали. Дядя-дипломат, как ангел-хранитель, вел Мишу по ступеням карьерной лестницы, оберегая от невзгод.

Дядя Саакашвили Темур Аласания уже давно живет в США. Сейчас он на пенсии, а до того долгие годы проработал в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. Дорос до влиятельного поста старшего советника Секретариата этой организации. Его сыновья – граждане США. Именно дядя в свое время представил будущего президента американскому истеблишменту. Опыт и зарубежные связи советского дипломата помогли Саакашвили получить грант на обучение в международном Институте прав человека в Страсбурге, а затем – стипендию Конгресса США на обучение в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Там в 1994 году он получил степень магистра права. А поступил, заметим, в 1993-м. Из Грузии Саакашвили уехал в 1992 году, а в 1995-м уже вернулся, успев еще поработать в адвокатской конторе Patterson, Belknap, Webb & Tyler, получить степень доктора в Университете Дж. Вашингтона, пройти стажировку в Академии европейского права во Флоренции и в Гаагской академии международного права. Все это выглядит фантастично. Похоже, в большинстве этих контор Саакашвили просто отмечался ради того, чтобы записать соответствующую строчку в своей биографии.

На Западе Саакашвили обзавелся и вторым своим ангелом-хранителем – голландской женой Сандрой Рулофс. А проработав полгода в адвокатской фирме, обрел и других могущественных покровителей. Утверждают, что Patterson, Belknap, Webb & Tyler имеет хорошие связи с Джорджем Соросом. Не случайно эта контора впоследствии стала юридическим партнером движения «Кмара» – главной движущей силы грузинской «революции роз». Появление Сандры в его жизни тоже вряд ли было случайностью, как не было случайностью знакомство Ющенко и Катерины Чумаченко. Сандра и до встречи с Мишей интересовалась Грузией, даже успела побывать в Кутаиси в составе гуманитарной миссии.

Розы и веники

В большую грузинскую политику Саакашвили привел покойный Зураб Жвания. Во время визита Шеварднадзе в США он представил ему молодого юриста и рекомендовал включить его в партийные списки правящей партии «Союз граждан Грузии». Под чутким отеческим руководством «белого лиса» Миша дорос до министра юстиции. В сентябре 2001 года он подал в отставку, обвинив Шеварднадзе и его команду в коррупции, после чего создал оппозиционную партию «Национальное движение».

Подобная схема хорошо отработана западными политтехнологами. По ней действовал и Виктор Ющенко, разница только в том, что он не сам ушел с поста премьер-министра, а его уволил Кучма. Аналогичным образом действует Саакашвили и сегодня. Старый сценарий: сначала занять заметный пост, привлечь всеобщее внимание, затем уйти в отставку и в оппозицию, обвинив действующую власть в коррупции. Ну а потом – революция и захват власти.

После «революции роз» Саакашвили, как кукушонок в чужом гнезде, распихал и вытолкнул всех своих соратников по борьбе. Зураб Жвания загадочно погиб, Нино Бурджанадзе ушла в оппозицию. Народ с восторгом смотрел по ТВ, как отправляются за решетку обвиненные в коррупции чиновники Шеварднадзе, однако вскоре восторги поутихли. За 9 лет правления Саакашвили Грузия вышла на первое место в Европе по количеству заключенных на одного жителя. Их число выросло с 6 до 26 тысяч. В каждой семье кто-то сидел. После объявления режима «нулевой толерантности» к преступности прямо на улицах без суда и следствия было убито около 120 человек.

Так называемые «процессуальные соглашения» и конфискация имущества стали основным средством пополнения бюджета. Прокуратура вынуждала родственников арестованных вносить за них деньги, а для этого закладывать имущество и даже единственное жилье. Сотни тысяч семей оказались под открытым небом. Бизнесменов вынуждали передавать бизнес и имущество в пользу государства либо лиц, близких к правящей партии. «Реформа здравоохранения» вылилась в то, что медицинское обслуживание стало недоступным для большинства населения. Дорожная полиция не брала взяток, зато «элитарная коррупция» расцвела махровым цветом, и верхушка «националов» купалась в роскоши. Кровавые разгоны митингов, военная авантюра 2008 года, тотальное прослушивание и ловля «шпионов» в духе 37-го года – вот чем запомнилось грузинам правление Саакашвили. Последней каплей стала открывшаяся правда о жестоких пытках заключенных в тюрьмах. Народ вышел на улицы – и с вениками в руках «вымел» националов из власти. Парламентские выборы 2012 года выиграла партия «Грузинская мечта».

Украинец Мишико

После проигрыша своей партии Саакашвили еще год оставался президентом. В конце октября 2013 года, после поражения кандидата от «националов» на президентских выборах, он покинул Грузию и перебрался в США. Устроился преподавателем в американский вуз, но тут в Киеве начался Майдан, и профессиональный революционер усмотрел в этом для себя второй шанс. Тем более что Киев ему не чужой и с Петром Порошенко он учился на одном факультете. Саакашвили не только сам выступил на Майдане, но и привез с собой внушительную «группу поддержки». Сейчас появились свидетельства того, что среди привезенных им в Киев грузин могли быть и снайперы, участвовавшие в кровавых событиях 20 февраля 2014 года…

Тем временем в Грузии в отношении экс-президента было возбуждено несколько уголовных дел. Его обвиняют в превышении полномочий при разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и разгроме телекомпании «Имеди», в растрате бюджетных средств. Ему также предъявлены обвинения по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили. 5 сентября 2017 года Главная прокуратура Грузии уже в третий раз направила Украине запрос об экстрадиции Саакашвили.

Уголовное преследование Саакашвили на родине не помешало Порошенко сначала назначить его своим советником, а потом и губернатором Одесской области. И тут вновь на авансцену вышла настоящая, непротекающая «Мишина крыша», которая устами американского посла Джеффри Пайетта заявила, что Госдеп США поддерживает Саакашвили в его борьбе с коррупцией, а Одесская область должна стать «лабораторией реформ на Украине». То есть полный провал Мишиных реформ в Грузии не показался Госдепу достаточно убедительным, решили поэкспериментировать еще и на одесситах.

На этот раз «соскочил» Саакашвили довольно быстро: на посту губернатора он не проработал и двух лет. Никаких внятных реформ одесситы, конечно, не увидели. Зато увидели губернатора, проводящего рабочее время в дорогих ресторанах в окружении молодых сотрудниц. Предприниматели жаловались на рэкет со стороны грузинских опричников Мишико. Не удалось ему развернуться в Одессе в полную силу, не было рядом Бидзины Иванишвили, из кармана которого, как говорят, финансировались многие грузинские реформы… Пришлось уйти в оппозицию.

Вряд ли Саакашвили всерьез рассчитывает стать президентом Украины. Скорее всего, он, как таран, пробивает путь для кого-то другого. Кого? Где-то в тени рядом с ним маячит фигура экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, которого американцы не прочь были бы увидеть во главе Украины. Такой вариант не исключен. Так что напрасно окружение Порошенко «гонит» на Мишу, обзывая его агентом Кремля. Если он и агент, то совсем другой структуры.

В общем, устраиваемся поудобнее. Представление еще только начинается.

Источник: Московский Комсомолец

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.