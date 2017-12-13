Linux gongshe: Биткоин скоро заменит доллар

Стоимость биткойна превысила десять тысяч долларов, что увеличило оптимизм людей, поддерживающих его. Прирост в числе пользователей также побил предыдущий рекорд, за одну неделю еще 100 тысяч человек купили биткойны, таким образом, суммарно этой криптовалютой теперь пользуются 19 миллионов человек. За 2017 год курс биткойна вырос на более чем 900%, хотя в начале года он стоил всего 968 долларов. Миллиардер Майкл Новограц (Michael Novogratz) считает, что к 2018 году цена биткойна «легко достигнет предельного значения в 40 тысяч долларов». Хотя всего 5 лет назад один биткойн стоил 12 долларов.

Основными причинами роста стоимости биткойна являются все более частое использование компаниями технологии блокчейн (Blockchain), а также применение биткойна в банковской сфере — например, клиенты компании Square Inc. могут покупать и продавать биткойны через платформу Square Cash.

Не менее важен и бум вложений в биткойн. В декабре Чикагская товарная биржа объявила о начале торгов фьючерсами на эту криптовалюту. Если прибавить ко всему этому «стадный инстинкт» и другие факторы, то, как выразился коммерческий директор британской IG Group Крис Уэстон (Chris Weston), «покупка биткойна превращается в тенденцию».

«Резкие скачки курса биткойна раскрывают его истинную сущность, возможно, он и гроша выломанного не стоит», — говорил аналитик The Wall Street Journal, когда биткойн стоил 3606 доллара.

Когда он стоил 4367,12 доллара, генеральный директор JPMorgan Chase Джеймс Даймон (James Dimon) говорил, что «биткойн — это обман, который нас всех в конце концов погубит».

«Биткойн потерпит поражение, но технологии, стоящие за его созданием, будут жить вечно», — говорит Forbes, курс биткойна — 442,88 доллара.

«Самой популярной в мире криптовалюте вынесен смертный приговор», — CoinTelegraph, курс биткойна — 410,85 доллара.

«Биткойн пройдет весь путь: от своего расцвета до заката и в конечном итоге до гибели», — Wired, курс биткойна — 13,30 доллара.

«Как бы там ни было, биткойн умрет», — Gizmodo Australia, курс биткойна — 10,95 доллара.

Несколько лет назад многие ведущие СМИ поливали биткойн грязью, по их мнению, он должен был уже сто раз умереть. Несмотря на то, что у него есть противники, многие люди его поддерживают. Кристин Лагард, директор-распорядитель самой влиятельной в мире финансовой организации — Международного валютного фонда, выступает в поддержку биткойна. По ее мнению, все идет к тому, что биткойн превратится в мировую валюту.

Джером Пауэлл, недавно назначенный на пост главы Федеральной резервной системы США, считает, что сейчас биткойн не является угрозой для экономической стабильности, однако в будущем цифровая валюта будет чрезвычайно важна.

Ранее использовался для торговли наркотиками

Пока многие до сих пор не понимают, что же все-таки делает биткойн, инвесторы уже зарабатывают большие деньги с помощью этой криптовалюты, «сотворенной» программистами. Но за довольно долгое время существования биткойна, он так и не стал главным направлением в научно-технических исследованиях.

Так в чем же суть биткойна? Почему его стоимость может так резко возрастать? У многих людей есть сомнения на его счет

Если проследить историю этой криптовалюты, то мы увидим, что прежде она использовалась для торговли наркотиками на нелегальном аналоге eBay — сайте под названием «Шелковый путь» (Silk Road). Сенатор Чарльз Шумер (Charles Schumer) был одним из первых официальных лиц, кто дал биткойну оценку. По его мнению, биткойн — это способ отмывать деньги онлайн, скрытый источник получения средств. Впоследствии рынок криптовалют в некоторых странах был закрыт или признан властями незаконным. Тем не менее люди, поддерживающие биткойн, считают, что это — важная научно-техническая инновация, и ее запрет лишь увеличит число подпольных операций.

Биткойн — первое по-настоящему децентрализованное платежное средство

В своей статье на Чжиху (китайский форум в формате вопрос-ответ —прим. переводчика) под названием «Основная информация о биткойне и часто встречающиеся вопросы» основатель майнинг-пула LetBetter (莱比特 — laibite) Цзян Чжоуэр объяснил суть технологии криптовалют и их применения. По его словам, биткойн — это «криптовалюта, ограниченная 21 миллионом монет, которая, как и интернет, децентрализована, глобализированна и анонимна. Трансферт биткойнов на другой конец света похож на отправку электронного сообщения — он также прост, обладает низкой себестоимостью и ничем не ограничен. Именно поэтому биткойн используется во многих сферах, включая трансграничную торговлю, платежи и денежные переводы».

В течение последних десятков лет мастера криптографии мечтали создать полностью децентрализованную электронную платежную систему. После того, как в 70-х годах XX века появилась технология криптосистемы с открытым ключом, людям открылся весь потенциал электронных денег в сфере безопасности.

Однако их мучал вопрос вторичных платежей: как предотвратить ситуацию, при которой один человек может послать одни и те же деньги двум разным людям? Для решения этой проблемы было необходимо создать «бухгалтерскую книгу» совместного использования, в которую записывались бы все транзакции. До 2008 года никто не мог обслуживать и обновлять такую «книгу» без поддержки центральных органов власти.

Наконец, некто Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto) предложил способ, казавшийся по началу безумием: по его мнению, достаточно было того, чтобы каждый участник одноранговой сети всегда оставлял у себя дубликат каждой проведенной сделки. Очевидно, что это не самый эффективный способ организации платежной сети, но в таком случае пропускная способность увеличивается (можно провести больше сделок за то же время), и они занимают меньше памяти.

Суть технологии: узловые точки в одноранговой сети биткойна (майнеры) борются за добавление следующего блока к своему блокчейну (цепочка блоков). Они наперегонки ищут блок, хэш-код которого меньше произвольной пороговой величины (параметр «сложность»). Как только кто-то из майнеров находит блок, удовлетворяющий вышеуказанным условиям, он может распространить новый блок для остальных майнеров, которые совместно переносят его в копию блокчейна. Затем борьба продолжается.

Иногда разница между блоками двух разных майнеров столь мала, что сеть не может отличить, который из них первый. А так как сеть принимает только один блок, сеть «перескакивает», и участники вступают в новый раунд «состязаний». Майнер и два его соперника с предыдущего раунда начинают искать второй новый блок, который включает в себя хэш-код, указывающий на предыдущий блок. Когда такая ситуация происходит, новый блок и выбранный его создателем предыдущий блок становятся частью блокчейна.

В теории, когда такая ситуация происходит многократно, (две майнера одновременно заметили один блок), может возникнуть неопределенность (какая цепочка создана «законно»?). Однако если майнер надежен, это не продлится долго.

Майнеры начинают считать главной цепочку с учётом уровня сложности хеша и длины цепочки. При равенстве сложности и длины предпочтение отдаётся той цепочке, конечный блок которой появился раньше. Так на рисунке сверху после появления оранжевого блока на пятом этапе майнеры отбрасывают красный и светло-синий блоки, единогласно выбирая зеленый и фиолетовый.

Каждым человеком движет желание выбрать самую длинную на данный момент цепочку, так как создатель блока может получить определенную сумму биткойнов в качестве вознаграждения — сейчас каждый блок стоит 12,5 биткойнов. Однако оно становится официальным, только когда блок становится частью главной цепочки.

Биткойн привлекает инвестиции из Кремниевой долины

Ранее поддержка американцами биткойна вылилась в инвестиционный бум из Кремниевой долины — сумма капиталовложений в проекты, связанные с биткойном, выросла с двух миллионов долларов в 2012 году до 361 миллионов долларов в 2014.

Однако, несмотря на значительные инвестиции в эти проекты, из-за сложного процесса получения, хранения и оплаты простым людям не очень интересны платежи в биткойнах. Кроме того, в сети биткойна нет мер безопасности как в традиционных финансовых структурах. Прибавим к этому нестабильность цены биткойна (кошелек владельца может опустеть за одну ночь), становится ясно, почему платежи биткойнами не получают распространения.

Платежи биткойнами

Низкие издержки платежей биткойнами привлекают сотни предпринимателей по всему миру. Фактически комиссионный сбор за трансграничный перевод по карте составляет 3-4%, в то время как себестоимость платежей биткойнами составляет всего 0,5-1% (включая перевод в традиционную валюту).

Процесс оплаты биткойнами выглядит так: предприниматели используют Bitpay, Coinbase и другие посреднические платформы; выбирают оплату биткойнами, Coinbase пересчитывает сумму по нынешнему курсу; покупатель посылает биткойны на установленный адрес Coinbase (по сути, номер счета), платформа за считанные секунды получает перевод, продает биткойны на криптобирже и по получении комиссионных в размере 0,5-1% переводит продавцу сумму в долларах. Вот так легко проходит сделка.

Биткойн все больше и больше используется при транснациональных микроплатежах и денежных переводах.

Что такое майнинг?

Общее количество биткойнов ограниченно, а майнерам для осуществления вычислений требуется много электроэнергии. Этот процесс похож на добычу золотой руды, поэтому люди прозвали процесс борьбы за блоки «майнингом» (от англ. mining — добыча).

В последние годы оборудование для майнинга перешло от процессоров к ASIC-схемам, появились майнинг-пулы, использующие общую вычислительную мощность отдельных майнеров, которые получают вознаграждение в зависимости от своей доли. Все это повышает вероятность получения выигрыша.

Почему биткойн подорожал?

Быстрый рост стоимости биткойна связан с множеством факторов.

Некоторые компании предоставляли богатым клиентам услуги по получению, хранению и управлению биткойнами. «Созревание» этой криптовалюты стимулировало развитие других, например, самого сильного соперника биткойна — Ethereum (эфир). После запуска в 2015 году он показал себя как платформа, позволяющая быстро и легко создавать новые блоки. Еще до официального запуска Виталиком Бутериным было проведено IPO, что вызвало массовую покупку эфира. Это во многом подстегнуло рынок ICO, инвестиции в который в 2017 году составили 100 млн долларов.

Оживление на рынке ICO подтолкнуло цену биткойна

С другой стороны, еще одним фактором, подтолкнувшим рост биткойна, было появление более широкой криптовалютной «экосистемы». В ней биткойн стал резервной валютой, похожей по статусу на доллар — основную валюту международной торговли. Таким образом, владельцы биткойна могли легко менять ZCash на него, а потом на эфир, что форсировало повышение стоимости.

Кроме того, резкие скачки цены биткойна стали одним из импульсов, подтолкнувших спекулянтов к вложениям в криптовалюты. Действия этих людей и привели к росту курса.

Стоимость в 10 тысяч долларов вызвана помешательством?

Если провести анализ истинных причин такого роста цены, то окажется, что, по сути, все дело в инвестициях и спекуляциях. Однако основным требованием к валюте, имеющей хождение по всему миру, является стабильность. Стоимость биткойна постоянно колеблется, что, с какой стороны не смотри, представляет собой скрытую угрозу. Согласно одному из недавних докладов средняя ставка дохода по 204 ICO за прошлый месяц составила 1320%, общее финансирование составило 3,8 миллиардов долларов, однако среди них было немало арбитражных сделок. По мере того, как накапливаются риски, пузырь на рынке биткойнов может внезапно лопнуть.

Вызовы, стоящие перед биткойном

Сейчас биткойн — это криптовалюта с самой высокой стоимостью, его общая стоимость составляет примерно 170 миллиардов долларов. На втором месте стоит Ethereum, общая стоимость которого — 45 миллиарда долларов. Несмотря на все это перед биткойном стоит несколько огромных вызовов.

Первый из них — это давление со стороны контролирующих органов. Например, строгий контроль за криптовалютами со стороны китайского правительства; административный контроль над ICO со стороны SEO (комплекс мероприятий по увеличению видимости сайта в поисковых системах по целевым поисковым запросам — прим. переводчика) — если SEO-компании начнут закрывать ICO, спрос на биткойны окажется под серьезным влиянием.

Кроме того, существует большая проблема с «пробками» из транзакций, которую трудно разрешить из-за хаотичности рынка биткойнов. Число транзакций в секунду меньше 12, а вопрос увеличения этого числа вызывает много споров. Увеличение этих «пробок» может вызвать резкий скачок операционных издержек. И хотя разработчики пытаются найти способ решить эту проблему — с помощью сети Lightning можно проводить небольшие транзакции без нарушения блокчейна, однако этот проект пока находится в пилотной фазе, и его внедрение отложено на неопределенный срок.

С другой стороны, у традиционного биткойна есть и другие проблемы в лице Bitcoin Cash и других конкурентов.

В итоге никто не может предугадать вырастет ли цена биткойна, однако мы обязаны предупредить инвесторов, что вложения в биткойн рискованны. Нужно действовать исходя из своих возможностей и не складывать все яйца в одну корзину.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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