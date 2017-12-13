Frankfurter Rundschau: Порошенко может ждать судьба Януковича

Суд явно склонялся к смягчению наказания. В понедельник Михаилу Саакашвили пришлось лишь ненадолго сесть на скамью подсудимых в стеклянной клетке. Затем ему позволили занять место между его адвокатами. Генпрокуратура потребовала для него лишь два месяца домашнего ареста и никакого выдворения в Польшу или вообще в Грузию. В понедельник вечером судья отменила и это решение и снова освободила Саакашвили.

Тем самым государственная власть Украины пока не стала обострять конфликт с грузином, находящимся в эпицентре сегодняшних беспорядков в стране. Они начались после задержания Саакашвили. Генпрокуратура обвиняет его в получении денег от сбежавшего в Москву олигарха и намерении свергнуть президента Петра Порошенко.

Десятки тысяч вышли в Киеве на улицы

Но очень многие украинцы в эти обвинения не верят. В воскресенье десятки тысяч вышли на улицы Киева, выступая за освобождение Саакашвили и отставку Порошенко.

«Я — не убежденный сторонник Саакашвили, — говорит в беседе с газетой Frankfurter Rundschau крымскотатарский активист Эрфан Кудусов. — Но Порошенко ведет себя так, как будто подражает Януковичу». По его словам, Порошенко натравливает сейчас на демонстрантов провокаторов, прямо как Виктор Янукович, который был свергнут в феврале 2014 года после многомесячных протестных акций, которые закончились кровопролитием.

По мнению многих наблюдателей, Порошенко, повторяя ошибки Януковича, раз в десять увеличил число тех, кто вышел на улицу с протестом против него. Жителей Киева возмутило применение слезоточивого газа при задержании Саакашвили, как в свое время жестокое применение резиновых дубинок против студентов в 2013 году.

Повторение ошибок 2013 года

Тогда Янукович вывел украинцев на баррикады, неожиданно отказавшись подписывать давно обещанное Соглашение об ассоциации с ЕС. Сегодня Порошенко препятствует реализации громко объявленной реформе по противодействию коррупции. Генпрокуратура задержала недавно одного агента независимого Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), предположительно из-за дачи взятки.

«Порошенко контролирует Генпрокуратуру и пытается с ее помощью взять под свой контроль также и НАБУ», — считает политолог Юрий Карасев. Вопреки своим обещаниям, Порошенко делает все, чтобы защитить от борцов с коррупцией своих близких друзей, уверен политолог. «При этом он попал в ситуацию, похожую на ту, в какую когда-то попал Янукович, и вынужден принять решение. Если он не проявит жесткость в отношении Саакашвили, его заклеймят как слабака и он потеряет шанс на переизбрание в 2018 году. Если же он будет судить Саакашвили, то протестное движение еще больше радикализируется».

Пока украинские власти выиграли время, выпустив Саакашвили. Но перед Порошенко впервые замаячила перспектива завершить свою политическую карьеру так же бесславно, как закончил ее Виктор Янукович.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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