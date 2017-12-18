Взгляд: ЦРУ предотвратило теракт в Санкт-Петербурге. Кремль заявил о «чувстве признательности»

Российским и американским спецслужбам нужно стремиться к такому результативному взаимодействию, как в случае с предотвращением теракта в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Определенные контакты между спецслужбами осуществляются спорадически. Но вы видите, что в данном случае это весьма результативная информация, которая помогла спасти много жизней. И, безусловно, это не может не вызывать удовлетворения, чувства признательности, о чем и сообщил вчера в ходе телефонного разговора наш президент президенту (США Дональду) Трампу», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он назвал такое взаимодействие образцовым примером двустороннего сотрудничества в области борьбы с терроризмом. «Именно к таким стандартам нам и нужно стремиться, чтобы они задавали нам дальнейший курс», – добавил Песков.

Он подтвердил, что речь идет о первом примере взаимодействия с подобным эффективным результатом. При этом пресс-секретарь не рассказал деталей предоставления информации американской спецслужбой.

Песков также сообщил, что Кремль не обладает информацией о роли мессенджера Telegram в получении ЦРУ данных о готовящемся теракте в Петербурге.

Напомним, президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого поблагодарил его за информацию ЦРУ о террористах, готовивших взрывы в Петербурге.

Источник: ВЗГЛЯД

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