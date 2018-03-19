Vatan. Невероятное предсказание – годы хаоса в мировой истории: 2060-2100

По прогнозам футуристов, в период с 2060 по 2100 годы мир переживет самый масштабный хаос в истории. Эти годы, когда произойдет беспрецедентный рост населения, ресурсы будут на грани истощения, изменения климата превратят человеческую жизнь в кошмар, станут едва ли не началом конца человечества.

Миллионы людей будут вынуждены покинуть свои страны, которые из-за климатических изменений окажутся под водой или станут настоящими пустынями. По причине «климатической миграции» мир столкнется с крупнейшим мигрантским кризисом. Этот кризис будет продолжаться до 2080 года. Миллионы людей погибнут в поисках новых земель для жизни. Страны вокруг экватора исчезнут. В 2100 году мир будет совершенно неузнаваем по сравнению с его прежним состоянием. Этот 40-летний процесс мирового переустройства с 2060 года будет гораздо более разрушительным, чем все подобные примеры в истории. Войны, которые возникнут в результате этой атмосферы хаоса, экологических катастроф и болезней, унесут десятки миллионов жизней.

Подъем Турции

В Европе, которая станет главной целью мигрантов, в Испании, Италии и Греции наберут силу националистические идеи и возникнут бескомпромиссные ультраправые правительства. Это также послужит поводом для дальнейшего усиления хаоса. После распада Европейского Союза континент будут раздирать крупные разногласия по поводу передела водных и сельскохозяйственных ресурсов. А Ближний Восток превратится в настоящую трясину. Практически все правительства за исключением нескольких стран не сумеют совладать с хаосом. Компании, которые сегодня кажутся крайне доходными, смогут за сутки пойти ко дну. Многие правительства будут свергнуты в результате восстаний их народов, лидеры сменятся. В силу того что нефть утратит свою ценность, Турция станет главной силой в регионе. Турция закроет границы для беженцев и благодаря ядерным вооружениям, которыми она будет обладать, станет сдерживающей региональной державой.

Новая сверхдержава – Канада

А на самом западе мира на фоне экономического спада США новой сверхдержавой станет Канада. Между США и Канадой усилится противостояние. Из-за притока иммигрантов в южных американских штатах полностью изменится демографическая структура. Этот регион особенно остро ощутит дефицит продовольствия, разразятся конфликты не виданного со времен Гражданской войны масштаба. Китай и Индия испытают спад из-за экологических и демографических проблем.

Островные государства в южной части Тихого океана и в Индийском океане полностью исчезнут. Их жители будут вынуждены мигрировать в Австралию. На Канаду, Россию, Исландию и скандинавские страны глобальное потепление окажет самое положительное воздействие. Климатические условия в этих странах станут гораздо более умеренными. А это обеспечит их обогащение. Такие островные государства, как Великобритания, Новая Зеландия и Япония, разорвут какие-либо связи с материками, перейдут на полное самообеспечение и увернутся от хаоса.

Будущее, которое сложно представить

Нашей планете 4,5 миллиарда лет. Исследования показывают, что в течение первых 2,8 миллиарда лет на Земле не было кислорода и ни одной живой клетки. Первые живые существа стали появляться более 500 миллионов лет назад. Как коротка человеческая жизнь, учитывая все это, не так ли?

Если вы уже вышли из детского возраста, то, как и миллиарды ныне живущих людей, вы покинете этот бренный мир, не увидев XXII века и 2100-е годы. Какой будет жизнь после нас? Насколько изменится мир в 2500 году? Человечество увидит 3000-е годы? Дайте волю своему воображению и представьте, сможет ли наш мир продолжать стоять на ногах в ближайшие десять тысяч лет? А 100 тысяч? Или еще дольше… Когда наступит конец света? Что будет через миллион лет?

Поиском ответов на эти вопросы заняты футурологи, которые, используя картину сегодняшнего дня и силу своего воображения, пытаются представить, в каком мире будут жить следующие поколения.

Платформе, на которой они с этой целью объединили свои усилия, было дано название «Временная шкала будущего» («Future Timeline»).

Прогнозы на ближайшее будущее

Прогнозы относительно временного периода, который ныне живущее поколение с высокой долей вероятности сможет увидеть своими глазами, были опубликованы в виде следующего списка с распределением по годам.

2020

– Будет запущен стандарт 5G.

– Будет найдено лекарство от малярии.

– Будет действовать телевидение сверхвысокой четкости, представлено голографическое телевидение.

– «Сони» («Sony») представит «Плейстейшен 5» («Playstation 5»).

2021

– На рынок выйдут мужские противозачаточные таблетки.

– Будет произведена первая искусственная почка.

2022

– Индия, обойдя Китай, станет самой густонаселенной страной в мире.

– Германия повесит замок на все атомные электростанции.

– В США с помощью солнечной энергии будут производить 10% электроэнергии.

– В Дубае будут использоваться летающие такси.

2023

– Турция отметит 100-ю годовщину основания Республики.

– Имплантаты для мозга будут возвращать «утерянные воспоминания».

– В Центральной Африке полностью исчезнет популяция горилл.

– Технология блокчейн, возникшая с появлением биткоина, будет использоваться как стандарт в платежных операциях по всему миру.

2024

– Исчезнет популяция слонов.

– В обиход войдет одежда, модели которой будут скачиваться из интернета и изготавливаться с помощью 3D-принтера.

2025

– Телевизионное вещание будет осуществляться только через интернет.

– 3D-принтеры впервые начнут производить органы в лабораторных условиях.

2026

– Все морепродукты будут производиться за счет аквакультуры.

2027

– БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) впервые обгонит страны «большой семерки».

2028

– В Великобритании, представляющей старейшие СМИ в Европе, «печатные газеты» полностью выйдут из обращения и продолжат свое существование в интернете.

– Будет достигнут успех в реализации проекта воскрешения некоторых вымерших видов животных.

2029

– Искусственный интеллект станет реальностью.

– Функции кассиров и продавцов, прежде всего в супермаркетах, будут выполнять роботы.

2030

– США начнут утрачивать статус мировой сверхдержавы.

– Заболеванием номер один в мире станет депрессия.

2031

– Бангкок окажется непригодным для жизни из-за наводнений.

– В производстве пшеницы и кукурузы будут активно применяться многолетние культуры, с которых два-три года можно получать урожай.

– В Великобритании женатые пары впервые окажутся в меньшинстве.

– Из-за резкого падения производства какао шоколад снова станет предметом роскоши.

2032

– Саудовская Аравия станет первой в мире страной, обеспечивающей треть своей потребности в электроэнергии за счет энергии солнца.

– Скорость интернета будет в 100 тысяч раз быстрее, чем сегодня. Станет нормой «терабитное» соединение.

2033–2034

– Состоится первая пилотируемая экспедиция на Фобос, один из двух спутников Марса.

– Начнутся горнодобывающие работы на астероидах. На Землю будут доставляться драгоценные металлы, содержащиеся в метеоритах.

– Начнут работать авиакомпании, предлагающие возможность пассажирских перелетов на гиперзвуковых скоростях.

2035

– Появятся первые доказательства существования внеземной жизни.

– Европейский Союз распадется.

– Россия станет крупнейшим в мире производителем сельхозпродукции.

– На Луне будет создана первая обитаемая база.

2036–2038

– Будет найдено средство для лечения болезни Альцгеймера.

– Синтетическое мясо, производимое в лаборатории, будет обычным товаром на полках магазинов.

– Мечта о телепортации сложных органических молекул станет явью.

– Объем глобального рынка космической индустрии превысит один триллион долларов.

2039

– Появится первый в мире долларовый триллионер.

2040

– Преобладающим способом межличностного общения станет виртуальная телепатия.

– Табачные и сигаретные изделия полностью исчезнут.

2041

– В США будут крайне редко наблюдаться случаи смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

– Среднемировая температура повысится на два градуса.

– Будет создан компьютер производительностью «иоттафлопс», способный выполнять операции в 50 миллионов раз быстрее современных суперкомпьютеров.

– В Токио завершится реализация проекта 70-этажного деревянного небоскреба стоимостью 5,6 миллиарда долларов.

2042–2049

– Население Земли превысит девять миллиардов человек.

– В США впервые «белые» окажутся в меньшинстве.

– Люди и машины сольются в единое целое.

– Присутствие роботов в повседневной и профессиональной жизни станет привычным делом.

– Дискриминация секс-меньшинств существенно уменьшится.

– В Японии полностью устранят последствия аварии на «Фукусиме».

2053

– Впервые появятся на свет «дизайнерские дети».

2055

– Практически всеми странами мира будет править демократия.

2056

– Повышение среднемировой температуры составит три градуса.

2057

– Начнут использоваться портативные МРТ сканнеры, которые будут умещаться в одной руке.

2058

– Удастся создавать одновременно миллиард компьютерных моделей человеческого мозга.

2059

– Нефтяная эра подойдет к концу. На Марсе будет создана первая человеческая колония.

2061

– Вернется комета Галлея.

2065

– Противовозрастная медицина позволит замедлить старение.

– Произойдет кризис в мировом страховом секторе.

– CD-считывающие устройства станут антиквариатом.

2067

– Будут произведены первые космические аппараты на топливе из антиматерии.

2068

– На Олимпийских играх 2068 года черный мужчина-атлет пробежит стометровый спринт менее чем за девять секунд.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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