The New York Times. Стивен Хокинг изучал Вселенную и дал объяснение черным дырам

Будучи физиком и автором многочисленных бестселлеров, доктор Хокинг не позволял, чтобы физические ограничения мешали ему искать ответ на важный вопрос о том, откуда произошла Вселенная.

В среду утром в своем доме в Кембридже скончался физик Кембриджского университета и автор множества популярных книг Стивен Хокинг, который из инвалидной коляски собирался полететь в космос, изучал природу гравитации, происхождение Вселенной, и стал символом человеческой целеустремленности и любознательности. Ему было 76 лет.

Официальный представитель Кембриджского университета подтвердил кончину Хокинга.

«Ни один ученый со времен Альберта Эйнштейна не возбуждал так воображение общественности и не притягивал к себе десятки миллионов людей со всего мира», — сказал в интервью профессор теоретической физики из Нью-Йоркского университета Митио Каку (Michio Kaku).

Доктор Хокинг сделал это в основном благодаря своей книге «Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр», которая была издана в 1988 году. Тираж книги превысил 10 миллионов экземпляров, и на ее основе Эррол Моррис (Errol Morris) снял документальный фильм. Фильм 2014 года о жизни Хокинга «Теория всего» был номинирован на несколько наград Киноакадемии, а сыгравший Хокинга Эдди Редмэйн получил «Оскара» за лучшую мужскую роль.

В мире науки доктора Хокинга будут помнить главным образом за очень странное открытие, содержащее алогизмы и парадоксы. Кратко его можно изложить так. Когда черная дыра не черная? Когда она взрывается.

В равной степени поражает то, что он вообще смог сделать карьеру. В 1963 году, когда Хокинг заканчивал учебу в университете, он узнал о том, что у него страшное заболевание — боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига, которая ведет к параличу. Врачи отвели ему всего пять лет жизни.

Из-за болезни он мог двигать лишь одним пальцем и глазами. Но умственные способности Хокинг сохранил полностью.

Он стал лидером своего поколения в исследовании гравитации и свойств черных дыр. Эти бездонные гравитационные ямы настолько глубоки и плотны, что не выпускают даже свет.

Эта работа стала переломным моментом в истории современной физики, который наступил в конце 1973 года, когда доктор Хокинг решил применить квантовую теорию, как называют странные законы субатомной реальности, к черным дырам. Проведя долгие и сложные расчеты, Хокинг к своему изумлению обнаружил, что черные дыры — эти мифологические аватары космического апокалипсиса — на самом деле не являются черными. Он выяснил, что со временем они постепенно угасают, выделяя радиацию и частицы, а в конце взрываются и исчезают.

Никто, и даже сам Хокинг, вначале не верил, что из черной дыры могут исходить частицы. «Я их совсем не искал, — вспоминал он, давая в 1978 году интервью. — Я просто случайно на них наткнулся. Они вызвали у меня немалое раздражение».

Его расчеты, в виде тезисов опубликованные в 1974 году в журнале «Нейче» (Nature) под заголовком «Взрывы черных дыр?», получили высокую оценку в научном мире. Ученые сегодня называют его открытие первой важной вехой в попытках найти единую теорию природы и соединить гравитацию с квантовой механикой, которые по-разному объясняют малое и большое, а также дать объяснение Вселенной, которая сегодня кажется нам как никогда странной и незнакомой.

Открытие излучения Хокинга перевернуло черные дыры с ног на голову. В теории Хокинга они из разрушителей превратились в созидателей, или по крайней мере, в переработчиков, и направили мечту о конечной теории по странному новому пути.

«Вы можете спросить, что произойдет, если кто-то прыгнет в черную дыру, — сказал Хокинг, давая в 1978 году интервью. — Я не думаю, что он выживет после такого прыжка».

«С другой стороны, — добавил он, — если мы пошлем кого-то прыгнуть в черную дыру, ни он, ни составляющие его атомы не вернутся, а вот его энергия массы вернется. Может быть, это применимо ко всей Вселенной».

Космолог и советник доктора Хокинга из Кембриджа Деннис Сиама (Dennis W. Sciama) назвал статью Хокинга в журнале «Нейче» «самой прекрасной работой в истории физики».

Теоретик из принстонского Института передовых исследований Эдвард Уиттен (Edward Witten) сказал: «Попытки лучше понять открытие Хокинга почти 40 лет порождают многочисленные свежие мысли и идеи, но до полного понимания нам еще далеко. Это открытие до сих пор кажется новым».

В 2002 году Хокинг выразил пожелание, чтобы на его могиле выгравировали формулу излучения Хокинга.

Этот человек раздвигал пределы возможного, однако не только в интеллектуальной, но и в профессиональной и личной жизни. Он ездил по миру на научные конференции, побывав на всех континентах, включая Антарктиду; он писал книги о своей работе, которые стали бестселлерами; он дважды женился и стал отцом троих детей. Он даже появился в «Симпсонах», в «Звездном пути» и в «Теории большого взрыва».

Свой 60-й день рождения Хокинг отпраздновал, поднявшись в небо на воздушном шаре. На той же неделе он сломал ногу, заворачивая за угол на своем кресле-каталке с электромотором.

В апреле 2007 года, спустя несколько месяцев после своего 65-го дня рождения, Хокинг принял участие в полете в невесомости на борту специально оборудованного самолета «Боинг 727» с мягкой внутренней обшивкой. Этот самолет летит по траектории американских горок, создавая непродолжительные периоды невесомости. Это была прелюдия к полету в космос на борту космического корабля компании «Верджин Галактик».

Отвечая на вопрос о том, почему он идет на такой риск, доктор Хокинг сказал: «Я хочу показать, что физические недостатки — не преграда для человека, если он не падает духом».

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.