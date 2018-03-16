Взгляд. 50 лет назад американская армия уничтожила мирное население вьетнамской деревушки Сонгми

Ровно 50 лет назад на острие противостояния двух мировых идеологий оказалась вьетнамская деревушка Сонгми. Произошедшее в ней до сих пор вызывает ужас: американская армия учинила настолько жестокую бойню мирного населения, что она меркнет даже перед отдельными преступлениями нацистов. И то, что за это вопиющее преступление никто не понес наказания, удивлять не должно.

В Сонгми солдаты армии США уничтожили более 500 мирных жителей, в том числе 173 ребенка, 182 женщины, 60 стариков и 89 мужчин в возрасте до 60 лет. Последних хотя бы теоретически можно было принять за комбатантов в горячке боя, если бы тогда, 16 марта 1968 года, имел место бой, а не карательная акция против безоружных крестьян Южного Вьетнама. Тех самых крестьян, которых США на словах «спасали от коммунистической экспансии».

Фатальная ошибка разведки

Американское командование полагало, что в сельской общине Сонгми может быть расположен штаб одного из подразделений Национального фронта освобождения Южного Вьетнама (Вьетконга). По крайней мере именно такую информацию донесли на брифинге до солдат роты «Си» («Чарли»), подразделения 11-й пехотной бригады дивизии «Америкал».

Сонгми находилась в так называемой «зоне свободного огня». В условиях партизанской войны американцы обозначали так территории, которые следовало считать занятыми противником. В этих «зонах» разрешалось применение всех видов оружия без дополнительных приказов, а любой подозрительный субъект мог рассматриваться как вражеский военный.

При этом солдат дополнительно проинструктировали, что мирного населения в деревне не будет. Командир роты «Си» капитан Эрнест Медина даже приказал сжечь постройки и посевы, а также убить весь скот, чтобы не допустить использования этих ресурсов противником.

Проверки разведданных не проводилось, и атака на Сонгми началась на следующее утро после брифинга – с артподготовки. После этого войска перешли в наступление.

В сторону американских солдат не было сделано ни одного выстрела – подразделений Вьетконга в Сонгми не было, разведка допустила фатальную ошибку. Однако атака не была остановлена и переросла в чудовищную резню.

«Зверства, подобные преступлениям нацистов»

Спрятавшихся в хижинах крестьян расстреливали из автоматов и пулеметов. Укрывшихся от артиллерийского огня в канавах забрасывали гранатами. Беспощадный огонь велся по тем, кто выскакивал из пылающих построек с поднятыми руками. При этом женщины перед смертью подвергались групповым изнасилованиям.

Первый взвод «взял в плен» 60 гражданских жителей сельской общины. Командир взвода лейтенант Уильям Келли приказал их немедленно расстрелять. А когда его солдаты отказались выполнять приказ, выхватил пистолет и сам выступил палачом, подавая пример остальным.

На другом участке перепуганные вьетнамцы кланялись, встречая американцев. Их забили прикладами и закололи штыками. На телах жертв каратели вырезали надпись «Рота «Си».

За все время бойни пострадал только один американский солдат. Согласно красивой легенде, он выстрелил себе в ногу, не желая участвовать в убийствах мирных жителей. Однако англоязычные источники утверждают, что ранение он получил в результате неосторожного обращения с оружием.

То, что в Сонгми происходила именно беспощадная резня мирного населения, а не бой с вьетконговцами, наблюдателям было очевидно.

Пилот разведывательного вертолета Хью Томпсон, круживший над деревней, рассказывал, что не осознавал происходящего, пока не увидел, как капитан американской армии толкает сапогом на землю раненую вьетнамскую девушку и расстреливает ее. Томпсон пытался остановить расправу и даже посадил свой вертолет между американскими солдатами и бегущими крестьянами, приказав бортстрелку открыть огонь по пехотинцам, если они продолжат преследование. Он требовал от лейтенанта Келли прекратить стрельбу, впрочем, безуспешно.

Позже, взлетая, Томпсон заметил какое-то движение в канаве. Экипаж достал из-под груды окровавленных тел тяжелораненого ребенка и доставил его в больницу.

Случившееся было зверством, подобным нацистским преступлениям Второй мировой войны. Так резню в Сонгми характеризовала западная пресса.

Преступление без наказания

Бойня в Сонгми не являлась тайной для американского командования. Однако оно приложило немалые усилия, чтобы скрыть всю информацию о случившемся. Командир роты «Си» капитан Эрнест Медина докладывал, что в ходе боя 20–28 мирных жителей погибли в результате артиллерийского и пулеметного огня. Через месяц аналогичную информацию доложил «наверх» командир 11-й пехотной бригады. По его словам, 20 гражданских лиц стали непреднамеренными жертвами боевой операции против частей Вьетконга.

Однако правда все-таки просочилась в СМИ. Не в последнюю очередь потому, что солдаты роты «Си» за пивом не стеснялись хвастаться своими похождениями в Сонгми. Эти рассказы собрал и опубликовал уже в США солдат 11-й бригады Рональд Риденхор. Получили известность и фотографии другого очевидца тех событий – военного фотографа Рональда Хэберли.

Началось расследование, по итогам которого десятки военнослужащих попали под подозрение в совершении убийств, пыток, изнасилований, а ряд офицеров – в заговоре с целью сокрытия истины. Однако обвинения были предъявлены лишь 26 участникам бойни, а до военного трибунала дошли дела шести из них. В итоге единственным осужденным оказался командир 1-го взвода лейтенант Уильям Келли. Общественное мнение восприняло этот факт неоднозначно, звучали голоса, что Келли был назначен козлом отпущения.

Как бы там ни было, пожизненный приговор Келли был заменен домашним арестом уже через три дня после вступления в силу, а 1974 году он был помилован.

Зато преследованиям подвергся пилот Хью Томпсон. На заседании палаты представителей Конгресса он был подвергнут яростной критике за угрозу применения оружия против американских военнослужащих. Звучали призывы отдать его под суд. Томпсон получал множество угроз, например, к дверям его дома подкидывали искалеченных животных.

Лишь через 30 лет после этих событий Томпсон и его экипаж были награждены Солдатской медалью армии США. Вручая медали, генерал-майор Майкл Акерман назвал резню в Сонгми «одной из самых постыдных глав в истории армии».

Как американская армия потеряла человеческий облик

Непосредственное военное вмешательство США во вьетнамскую гражданскую войну началось с конца 50-х годов. Этому предшествовал восьмилетний вооруженный конфликт на территории Вьетнама, в ходе которого Франция пыталась сохранить свое колониальное владычество, утраченное по итогам Второй мировой.

Еще в 1945 году Хо Ши Мин провозгласил создание независимой Демократической Республики Вьетнам. В результате к 1954 году страна оказалась разделена на две части: Северный Вьетнам под руководством Вьетминя, Лиги за независимость Вьетнама, и Южный Вьетнам, в котором Франция насадила монархический режим во главе с императором Бао Дай.

Американская администрация рассматривала ситуацию во Вьетнаме в контексте экспансии советской идеологии в Азиатском регионе. После установления коммунистического режима в Китае и Северной Корее Вашингтон был полон решимости не допустить подобного развития событий для Юго-Восточной Азии. Не видя перспектив дальнейшего ведения войны, французы покидали Вьетнам, а американцы приходили им на смену. Сперва – на уровне политических и военных советников, финансовой помощи южновьетнамской администрации, впоследствии – «людно и оружно».

Американские методы привнесения свободы и демократии в местные реалии не отличались оригинальностью: премьер-министр Южного Вьетнама Нго Динь Зьем, опираясь на поддержку США, отстранил от власти императора, провозгласил себя президентом и насадил режим личной диктатуры. К 1963 году американцев перестал устраивать и Зьем: ряд южновьетнамских генералов по согласованию с представителями США совершили военный переворот, президент и его родственники были убиты. Однако пришедшая к власти военная хунта оказалась нестабильной, и на протяжении довольно длительного времени власть в Южном Вьетнаме менялась силовым путем раз в несколько месяцев.

На этом фоне в 1960 году все оппозиционные колониальным властям группировки объединились в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (Вьетконг), который, получая поддержку из северной части страны, начал партизанскую войну против интервентов и их ставленников.

К 1964 году – моменту официального военного вмешательства – в Южном Вьетнаме уже находился более чем 20-тысячный американский контингент. Военнослужащие США оказались в весьма неприятной ситуации: они вынуждены были защищать крайне нестабильную и непопулярную южновьетнамскую власть на фоне широкомасштабного сопротивления оной. И несмотря на то что на пике конфликта американский контингент достиг численности в полмиллиона человек, войскам США так и не удалось установить полноценный контроль над сколь-нибудь значимой территорией – партизанская война шла повсеместно.

Несоответствие лозунгов о защите свободы и демократии реальному политическому содержанию проамериканских властей Южного Вьетнама оказывало крайне негативное влияние на моральный облик американской армии. Вот лишь небольшой срез этой проблемы – из книги генерал-лейтенанта армии США Филиппа Б. Дэвидсона, служившего во Вьетнаме в качестве начальника разведотдела штаба американского командования:

«Участились случаи дезертирства и уходов в «самоволку». Число военнослужащих, употреблявших наркотики, постоянно росло. В 1970 году во Вьетнаме их насчитывалось 65 000 (из 300-тысячной к 1970 году группировки – ВЗГЛЯД)... Нападения на командиров стали происходить в 1970-м втрое чаще, чем в 1969-м... Вся имевшаяся в распоряжении военного руководства статистика, а плюс к ней появление бородатых и грязных солдат, выполняющих свои обязанности словно из-под палки, убеждала высшее и старшее офицерство в 1970-м, что дело идет к потере военнослужащими дисциплины и развалу воинского контингента».

Война за демократию на уничтожение

Однако списать зверства американской армии на потерю дисциплины из-за сложной политической обстановки вряд ли возможно. Желая не допустить коммунистической экспансии, политическое руководство США и командование группировки войск не останавливалось перед самыми драконовскими методами.

Территории Северного и Южного Вьетнама подвергались ковровым бомбардировкам. Всего американцами было сброшено 6 727 084 тонны бомб – за все время Второй мировой войны они сбросили на Германию втрое меньше.

При этом и авиация, и сухопутные войска массово применяли напалм, а для уничтожения джунглей в театре военных действий – гербицид и дефолиант «Агент Оранж». На последнем стоит остановиться подробнее: «Оранжем» были опрысканы 10% территории Южного Вьетнама (77 млн литров). В результате жертвами заболеваний, в том числе наследственных, проявляющихся в следующих поколениях, стали более 3 млн вьетнамцев.

В 2005 и 2008 годах пострадавшие через американский суд пытались добиться от США компенсации, однако в удовлетворении иска им было отказано с формулировкой «недостаточно доказательств того, что именно распыленное американскими войсками во время войны во Вьетнаме вещество стало причиной нанесенного вреда». При этом было подчеркнуто, что дефолиант «использовался с целью защиты американских войск, а не в качестве оружия против мирных жителей».

Стандартной тактикой США было и разрушение речных дамб с целью осушения рисовых полей. Рис был основным продуктом питания мирного населения, то есть американцы провоцировали голод на подконтрольных им территориях.

США вели во Вьетнаме войну на уничтожение. Резня в Сонгми была лишь одним из эпизодов оной. Задокументированы десятки других случаев, не получивших столь серьезного резонанса. Например, в 101-й воздушно-десантной дивизии военнослужащие любили «украшать» себя скальпами убитых вьетнамцев.

За ужасы той войны никто не понес наказаний, не принес извинений и не выплатил компенсаций. До сих пор.

Источник: ВЗГЛЯД

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