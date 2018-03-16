Журнал ОГОНЕК: Человечество стало на путь киборгизации

Людей, которые называют себя киборгами, в мире десятки тысяч. Они открывают двери касанием пальца, улавливают вибрацию земли, учатся видеть через толщу воды глазами глубоководных рыб и ощущать инфракрасный спектр, как змеи,– в общем, выстраивают новые отношения с природой и техникой, используя в качестве экспериментальной площадки собственное тело. При этом мотивы вживления кибернетических устройств самые разные: от медицинской необходимости до эпатажа и желания раздвинуть свои возможности. «Огонек» присмотрелся к очередной международной конференции бодихакеров, чтобы понять, пора ли говорить о рождении нового человека и менять под него законы и этику. И изучил отечественный опыт.

Канадка Джессика Фокс, стройная девушка с острыми ушами, темно-бордовыми глазами и вытатуированной на лбу фразой на эльфийском языке, объясняет, зачем ей все это нужно. «Бодихакинг – это изменение тела согласно внутренним представлениям о себе и о мире,– говорит она,– я просто создала идеальную себя. Глаза у меня останутся такими навсегда. Линзы вживлены».

Ее муж, Росс Фокс, усовершенствовал себя с помощью рогов и бледной татуировки по лицу – она напоминает узоры на микрочипе. «Рога делаются просто,– поясняет он,– два силиконовых шарика вставлены под кожу, мышцы они не затрагивают. Их можно слегка двигать, дискомфорта не чувствуется».

Силиконовые вставки и эльфийские уши – рутина тату-салонов. Но есть тату- и пирсинг-мастера, которые, освоив последние тренды, называют себя «инженерами человеческих тел». В каталоге предметов, которые они могут поместить вам под кожу,– шарики, сердечки, звездочки, кастеты и даже цепочка из шариков, создающая гребень на голове. Есть силиконовые вставки – они имитируют змеиную кожу. Берутся вживлять и микрочипы – с помощью определителя частоты радиосигнала и беспроводной связи можно запрограммировать чипы для самых разных целей: открывать электронные замки, хранить данные, передавать их на смартфоны друзей взмахом руки... На февральской конференции бодихакеров вживить себе чип и стать киборгом – существом, вмещающим технологии внутри своего тела – мог любой желающий.

Звезда под кожей

Участники третьей международной конференции BodyHacking Con в Техасе с удовольствием демонстрируют новинки последних лет – в темноте люди вздымают руки, и у каждого на тыльной стороне ладони под кожей мерцает пяток красных светодиодов. Это устройство называют «Северная звезда». Она начинает светиться, когда к ней прикладывают магнит. По словам обладателей, батареи хватит на то, чтобы зажечь в себе звезду 10 тысяч раз.

Бодихакеры одержимы желанием перешагнуть границы однообразия человеческой внешности и расширить спектр данных нам органов чувств. Вдохновляют их не только супергерои из комиксов, но и животные.

Иметь сонар, как дельфин, видеть в темноте, как кошка, чуять магнитное поле, как птица, а инфракрасный спектр – как змея... Среди бодихакеров немало таких, кто говорит, что технологии не отдаляют их от природы, а, напротив, сближают с ней. Но есть и те, кому дороги именно технические возможности.

Вот Алан демонстрирует ложку: она будто приклеилась к его пальцу. В подушечки пальцев вживлены магниты размером с рисовое зерно, завернутые в силикон. Бодихакер может ощущать электромагнитные поля (магнит начинает вибрировать) и с закрытыми глазами почувствовать присутствие микроволновки. «Еще умею прикольные трюки в баре показывать,– перечисляет Алан.– Пустую жестяную банку мизинцем могу поднять». А некоторые могут превратить свой магнит в сонар. Для этого нужен ультразвуковой сенсор расстояния. Если его поместить в темную комнату, он будет посылать электромагнитные импульсы. Тогда вы своим пальцем с магнитом почувствуете, где стоит кровать и какого она размера.

Помещенные в пальцы инфракрасные сенсоры определяют местоположение теплых предметов. «Непонятно, почему еще Минобороны не заинтересовалось,– шутят киборги,– можно ведь высунуть палец из-за угла и почувствовать, есть кто-то в комнате или нет».

Группа бодихакеров во главе с микробиологом Габриэлем Лисиной называет себя «Наука для масс». Они потрясли участников конференции, показав клетки почки в некоем растворе: клетки могут оставаться в стабильном состоянии 10 дней без холодильника. Лисина вообще знаменит своими экспериментами. Вдохновившись способностью глубоководных рыб, которые видят благодаря особому химическому веществу в их глазах, Габриэль ввел в свое глазное яблоко определенный химический коктейль и через два часа мог в темноте видеть людей в 20 метрах. Правда, эти суперспособности у Габриэля быстро исчезли. Зато сейчас при помощи интенсивного употребления витамина A2 и сложной диеты он учится видеть в инфракрасном спектре.

От инвалидности к искусству

Бодихакингом одержимы в основном физически здоровые люди, но старт движению дали те, кто с помощью технологий хотел вернуть утраченные возможности. Один из них – режиссер Роб Спенс, встречавший гостей BodyHacking Con тяжелым взглядом красной камеры-глаза: то, что снимал его искусственный глаз, он тут же демонстрировал на смартфоне. Роб ослеп на один глаз в 9 лет (несчастный случай), в 34 года его удалил, решив стать первым айборгом. «Я бы не увлекся бодихакингом, если бы не потерял глаз,– говорит он.– В детстве любил фильмы про киборгов. Вот и решил заменить удаленный глаз камерой. Суперчеловеком я себя не ощущаю. Я просто засранец с камерой в глазу».

Самый известный киборг на сегодня – гуру движения, художник Нил Харбиссон. Субтильный мужчина в желтых штанах, розовом пиджаке и зеленой футболке. Надо лбом у него – щуп вроде муравьиной антенны.

Щуп вживлен в затылок. «Я родился не способным различать цвета,– делится Нил,– мой мир серый. Но уже 12 лет у меня есть вот этот электронный глаз. Этот датчик определяет частоту цвета, направляет информацию в виде звукового сигнала в чип на затылке, и я слышу цвет при помощи костной проводимости». Сначала Нил запоминал ноты и названия цветов, и постепенно это перешло в чувство звукового восприятия цвета. Нил слышит уже свыше 360 цветов. Теперь он добавил в свое восприятие инфракрасный и ультрафиолетовый. «Мне стали сниться цветные сны. Я понял, что мой мозг слился с программным обеспечением... Обычные звуки стали превращаться в цвета. Звонок телефона я слышу как зеленый...» Еще Нил создает звуковые портреты людей. Записывает внешность людей нотами. У него получаются целые концерты из лиц. Кроме того, зарисовывает музыку и голоса. На его выставках популярны две картины – речь Мартина Лютера Кинга и речь Гитлера: нацистские призывы от гуманистических отличает большее количество оранжевого и зеленого...

«Мы получаем знания от чувств,– говорит художник,– и, расширяя диапазон чувств, последовательно увеличиваем знание. Жизнь станет интереснее, когда вместо приложений для мобильных телефонов мы начнем создавать приложения для своего тела. Я призываю вас подумать, какие чувства вы бы хотели иметь еще. Я призываю вас стать киборгами. Вы не будете одиноки!»

Сам Нил не одинок. Вместе со своей испанской подругой – хореографом Мун Рибас он создал организацию Cyborg Foundation. Она работает ради трех задач – помогать становиться киборгами, защищать права киборгов и пропагандировать бодихакинг как искусство и социальное движение.

Мун Рибас тоже киборг. И стала она им ради искусства. В ее руку вживлен датчик, который собирает информацию о сейсмоактивности планеты,– Мун ощущает землетрясения в любой точке Земли магнитудой от 1,0. «Жизнь – это движение,– декларирует Мун.– Движение неизбежно, и в большинстве случаев невидимо. Мы не ощущаем, как вращается планета, как движутся под нами тектонические плиты. Землетрясения – это как биение сердца планеты. Слабые неощутимые землетрясения происходят каждый день. И я подумала, это будет потрясающе – трансформировать эти движения Земли в танец человеческого тела». Самый известный перформанс Мун называется «В ожидании землетрясения». Если не будет землетрясения, не будет танца. Слабые толчки – Мун двигается плавно и медленно, сильнее – девушка танцует быстрее и агрессивнее.

Впрочем, перформансы Мун впечатляют зрителя все же меньше, чем явление Стелиоса Аркадиу – человека с... тремя ушами. 71-летний создатель лаборатории альтернативной анатомии из австралийского Университета Кертина хотел стать ближе ко всему человечеству и сделать себя его ухом. В 2010-м он хирургическим путем вырастил ухо на левой руке (под кожу внедрил специальный каркас, который за годы оброс тканями). Он предполагал вставить в свое ухо микрофон, через который люди смогут слышать звуки по Wi-Fi, где бы Стелиос ни находился. Пока не получилось (первый эксперимент не удался, началось заражение), но человек с тремя ушами от непростой задачи не отказался.

«Капитан киборг» и его команда

Конференцию киборгов можно было бы воспринимать как занятное сборище эпатажной публики, если бы не внимание к ней серьезных организаций. Так, почетным гостем BodyHacking Con был Джастин Санчес, директор отделения биологических технологий Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Он, как было анонсировано, занимается поиском медикаментозного и нейротехнологического лечения паралича и последствий инсульта. На публике, впрочем, он сказал о себе чуть больше.

«Мы здесь, чтобы поделиться нашими знаниями с людьми, которые на острие растущего знания бодихакинга,– заявил директор Санчес журналистам.– И, конечно, узнать, что нового в этой области, от них». Очень похоже, что «большие дяди» приглядывают за подрастающим поколением киборгов.

– Объединение человека и технологий – как движение – неизбежно, неостановимо и незаметно,– уверена и Мун Рибас.– Часто незаметно, потому что у людей уже есть невидимая подсознательная связь с технологиями. Мы же говорим – «у меня садится батарейка» вместо «у моего телефона садится батарейка».

Главный научный идеолог биохакинга – британец Кевин Уорвик, кибернетик, профессор Уорикского университета, где он возглавляет отделение физических и инженерных исследований. Его называют «Капитан киборг».

Направление работы – объединение живых нейросетей и механических, то есть человека и машины. Его работы обсуждаются на дискуссионных панелях при президенте США по биоэтике и будущим достижениям. Себя в киборга Уорвик превратил еще в 1998-м, когда вживил под кожу чип, который мог контролировать открытие дверей, включение света и водонагревателей. А также включение и работу компьютера. («Сначала компьютер мне говорил: «Здравствуйте, профессор!» когда я приходил домой,– смеется Уорвик.– Теперь мы стали ближе, и он произносит: «Привет, Кевин!»)

Еще Уорвик имплантировал себе в руку массив из 100 электродов, которые в итоге были подсоединены к его нервной системе. Благодаря устройству он смог через интернет управлять рукой робота, находящегося по другую сторону Атлантики, в США. Профессор сжимал руку в Европе, а робот повторял его движение в Америке. Массив электродов был имплантирован и в руку жены ученого: когда женщина двигала рукой или шевелила пальцами, «Капитан киборг» ощущал это движение как электрические импульсы в своей руке.

– Если вы хотите быть киборгом,– говорит Уорвик,– у нас есть технологии! Мы можем подключиться к вашему мозгу и послать сигнал на другой континент. Это технологии не будущего, а настоящего. Почему мы до сих пор общаемся словами? Наш мозг полон электричества! И оно зачем-то преобразуется в механические колебания языка и воздуха! Почему бы нам не научиться общаться электрическими импульсами напрямую? У человека будут сверхвозможности, сверхпамять и сверхсила. Планета будет контролироваться киборгами, люди не будут доминирующим видом. Кто захочет быть человеком, когда возможно быть сверхчеловеком?

Впрочем, не все киборги согласны со своим Капитаном. «Я не понимаю, зачем отделять киборгов от людей,– замечает, к примеру, Тим Кеннон, сооснователь австралийской компании Grindhouse Wetware, вжививший себе дюжину гаджетов разного рода, от светодиодов до чипов.– Зачем нам отдельные права и законы? Если ты вживляешь чип или магнит в руку, ты от этого не перестаешь быть человеком, не теряешь человеческие ценности, мораль, умение сострадать. В конце концов, мы расширяем границы человеческих чувств, а не становимся придатком технологий».

Вопросы на завтра

Детали

Бодихакинг пытается встроиться в бизнес, но коммерция в этом поле пока хаотична. То же можно сказать о сексе и юриспруденции

Начнем с примера: некий электрический стимулятор мозга можно купить онлайн за 150 долларов, но с кого спрашивать за его качество?

Или, скажем, австралийская компания Grindhouse Wetware – состоит из 6 человек без высшего образования, производит довольно странную линейку продуктов для бодихакинга, которые превращают человека в карикатурного киборга из киберпанковских фильмов. Самый известный их продукт – Circadia. Это огромный, размером с айфон, девайс, который вшивается под кожу, сияет оттуда синим, собирает биометрические данные и посылает их через Bluetooth на смартфон. Интересно, что компания работает за счет грантов австралийского правительства. И оно, похоже, само не совсем понимает, на что дает деньги. Ведь официально сотрудники организации разрабатывают чипы для коров.

Схожая ситуация и в одной из самых горячих областей, в которые рвется бодихакинг,– в сексе. Этой теме на конференции был посвящен целый день. А главным спикером был Рич Ли, который называет себя сумасшедшим секс-киборгом. Его основное изобретение, которое он обещает пустить в продажу,– имплант Lovetron9000. Он дает возможность пенису вибрировать. Но пока устройство несовершенно.

Общий знаменатель просматривается: бодихакинг никак не регулируется юридически, а также это вызывает опасения у врачей, которым приходится лечить заражения от зашитых любителями под кожу нестерильных предметов. Кроме того, у киборгов возникают юридические трения с обычными людьми.

Нарастает потребность как-то законодательно оформлять бодихакеров. Их отказываются фотографировать на паспорт с антенной на голове, заставляют вытаскивать вживленные чипы, не пропускают через рамки металлоискателей. Тот же Роб Спенс, киборг с камерой вместо глаза (см. выше), жалуется: «Некоторые люди заявляют, что я вторгаюсь в их частную жизнь, снимая их. У меня вроде как нет на это прав».

Похоже, и об этом пора задуматься.

Источник: ОГОНЁК

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