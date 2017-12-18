РБК: Приговор Улюкаеву в особо крупном размере

Политические последствия решения суда по делу Алексея Улюкаева

Реальный срок, назначенный судом Алексею Улюкаеву, ведет к усилению позиций Игоря Сечина, но при этом создает для него новые риски, считают опрошенные РБК политологи. Бенефициарами процесса над экс-министром они называют силовиков

Приговор

Экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в пятницу, 15 декабря, приговорили к восьми годам колонии – его признали виновным в получении взятки 14 ноября 2016 года в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Эти деньги, по версии обвинения, он взял за положительную оценку, позволившую госкорпорации приобрести 50-процентный госпакет акций «Башнефти».

Восемь лет колонии строгого режима – минимально возможный срок по предъявленной статье (ч. 6 ст. 290 УК, получение взятки в крупном размере). Кроме того, экс-министра приговорили к штрафу в однократном размере взятки – 130,4 млн руб. и лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения. Прокурор Борис Непорожный запрашивал для Улюкаева более жесткое наказание: десять лет колонии строгого режима и максимально возможный по закону штраф – 500 млн руб.

Сечин, который сам пожаловался на Улюкаева в ФСБ и который, как следует из материалов дела, видел, как министр «жестом с двумя пальцами» потребовал деньги, ​показаний в ходе процесса не дал – он четыре раза не пришел по повестке в суд. За день до приговора на пресс-конференции для журналистов президент Владимир Путин сказал, что не видит нарушения в неявке Сечина, который по закону мог пропустить процесс. В итоге судья ссылалась на показания генерала ФСБ и бывшего вице-президента «Роснефти» по безопасности Олега Феоктистова, курировавшего оперативную разработку экс-министра. Суд не увидел признаков провокации или ложного доноса в действиях Сечина.

Сам Улюкаев вину не признал, его защита намерена обжаловать приговор. Улюкаев называл показания Сечина и Феоктистова оговором, а само дело – результатом провокации. Требовать взятку уже после завершения сделки, по мнению Улюкаева, было бы нелепо, а его преследование связано со стремлением Сечина «устранить критика». Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев счел вину экс-министра доказанной, так как чиновник был «пойман с поличным при получении взятки».

Сразу после приговора источник ТАСС в судебной системе сообщил, что Улюкаев может быть освобожден от наказания по состоянию здоровья. Возможность смягчения приговора Улюкаеву и помилования из гуманных соображений существует после президентских выборов по аналогии с мягким наказанием для министра обороны Анатолия Сердюкова и его подчиненной Евгении Васильевой, согласен первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Выигранная битва, проигранная война​

В августе ВЦИОМ проводил опрос россиян о справедливости предъявленных Улюкаеву обвинений. На вопрос о виновности Улюкаева в получении взятки утвердительно отвечали большинство опрошенных – 57 % среди всех опрошенных (и 79 % – среди детально знакомых с информацией о судебном разбирательстве), в то время как обратного мнения придерживались всего 7 %.

Обвинительный приговор с реальным сроком для экс-министра выгоден Кремлю в контексте президентской кампании, сходятся опрошенные РБК политологи. Ситуация с экс-министром экономического развития «электорально добавит Путину», поскольку «населению всегда нравится, когда с крыльца на пики кидают головы нерадивых бояр», полагает глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Для путинского избирателя такой приговор представителю элиты – «позитивный сигнал и показатель жесткой систематической борьбы с коррупцией», считает Александр Пожалов, директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований.

Хотя приговор прямо не повлияет на президентскую кампанию Путина, но он затронет взаимоотношения президента с политической элитой, прокомментировала РБК руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая. По ее мнению, в элитах растет обеспокоенность готовностью Путина сдерживать своих соратников, которые в отсутствие президента, «ушедшего на войну, делают что хотят». «Все-таки Улюкаев не случайно говорил, кто он и кто Сечин, – рассуждает Минченко. – Сечин – это полноправный «член Политбюро 2.0» (ближний круг Владимира Путина в концепции Минченко. – РБК), а Улюкаев в лучшем случае «член ЦК»; их аппаратный вес несопоставим. Но у элиты теперь могут возникнуть вопросы о правилах игры, потому что не все понимают, где проходят те самые красные линии, где можно, где нельзя».

Эксперты полагают, что победа в суде усиливает Сечина, но у этого выигрыша есть и обратная сторона. Чрезмерное усиление создало для главы «Роснефти» новые риски, считает Минченко. Суровый (в силу возраста и статусного положения обвиняемого) приговор говорит о «невероятном могуществе Сечина, и это только усилит ненависть бизнес-сообщества» к нему, заявил РБК руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

В отличие от уголовных дел в отношении оппозиционера Алексея Навального или главы ЮКОСа Михаила Ходорковского процесс не был политизирован властями, считает Становая. По ее словам, Путин публично не обозначал собственную позицию и не выступал адвокатом Сечина, и на протяжении рассмотрения дела в суде параллельно шел «публичный процесс» против главы «Роснефти». Под публичностью Становая подразумевает утечки в СМИ, игравшие на пользу стороны защиты, например публикации выдержек из протоколов допросов Сечина («Роснефть» назвала эту публикацию «вбросом или фабрикацией». «Подлинность этих документов определить невозможно, ведь они судом еще не изучены», – заявлял пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев). Процесс политизировали сторона защиты и сам Улюкаев своим «последним словом», полагает Пожалов.

Как считает Становая, публичный судебный процесс в итоге нанес очень сильный удар по главе «Роснефти», и он уже не будет иметь такого доступа к ресурсам, как прежде. «Приговор – выигранная битва, но проигранная война для Сечина», – заключила эксперт. После публичного процесса над Улюкаевым Сечин перестал считаться «человеком номер два», как его называли многие СМИ, заявил РБК Макаркин.​

Кроме того, приговор бывшему министру ударит и по правительству Дмитрия Медведева, добавил Минченко. Реальный срок Улюкаеву стал шоком не только для премьера, но и для вице-премьера Аркадия Дворковича и помощника президента России Андрея Белоусова, которые высказывались против продажи «Башнефти» «Роснефти», указала Становая. По экономическому блоку правительства удар был нанесен еще год назад, когда Путин проигнорировал его мнение и решил отдать «Башнефть» «Роснефти», считает политолог Аббас Галлямов. Дальнейший же судебный процесс над Улюкаевым превратился скорее в «персональные разборки» Сечина с Улюкаевым, в которых остальные члены правительства не участвовали, полагает он.

Власть силовиков

В силовых структурах дело Улюкаева считают посланием президента, ориентированным не только на федеральных чиновников, но и на представителей силовых группировок, рассказал РБК источник в ФСБ. «Приговор Улюкаеву стал сообщением главы государства о том, что в колонию будут отправлять, невзирая на ранги», – считает он.

По словам другого источника в ФСБ, руководители управлений собственной безопасности силовых структур получили внутриведомственные приказы от руководителей, в которых говорится об усилении работы по коррупционноемким направлениям. Для согласования межведомственных действий в пятницу, 15 декабря, в Генеральной прокуратуре был собран координационный совет, где присутствовали руководители всех силовых структур.

«Главным бенефициаром процесса стали силовики. Теперь любую просьбу силового блока члены правительства будут воспринимать как приказ. России грозит милитаризация экономики и вообще всей общественной жизни», – рассуждает Галлямов. Процесс над Улюкаевым показал, что российское юридическое сообщество окончательно возглавили спецслужбы, которые осуществляют «реализации», курируют следствие и осуществляют оперативное сопровождение в суде, прокомментировал РБК бывший сотрудник Генпрокуратуры Вадим Багатурия: «Так сказать, «опричнина под ключ», где нет места академической юриспруденции, подразумевающей состязательность сторон и обстоятельный анализ субъективной стороны преступления».

Реакция элит

В политических кругах многие заявили о жестокости приговора 61-летнему чиновнику. «Ужасный, необоснованный приговор. Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие», – прокомментировал экс-министр финансов Алексей Кудрин в своем Twitter.

Министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов сказал РБК, что верит в порядочность осужденного экс-чиновника, и пожелал ему «сил и мужества пройти через это испытание». Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин в разговоре с РБК назвал решение суда «национальным позором», которое повлияет на экономику и инвестклимат страны. Сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский заявил в Twitter, что никакого доверия суд не вызывает. Телеведущая Ксения Собчак, как и Явлинский собравшаяся баллотироваться в президенты, заявила РБК о «негуманности такого приговора» в отношении пожилого человека.

В правительстве, Кремле и руководстве «Единой России» приговор Улюкаеву предпочли не комментировать.

Министр юстиции Александр Коновалов заявил РБК, что это не его компетенция. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что еще не в курсе приговора. Глава Минобрнауки Ольга Васильева и министр труда Максим Топилин отказались от комментариев. Один из министров на условиях анонимности сказал РБК, что эту ситуацию сложно комментировать, потому что это «бывший коллега, с которым мы вместе работали».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что не следует обсуждать решение суда, также отказались прокомментировать вердикт и несколько опрошенных РБК депутатов «Единой России». Комментировать решение суда отказался и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что глава государства в курсе приговора.

Источник: РБК

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