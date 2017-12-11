The Guardian: Россия начинает войну за участие в Олимпиаде

Негодование россиян в связи с решением МОК подпитывается сравнениями с национальным триумфом во Второй мировой войне.

Входе одного телевизионного ток-шоу на прошедшей неделе российских спортсменов, рассматривающих возможность принять участие в Зимних Олимпийских играх под нейтральным флагом, сравнили с коллаборационистами и предателями. Кроме того, во время этого ток-шоу постоянно возникала тема Второй мировой войны. «Вот им еще можно рассказать, что флаг не имеет значения», – написал один прокремлевский журналист в Твиттере, прикрепив к этому высказыванию фотографию солдат Красной армии, поднимающих советский флаг над Рейхстагом в 1945 году.

Запрет на российские флаг и гимн на Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые пройдут в следующем году, в сочетании с лишением медалей тех российских спортсменов, которые были признаны виновными в употреблении допинга во время игр в Сочи, привели россиян в бешенство. Президент России Владимир Путин выступил с довольно сдержанными комментариями по этому поводу, отметив, что те спортсмены, которые хотят поехать в Южную Корею и принять участие в играх под нейтральным флагом, вольны это сделать. Но страна встретила этот запрет с гораздо большим негодованием и гневом, чем политические санкции и высылку российских дипломатов.

Обычно все страны с волнением и нетерпением ждут Олимпийских игр, но в России ажиотаж вокруг них всегда особенно интенсивный. Путин считал Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи одним из важнейших моментов своего президентства. В 2007 году, накануне голосования, на котором принималось решение о месте проведения игр, Путин лично прилетел в Гватемалу и во время заседания Международного олимпийского комитета попросил делегатов поддержать Россию, впервые произнеся публичную речь на английском языке. «Это, безусловно, не только признание заслуг России в спортивной области, в области спорта, это, без всяких сомнений, оценка нашей страны», – сказал Путин вскоре после того, как Россия победила на голосовании. Те Олимпийские игры должны были показать всему миру, что Россия восстановилась после болезненного распада Советского Союза.

Пока российские олигархи под давлением властей помогали строить новую олимпийскую столицу на проведения игр, стало ясно, что в российском спорте не все гладко. В 2010 году российская сборная выступила на играх в Ванкувере на удивление плохо, завоевав всего три золотые медали. Возможно, самым впечатляющим цифровым показателем стало то, что после игр тогдашний министр спорта Виталий Мутко представил к оплате 97 ваучеров на завтрак. Столкнувшись с перспективой позора на играх в Сочи, тогдашний президент Дмитрий Медведев, по слухам, распорядился полностью перестроить всю систему. По словам Григория Родченкова, задача заключалась в том, чтобы одержать победу в Сочи любой ценой, даже если для этого потребуется откровенно и систематически обманывать. И текущая ситуация стала результатом тех решений.

Отчасти одержимость России медальными таблицами Олимпийских игр является наследием советской одержимости достижениями и рекордами. Но есть и другая причина, которая заключается в том, что у России было крайне мало поводов для общенациональной радости за последние 25 лет, в течение которых СССР рухнул и многие россияне столкнулись с экономическими, социальными и экзистенциальными проблемами. В центре президентства Путина всегда была идея восстановления национальной гордости, поэтому любое событие, позволяющее людям почувствовать себя «нацией-победительницей», является чрезвычайно ценным в стране, где за последние несколько лет праздновать было нечего. Идея победы приобрела особенное значение.

Сначала Путин использовал победу СССР во Второй мировой войне в качестве основы для восстановления национальной гордости – об этом я пишу в своей новой книге «Долгое похмелье» (The Long Hangover). И военная риторика, звучавшая на прошедшей неделе в связи с запретом МОК, не случайна: к настоящему моменту идея победы во Второй мировой войне успела проникнуть во все сферы общественной жизни, и теперь ее суть заключается не столько в памяти о подвигах ветеранов, сколько в проецировании мощи новой России-победительницы.

Олимпийские игры в Сочи должны были стать современным эквивалентом 1945 года – новой датой, которая способна разжечь патриотизм и вокруг которой можно сплотить россиян. Действительно, 2014 год стал переломным моментом, однако так произошло скорее из-за аннексии Крыма и начала войны на востоке Украине, а не из-за Олимпийских игр.

В том году против России были введены санкции в связи с ее действиями на Украине, а теперь она столкнулась с отсроченными последствиями реализации ее допинговой программы со время Олимпиады в Сочи. В обоих случаях преобладающей точкой зрения среди россиян является то, что их страну незаслуженно наказали.

Валерий Федореев, российский юрист, который в этом году принимал участие в процессе проведения оценки российских антидопинговых процедур, утверждает, что он принимает вердикт МОК, но ему хотелось бы, чтобы было обнародовано больше доказательств и чтобы это дело не строилось только на показаниях Родченкова. «В России есть такая поговорка: не пойман – не вор. Я считаю, что большинство россиян думают именно так. Если вы виновны, это, несомненно, нужно доказать», – сказал он.

Разумеется, чем больше доказательств существования российской допинговой программы находится в открытом доступе, тем лучше. Однако я все же сомневаюсь, что в нынешней атмосфере неопровержимые доказательства что-либо изменят. Согласно результатам опросов, только 5% россиян убеждены в том, что Москва или поддерживаемые Россией сепаратисты сбили пассажирский самолет Малазийских авиалиний над востоком Украины в 2014 году – несмотря на массу доказательств обратного.

Одним из следствий возведения победы во Второй мировой войне в разряд квази-религиозной легенды является то, что теперь стало гораздо легче переносить события той войны на современную Россию. Вместо того чтобы добиться от Мутко и других чиновников объяснений того, как Россия попала в такое положение, россияне искренне верят, что их страна снова героически борется против чудовищного внешнего агрессора – будь то на территории востока Украины или на горнолыжных склонах в Сочи.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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