Folha: Оказавшийся под бременем санкций концерн «Калашников» перейдет в частные руки

Российское правительство решило приватизировать производителя автоматов Калашникова, возможно, одного из самых известных символов страны с советских времен.

51 % концерна принадлежит Ростеху, госкорпорации высокотехнологичных компаний, который объявил о продаже 26 % своих акций нынешнему исполнительному директору компании Алексею Криворучко.

По данным московских газет, он станет владельцем акций двух миноритарных партнеров, сосредоточив в своих руках 75 % акций компании.

Предполагаемым мотивом являются западные санкции, введенные против России после присоединения ею украинского Крыма в 2014 году и затронувшие в том числе оборонную промышленность.

До 2013 года основным зарубежным рынком сбыта концерна «Калашников» были Соединенные Штаты. Туда шло около 40 % его продукции. В Пенсильвании был построен завод, который через пять лет планировал производить до 200 тысяч автоматов.

Оказавшись в частных руках, концерн едва ли сможет полностью избежать санкций. Между тем выведение компании из-под опеки государства расширяет круг возможностей для новых сделок, если не в США, то по крайней мере в союзных с ними странах.

С 2014 года российский завод диверсифицирует линейку своих продуктов, разрабатывая беспилотные летательные аппараты и пусковые установки, он также является производителем винтовок, охотничьего и пневматического оружия, целого ряда боеприпасов.

Кроме того, во время октябрьского визита саудовского короля Салмана в Москву было подписано соглашение о лицензированном производстве Саудовской Аравией одной из версий автомата, АК-103.

Такого рода производство официально ведется почти в 30 странах, правда, в нашем уголке земного шара единственным производителем является Венесуэла Чавеса. В одиночку российский завод способен собирать до 600 тысяч единиц оружия в год.

В 2016 году концерн «Калашников» заработал один миллиард рублей, или 165 миллионов реалов. Он был сформирован в 2013 году по решению Ростеха, который объединил несколько компаний, занимающихся изготовлением оружия.

Именно тогда концерн стал называться по имени своего самого известного продукта – автомата Калашникова 47, известного как АК-47, производимого во множестве вариантов.

Речь идет об автоматическом оружии, разработанном Михаилом Калашниковым в 1947 году.

По оценкам, за это время было произведено сто миллионов единиц данного оружия, большинство из которых находятся в обороте – они, как утверждает Всемирный банк, составляют одну пятую арсенала легкого вооружения планеты.

Высокопрочный, хотя и не столь точный, как американский AR-15, автомат Калашникова пользуется популярностью у повстанческих и террористических групп.

Он был главным оружием деколонизации и борьбы против всего, что условно называют империализмом: автомат красуется на флагах Мозамбика и ливанского движения «Хезболла».

Современные модели могут стоить почти тысячу долларов, однако в некоторых африканских регионах уже использованные автоматы можно приобрести за десять долларов за штуку. «Калашников» – всегдашний участник вооруженных стычек в фавелах Рио-де-Жанейро.

Создатель автомата, бывший солдат Михаил Калашников, считается в России национальным героем. В 2013 году, незадолго до своей смерти в возрасте 94, лет Калашников написал патриарху Православной церкви покаянное письмо, в котором делился переживаниями по поводу собственной ответственности за смерти людей, убитых его оружием – по оценкам 2007 года, их число доходит до 250 тысяч в год.

Не то чтобы Россия придавала этому большое значение. В сентябре в честь конструктора в Москве установили монумент, в котором обнаружилась не менее монументальная оплошность: в число схем разновидностей знаменитого автомата скульптор по ошибке включил схему немецкого «Штурмгевера 44», нацистской штурмовой винтовки, послужившей одним из прототипов АК-47. Эта деталь впоследствии была удалена.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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