Riga.Rosvesty. Аллергия на все советское: вслед за 1 и 9 мая на Украине «отменили» 8 марта

Киев – «Кто на Украине живет, тот в цирке не смеется». Эта трансформированная под украинские реалии поговорка наилучшим образом показывает всю абсурдность взятого официальным Киевом курса в никуда. Когда власть не может дать людям достойную зарплату, уверенность в завтрашнем дне, то на смену приходит борьба с ветряными мельницами. Ведь переписывать историю и разрушать молчаливые памятники, куда легче чем действительно ежедневно и кропотливо работать. Рано или поздно памятники Ленину заканчиваются, города и села переименованы, вышиванки и флаги розданы, нужно думать, что делать дальше, как продолжать сдерживать толпу «в узде». И тут на помощь приходят советские праздники. А вдруг именно в них корень зла? А что если отменить 1 мая или 8 марта Украина расцветет. Не факт, но попробовать надо. И от абсурдности таких решений становится реально страшно – кому люди доверили власть?

Указ: 1 мая – День труда, солидарность заменить на «борьбу»

На Украине снова заговорили о тоталитарном прошлом и необходимости избавиться от тяжелого советского наследия. На этот раз камнем преткновения на пути к светлому европейскому будущему встали Клара Цеткин и Роза Люксембург, придумавшие когда-то чуждый украинскому патриоту праздник 8 марта. Какой Международный женский день если у нас есть День матери? Какое 23 февраля если день рождения Степана Бандеры – 1 января до сих пор не выходной? Оправдывая хоть как-то свое бессмысленное существование Институт национальной памяти, (как его многие в шутку называют Институт национального беспамятства имени Алоиса Альцгеймера), предложил искоренить на Украине любое напоминание о памятных датах.

Автором инициативы стал директор Института Владимир Вятрович. По его словам 1 мая можно оставить выходным днем, но называть его следует Праздником труда, а не Международным днем солидарности трудящихся. Также предлагается перенос выходного с 9 мая на 8 мая и переформатирование 8 марта с Международного женского дня на День борьбы за права женщин, причем предлагается лишить его статуса выходного.

«Сейчас мы подали этот законопроект на утверждение Кабмина, но, к сожалению, он пока не утвержден, так как он получил замечания со стороны Министерства культуры», – подчеркнул Вятрович.

По его словам, была достигнута договоренность о проведении широких консультаций с участием общественности и Министерством культуры, чтобы, возможно, подавать этот законопроект как правительственный.

«Если этого сделать не удастся, то имеем уже поддержку значительного количества народных депутатов, поэтому будем подавать его как депутатский законопроект. Я считаю, что для страны это будет очень важный шаг вперед. Это – продолжение декоммунизации. Потому что мы наконец должны прекратить жить синхронно с государством-агрессором», – одиозный «реформатор».

«Календарь Вятровича»

Еще со времен СССР правом назначать и отменять государственные праздники был наделен Совмин УССР трансформировавшийся в Кабинет министров Украины. Украинцы, даже обретя независимость, всегда с душой отмечали Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая и никому в голову не могло прийти назвать эти праздники «советскими» и уж точно ни у кого в стране они не вызывали отторжения. Пожалуй, первый случаем открытых нападок на «тоталитарное наследие» стало нежелание экс-президента Виктора Ющенко праздновать 23 февраля, так как именно на этот день выпадает его день рождения. Позже, уже президент Петр Порошенко таки подписал официальный указ об отмене празднования Дня защитника Отечества, а вместо него в календарь праздников был добавлен день 14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы, считающейся покровительницей украинских казаков. А в день УПА Украина ко всему еще и отмечает день Защитника, но уже своей страны. Нет смысла сейчас перечислять все отмененные или неугодные украинской власти праздники – календарь намерены переписать полностью. Украинский институт национальной памяти предложил упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней, сократив их количество с 11 до 9. Разработанный УИНП законопроект «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях» уже вызвал бурю возмущения у широкой общественности. По мнению В. Вятровича, на государственном уровне должны отмечаться исключительно праздники, посвященные событиям, которые были переломными и чрезвычайно важными для Украины как государства, например, День независимости и День Конституции.

В «календаре Вятровича» выделено всего 9 нерабочих праздничных дней вместо 11 (при условии существующего переноса выходных может возрастать до 20). Среди них: День Шевченко 9 марта, День памяти и примирения 8 мая, День Конституции 28 июня, День независимости 24 августа, День семьи во вторую пятницу сентября, День защитника Украины 14 октября, а также Новый год, Рождество и Пасха. Кроме того, УИНП предложил, ссылаясь на общеевропейскую традицию, отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если тот пришелся на субботу или воскресенье. Исключение составят лишь Рождество и Пасха. В. Вятрович предлагает также отказаться от празднования не только 8 марта и 1 мая, но и православного праздника Троицы. Вместо упраздненных праздников, которые УИНП считает советскими атавизмами, предлагается несколько дней в году чтить память жертв различных репрессий – ни много ни мало 7 дней памяти жертв.

Большинство праздников советскими даже не являются

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, Институту национальной памяти постоянно необходимо оправдывать свое существование и финансирование из бюджета некой имитацией работы:

«Если разобраться, никто толком не понимает, чем конкретно занимается Вятрович, в чем вообще цель этого Института. Если судить по их инициативам с момента Майдана, то Вятрович в основном пытается переписать нашу историю. И активно лично на этом попиариться. У меня вообще этот Институт вызывает ассоциации с печально известным Министерством правды из утопического романа Оруэлла «1984». Они там сидят и доказывают нам, что советского прошлого у украинцев просто не было. Кроме того, реформаторы декоммунизировали уже практически все, что можно было. Улицы и города переименовали, Бандеру увековечили на каждом углу, ленинов с постаментов снесли. Осталось только бывшие советские праздники переименовать, и наступит светлое будущее, которое обещали на Майдане» – говорит эксперт.

Но парадокс ситуации заключается в том, что большинство праздников, которые предлагают отменить на Украине и имеют совершенно не советскую историю. К примеру, 1 мая – это День всех трудящихся, который был организован европейскими социал-демократами задолго до прихода большевиков к власти и появления СССР. Или возьмем 8 марта. Этот праздник также к СССР и коммунистам не имеет отношения. Инициатива по борьбе за права женщин была предпринята еще в США в начале ХХ века. А позднее ее подхватили европейские социал-демократы, сделав 8 марта символом равноправия женщин и мужчин. Что касается 9 мая, действительно советского праздника, то попытка его отменить – это давнее наступление политиков с Западной Украины на историческую память украинцев, живущих в остальной части страны.

«Речь идет о попытках уничтожить национальную память большей части страны. Ведь понятно, что нет 9 мая выходного дня с торжественными мероприятиями – и новое поколение уже не будет столько знать о героях, защищавших страну», – уверен В. Корнейчук.

Как с 8 Марта боролись в Латвии?

Показательным на фоне украинской истерии является пример Латвии. 17 лет Международный женский день 8 марта не был в Латвии ни государственным праздником, ни даже отмечаемым днем. Решающий перелом в настроениях, согласно статистике опросов SKDS, произошел где-то в первой половине «нулевых»: в 1999 г. традицию празднования Международного женского дня поддерживало 59,5 % респондентов, в 2000 г. – 71,4 %, в 2001 г. – 73,7 %, а в 2005 г. – 80,2 % опрошенных. Лишь 9 % опрошенных жителей страны тогда считали, что не стоит праздновать Международный женский день, а 5,1 % были уверены, что о традициях 8 марта необходимо забыть раз и навсегда. Главными локомотивами возвращения 8 марта в качестве праздника в разные годы были Партия благосостояния и ее лидер Юрий Журавлев, объединение ЗаПЧЕЛ, Социалистическая партия Латвии, «Центр Согласия». Главными противниками – радикальные националисты, как то на Украине.

К 2006 г. бороться с «чуждым» латышам праздников становится все сложнее: в Риге проводят шествие, в Вентспилсе организовывают праздничный вечер, в Лиепае также отмечают праздник. Триумфальное возвращение 8 Марта состоялось весной 2007 г., когда президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга неожиданно поздравила женщин с праздником, открывая отреставрированный выставочный зал в Салдусском историко-художественном музее.

26 апреля 2007 г. Сейм большинством голосов во втором чтении принимает поправку «Центра Согласия» к закону «О праздничных, памятных и отмечаемых днях», согласно которой Международный Женский день становится в Латвии официально отмечаемым. Помимо 8 марта в перечень отмечаемых дней вошли 15 мая – Международный день семьи, 1 июня – Международный день защиты детей, второе воскресенье июля – День моряка, первое воскресенье октября – День учителя, а также 24, 25 и 26 декабря – Рождество.

«За то, чтобы признать 8 марта официально отмечаемым днем, проголосовали не только депутаты от левой оппозиции, но и многие парламентарии от Союза «зеленых» и крестьян, а также большинство женщин-депутатов от «Нового времени», – комментирует эти события Валерий Агешин: «Наконец-то депутаты признали очевидное: 8 марта в Латвии является всенародным праздником – причем, как в русской, так и в латышской среде. А политика государства должна отвечать реальности! То, что нам удалось добиться признания 8 марта – это победа».

В последующие годы националисты несколько раз поднимали вопрос об исключении 8 марта из числа памятных дат, но успеха эти предложения не имели. Где-то к 2010 г. они перестали и пытаться, а острая праздничная политическая риторика в Сейме сместилась в сторону православных Рождества и Пасхи.

Отношение общества к 8 марта в последующие годы также не изменилось – мужчины продолжали одаривать женщин, а женщины с благодарностью принимать цветы и иные подарки. Даже кризис 2008-2010 гг., хотя и снизил спрос на цветы, праздник не отменил. И уже в 2011 г. спрос на цветы на 8 марта восстановился.

В 2013 г. стало возможным говорить о триумфальном возвращении 8 марта не только в дома, но и на рабочие места – опрос показал, что его отмечают 82 % латвийских трудовых коллективов. Не стал исключением и 2015 г.: 8 марта собирались отмечать 74 % респондентов. А на Ратушной площади около Музея оккупации вывешено поздравление рижанок с праздником, как сделала это Рижская дума и три года назад.

П.S. На Украине переименовали даже Великую Отечественную войну

Когда готовился материал пришла еще одна не менее скандальная новость: Верховная Рада на очередном заседании 15 ноября 2017 г. внесла изменения в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и переименовала Великую отечественную войну во «Вторую мировую войну».

Об этом сообщается на сайте парламента.

В тексте закона термины «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая Отечественная война 1941-1945 гг., и война 1945 года с империалистической Японией» заменены на «Вторая мировая война».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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