MK.RU Собчак, Полонский, даже Путин: участники президентской гонки погрязли в интригах

Сегодня Маяковский написал бы так: «Мы говорим Ксюша, подразумеваем – партия»

Ксению Собчак, Сергея Полонского, Леонида Ивашова и некоторых других, желающих стать кандидатами на пост Президента России, сейчас объединяет одно: они участвуют в нешуточных партийных интригах. Партия каждому из них нужна для того, чтобы собирать не по 300 тысяч подписей, как самовыдвиженцы, а по 100 тысяч. К тому же это должна быть партия не мертвая, а способная помочь и в сборе подписей, и в агитации. Если верить Минюсту, то партий у нас сейчас 69, однако большинство из них существуют только на бумаге, а оказать реальную поддержку кандидату могут не более двадцати. При этом желающих стать кандидатами уже больше. Поэтому за партии, которые еще совсем недавно казались никому не нужными, сейчас развернулась ожесточенная борьба. Все по Маяковскому: кто более матери-истории ценен – единица или прижатые друг к другу плечи, способные поднять даже пятиэтажный дом?

Старт оживленному партийному строительству (ищите женщину) дала Ксения Собчак. Отзвучали ее громкие заявления об участии в кампании, заработал штаб, неглупые люди почесали затылки и пришли к выводу, что 300 тысяч подписей ей никак не собрать. Значит, нужна партия. Но к этому времени Ксюша своими неосторожными заявлениями о Крыме, о Ходорковском, о поддержке антироссийских санкций: «Россия виновата», о Путине и Мавзолее успела распугать потенциальных спонсоров и соратников. Вот есть у нас такая партия «Против всех», идеально соответствующая стартовому посылу Ксении Собчак и ее хэштегу #япротив. Но эта партия не считает Крым украинским и вообще ей проблемы не нужны. Вот выдвинет она «стремного» кандидата – жди в гости проверку: действительно ли партия располагает необходимым числом членов, в порядке ли отчетность? Так можно и регистрацию потерять. Следуя аналогичной логике, Ксюше отказали и все остальные, кроме партии «ГРАНИ» – «Гражданская инициатива» бывшего министра экономики РФ Андрея Нечаева. Но Нечаев – политик опытный и тоже себе не враг: он согласен поддержать Собчак с условием, что она перестанет нести все, что ей вздумается.

– Я встречался с Ксенией, и мы все взяли небольшую паузу перед тем, как принять решение, – сказал «МК» Андрей НЕЧАЕВ. – Люди из штаба Собчак посмотрят нашу инфраструктуру: какие есть отделения, ознакомятся с документами... Но Ксения согласилась с главным моим требованием и условием: она должна будет солидаризоваться с программой партии, с нашими ценностями. Это у нее не вызвало никаких протестов.

И действительно, уже более недели Ксюша молчит – изучает программу партии и фильтрует: что и где говорить.

А тем временем разгорается нешуточный скандал вокруг «неравного брака» вышедшего летом из «Матросской Тишины» бизнесмена Сергея Полонского с респектабельной Партией Роста, которую возглавляет советник Владимира Путина, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Полонскому в отличие от Навального судимость не помешает участвовать в выборах: статья о мошенничестве не считается тяжкой. Обременением могут стать некоторые зарубежные активы, но времени на то, чтобы избавится от них или перевести в Россию, вполне достаточно. А вот с подписями могут возникнуть проблемы: ну кто согласится просто так поддержать человека, который кинул огромное число дольщиков? Это все равно что Мавроди попросил бы взаймы у жертв «МММ». В общем, без ресурса партийной дисциплины тут не обойтись. И Полонский заявил на пресс-конференции, что будет выдвинут от партии Титова (пока сам Титов в отпуске).

К публичному заявлению эксцентричного предпринимателя особого доверия не было, и пришлось позвонить ему лично, чтобы вытянуть подробности.

– Зная конструктивный подход Бориса Титова, я рассчитываю на его поддержку. Мы сотрудничаем более 15 лет, я принимал активное участие в создании «Деловой России», так что попробуем найти такое решение, чтобы моя кандидатура была поддержана его Партией Роста, – сказал Сергей ПОЛОНСКИЙ.

Ну а о том, поддержит ли эту кандидатуру партия, «МК» спросил у другого бизнесмена, члена федерального политсовета Дмитрия Потапенко, который, честно говоря, и сам планировал выдвинуться кандидатом в президенты.

– Я, конечно, очень рад, что Полонский хочет стать президентом, но не понимаю, при чем тут наша партия, – сказал Дмитрий ПОТАПЕНКО. – Партия пока не в курсе. У нас выдвижение претендентов в кандидаты в президенты проходило на съезде, который состоялся еще в марте. Существует четыре кандидатуры, одну из них выберет следующий съезд, но Полонского в этом списке нет. Титов, конечно, ему помогал, упрощенно говоря – из тюряги вытаскивал. Но у нас партия не вождистского типа. У нас реальная демократия, поэтому я выскажу легкое удивление словами Полонского. Однако у нас свободная страна. Каждый может выдвигаться в президенты. Только из дурдома еще не было кандидатов, да и то нужно уточнить у врачей: может быть, и среди пациентов есть достойные кандидаты.

В общем, в этой партии пока богатенькому выдвиженцу не рады. Но нужно помнить, что в Камбодже Полонского судили за морское пиратство (захват судов), а партию захватить, пожалуй, даже проще.

Герою балканской войны генералу Ивашову пришлось пробежаться между тремя партиями. Свои надежды он связывал с «Родиной». Когда эта партия объявила, что не будет выдвигать своего кандидата, генерал записался на праймериз КПРФ, который планировался на случай, если Зюганов откажется от участия в выборах. А в конце ноября Ивашов примет участие в предвыборном съезде «Партии дела».

Проще Андрею Богданову. В свое время он создал несколько партий и теперь сам проводит «праймериз наоборот»: выбирает, от какой из них выдвинуться в президенты.

Как ни странно, не меньшая интрига зреет в четырех парламентских партиях, которые делегируют кандидата в президенты без сбора подписей. Есть вероятность, что ни один из председателей этой четверки не будет участвовать в мартовской кампании.

Председатель Медведев – потому что не его очередь. О раздумьях Зюганова уже много сказано, Жириновский о своем участии в грядущей кампании последний раз говорил внятно в 2015 году, а «Справедливая Россия» открыта для предложений. Сергей Миронов еще в прошлом феврале сказал, что сам в президенты не хочет, и партия склоняется к тому, чтобы выдвинуть женщину. Называлось несколько кандидатур, включая Елену Драпеко – актрису, известную по ролям в пятидесяти фильмах, включая Лизу Бричкину («А зори здесь тихие») и Ольгу Муромцеву («Безотцовщина»). Но пока без партии остаются и другие женщины: Анфиса Чехова, Екатерина Гордон... Так что у Сергея Михайловича есть выбор.

В общем, благодаря президентским выборам партии возвращают себе, хотя бы на несколько месяцев, старинный слоган «ум, честь и совесть». Особенно с учетом совсем свежей новости из Кремля о том, что и Путин, с большой долей вероятности, пойдет на выборы не самовыдвиженцем, а кандидатом от партии.

Источник: MK.RU

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