Yle. Исландский культовый комментатор: «Футбол у нас – далеко не самый хороший в мире, а вот команда, наверное, лучшая»

Исландия – самая маленькая нация в истории, которая когда-либо проходила квалификацию на чемпионат мира по футболу. Добиться таких успехов команде помогла сплоченность игроков, считает футбольный комментатор Гудмундур Бенедиктссон (Guðmundur Benediktsson).
Бенедиктссон прославился после своей безумной вспышки радости во время комментирования чемпионата Европы в прошлом году.
«Я не верю своим глазам, это не может быть правдой, я вижу чудесный сон, не будите меня никогда!» – кричал Гудмундур Бенедиктссон, когда Исландия выиграла у Великобритании со счетом 2:1 на чемпионате Европы в 2016 году.
Когда он комментировал матчи на чемпионате Европы, его переполняли чувства, он впал в такую эйфорию, что не всегда понимал, что говорит.
«Это был великий момент для Исландии, об этом мы мечтали многие, многие годы. Большинство не верило, конечно, что это когда-нибудь произойдет», – говорит Бенедиктссон в интервью с Yle.
В Исландии его называют Гумми Бен (Gummi Ben), это сокращение от его настоящего имени Гудмундур Бенедиктссон. Благодаря своему комментированию он стал не менее известен в мире, чем прославившиеся исландские футболисты.
В Исландии национальную сборную называют «наши мальчики»
Мы встречаемся с Гудмундуром Бенедиктссоном на футбольной арене Лаугардалсвёллур в Рейкьявике. Весь день идет проливной дождь, город сер, а футбольное поле перед нами пустынно и печально.
«Футбольный стадион нужно отреставрировать, и перед парламентскими выборами многие политики обещали, что над ним построят крышу. Тогда тут можно будет проводить матчи и зимой».
Сейчас все исландские футболисты, входящие в сборную, находятся за границей, они – профессиональные игроки, выступающие за разные команды по всей Европе.
Бенедиктссон и сам играл в футбол, но травма положила конец его карьере. Кроме того, он был и тренером, но его уволили, потому что команда не показывала достаточно хороших результатов.
Комментировать матчи – это максимум, что он может сделать, чтобы приблизиться к национальной сборной страны. Рассуждая о сборной, он говорит «мы» и «наша команда». Исландцы называют национальную сборную «наши мальчики».
Командный дух так же важен, как техника
Чтобы команда могла побеждать, ей нужно позаботиться о многом. Для исландской национальной сборной крепкая дружба между членами команды – важная составная часть, считает Бенедиктссон.
«Они играли вместе с 17 лет и очень хорошо друг друга знают. Это исключительно необыкновенная группа».
Бенедиктссон подчеркивает, что решающую роль играет не только футбольная техника – для победы важна и сплоченность команды.
«Футбол у нас – далеко не самый хороший в мире, а вот команда, наверное, лучшая. В этом – наша сила, и пока мы держимся этого, мы способны добиться чего угодно».
Этой осенью Исландия прошла квалификацию для участия в ЧМ по футболу в России следующим летом.
«Нас устраивает, когда мяч у противника»
Число исландцев лишь немного превышает число финляндских шведов, поэтому за сравнением далеко ходить не надо.
Представьте себе, если бы у маленькой Финляндской Швеции была своя команда с кучей талантливых футболистов из Ловийсы, Кимиёнсаари, Ваасы и Хельсинки. И эта команда стала бы настолько хороша, что даже прошла бы квалификацию на ЧМ по футболу. Звучит совершенно невероятно.
Таким же невероятным это, должно быть, казалось Исландии с ее населением в 330 тысяч человек, когда ее команда должна была играть против по-настоящему великих футбольных наций.
«Мы в Исландии, конечно, не думаем, что можем стать чемпионами мира. Само собой, надежды мы питаем, но это нереалистично», – говорит Бенедиктссон и смеется.
Во время ЧМ исландская национальная сборная будет придерживаться уже освоенной методики, которая сработала на чемпионате Европы.
«Нас устраивает, когда мяч у противника. Мы хорошо умеем обороняться, и в этом наша сила».
Гумми Бен стал звездой социальных сетей
Гумми Бен будет комментировать матчи на ЧМ. Во время интервью он производит впечатление очень спокойного и уравновешенного человека, но когда комментирует футбол, он временами просто выходит из себя.
После матча против Австрии, когда Исландия выиграла со счетом 2:1, он признался, что вообще не соображал, что говорит, слова просто вылетали сами собой. Много раз он выкрикивал: «Кто написал этот сценарий?»
В социальных сетях Бенедиктссона прославляли за его увлекательную манеру комментировать. Мало кто понимал, что он там говорит по-исландски, но многие по многу раз пересматривали видео с ним на Youtube.
Футбольный успех укрепил уверенность исландцев в себе
В Исландии футбол – это семейный спорт. В некоторых других концах света болельщики могут становиться агрессивными, в других странах болеют лишь мужчины, которые смотрят матчи в пабах. В Исландии же на футбольные матчи ходят всей семьей.
Когда Исландия играла против Великобритании на чемпионате Европы, 10% всех исландцев отправились в Париж, чтобы поддержать команду. Как тогда сообщали исландские СМИ, впервые за всю историю так много исландцев собралось где-то в одном месте за пределами самой Исландии.
Во время чемпионата Европы исландцам пришлось сдаться после матча против Франции, когда они проиграли со счетом 2:5. До этого они сыграли вничью с Португалией и Венгрией и выиграли матчи против Австрии и Великобритании.
Успех на чемпионате Европы имел огромное значение для уверенности исландцев в себе, говорит Бенедиктссон.
«Мы справились с финансовым кризисом 2008 года, и он нас подавлял еще несколько лет. Но когда все хорошо идет в спорте, все радуются. Мы очень довольны, когда у нашей команды хорошо идут дела».
Источник: ИНОСМИ.РУ
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