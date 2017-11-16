Yle. Исландский культовый комментатор: «Футбол у нас – далеко не самый хороший в мире, а вот команда, наверное, лучшая»

«Футбольный стадион нужно отреставрировать, и перед парламентскими выборами многие политики обещали, что над ним построят крышу. Тогда тут можно будет проводить матчи и зимой».

Мы встречаемся с Гудмундуром Бенедиктссоном на футбольной арене Лаугардалсвёллур в Рейкьявике. Весь день идет проливной дождь, город сер, а футбольное поле перед нами пустынно и печально.

В Исландии его называют Гумми Бен (Gummi Ben), это сокращение от его настоящего имени Гудмундур Бенедиктссон. Благодаря своему комментированию он стал не менее известен в мире, чем прославившиеся исландские футболисты.

«Это был великий момент для Исландии, об этом мы мечтали многие, многие годы. Большинство не верило, конечно, что это когда-нибудь произойдет», – говорит Бенедиктссон в интервью с Yle.

Когда он комментировал матчи на чемпионате Европы, его переполняли чувства, он впал в такую эйфорию, что не всегда понимал, что говорит.

«Я не верю своим глазам, это не может быть правдой, я вижу чудесный сон, не будите меня никогда!» – кричал Гудмундур Бенедиктссон, когда Исландия выиграла у Великобритании со счетом 2:1 на чемпионате Европы в 2016 году.

Бенедиктссон прославился после своей безумной вспышки радости во время комментирования чемпионата Европы в прошлом году.

Исландия – самая маленькая нация в истории, которая когда-либо проходила квалификацию на чемпионат мира по футболу. Добиться таких успехов команде помогла сплоченность игроков, считает футбольный комментатор Гудмундур Бенедиктссон (Guðmundur Benediktsson).

Сейчас все исландские футболисты, входящие в сборную, находятся за границей, они – профессиональные игроки, выступающие за разные команды по всей Европе.

Бенедиктссон и сам играл в футбол, но травма положила конец его карьере. Кроме того, он был и тренером, но его уволили, потому что команда не показывала достаточно хороших результатов.

Комментировать матчи – это максимум, что он может сделать, чтобы приблизиться к национальной сборной страны. Рассуждая о сборной, он говорит «мы» и «наша команда». Исландцы называют национальную сборную «наши мальчики».

Командный дух так же важен, как техника

Чтобы команда могла побеждать, ей нужно позаботиться о многом. Для исландской национальной сборной крепкая дружба между членами команды – важная составная часть, считает Бенедиктссон.

«Они играли вместе с 17 лет и очень хорошо друг друга знают. Это исключительно необыкновенная группа».

Бенедиктссон подчеркивает, что решающую роль играет не только футбольная техника – для победы важна и сплоченность команды.

«Футбол у нас – далеко не самый хороший в мире, а вот команда, наверное, лучшая. В этом – наша сила, и пока мы держимся этого, мы способны добиться чего угодно».

Этой осенью Исландия прошла квалификацию для участия в ЧМ по футболу в России следующим летом.

«Нас устраивает, когда мяч у противника»

Число исландцев лишь немного превышает число финляндских шведов, поэтому за сравнением далеко ходить не надо.

Представьте себе, если бы у маленькой Финляндской Швеции была своя команда с кучей талантливых футболистов из Ловийсы, Кимиёнсаари, Ваасы и Хельсинки. И эта команда стала бы настолько хороша, что даже прошла бы квалификацию на ЧМ по футболу. Звучит совершенно невероятно.

Таким же невероятным это, должно быть, казалось Исландии с ее населением в 330 тысяч человек, когда ее команда должна была играть против по-настоящему великих футбольных наций.

«Мы в Исландии, конечно, не думаем, что можем стать чемпионами мира. Само собой, надежды мы питаем, но это нереалистично», – говорит Бенедиктссон и смеется.

Во время ЧМ исландская национальная сборная будет придерживаться уже освоенной методики, которая сработала на чемпионате Европы.

«Нас устраивает, когда мяч у противника. Мы хорошо умеем обороняться, и в этом наша сила».

Гумми Бен стал звездой социальных сетей

Гумми Бен будет комментировать матчи на ЧМ. Во время интервью он производит впечатление очень спокойного и уравновешенного человека, но когда комментирует футбол, он временами просто выходит из себя.

После матча против Австрии, когда Исландия выиграла со счетом 2:1, он признался, что вообще не соображал, что говорит, слова просто вылетали сами собой. Много раз он выкрикивал: «Кто написал этот сценарий?»

В социальных сетях Бенедиктссона прославляли за его увлекательную манеру комментировать. Мало кто понимал, что он там говорит по-исландски, но многие по многу раз пересматривали видео с ним на Youtube.

Футбольный успех укрепил уверенность исландцев в себе

В Исландии футбол – это семейный спорт. В некоторых других концах света болельщики могут становиться агрессивными, в других странах болеют лишь мужчины, которые смотрят матчи в пабах. В Исландии же на футбольные матчи ходят всей семьей.

Когда Исландия играла против Великобритании на чемпионате Европы, 10% всех исландцев отправились в Париж, чтобы поддержать команду. Как тогда сообщали исландские СМИ, впервые за всю историю так много исландцев собралось где-то в одном месте за пределами самой Исландии.

Во время чемпионата Европы исландцам пришлось сдаться после матча против Франции, когда они проиграли со счетом 2:5. До этого они сыграли вничью с Португалией и Венгрией и выиграли матчи против Австрии и Великобритании.

Успех на чемпионате Европы имел огромное значение для уверенности исландцев в себе, говорит Бенедиктссон.

«Мы справились с финансовым кризисом 2008 года, и он нас подавлял еще несколько лет. Но когда все хорошо идет в спорте, все радуются. Мы очень довольны, когда у нашей команды хорошо идут дела».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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