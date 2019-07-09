Звёзды рока и оперы на одной сцене: 9 июля Президентский оркестр представит увертюру к «Славянскому базару»

Новости Беларуси. Фестивальный Витебск продолжает встречать гостей. До официального открытия музыкального форума остается два дня, но культурная программа уже началась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фестивальный Витебск продолжает встречать гостей. До официального открытия музыкального форума остается два дня, но культурная программа уже началась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 июля под сводами летнего амфитеатра концерт дает Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина. Публике представят увертюру к фестивалю искусств. На одной сцене встретятся звезды рока и оперы.
Балет на льду, open air, кукольный квартал. Чем удивит Витебск на «Славянском базаре – 2019»
А ближе к полуночи определится победитель международного детского конкурса на «Славянском» базаре. Во второй день юные артисты исполнят зарубежные хиты. Представительница Беларуси – Ксения Галецкая – выйдет под 19-м номером. Имя обладателя гран-при и «Золотой лиры» узнаем в день открытия фестиваля – 11 июля.
«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19