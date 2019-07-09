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Звёзды рока и оперы на одной сцене: 9 июля Президентский оркестр представит увертюру к «Славянскому базару»

09 июля 2019 07:55
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Новости Беларуси. Фестивальный Витебск продолжает встречать гостей. До официального открытия музыкального форума остается два дня, но культурная программа уже началась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звёзды рока и оперы на одной сцене: 9 июля Президентский оркестр представит увертюру к «Славянскому базару»-1

9 июля под сводами летнего амфитеатра концерт дает Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина. Публике представят увертюру к фестивалю искусств. На одной сцене встретятся звезды рока и оперы.

Балет на льду, open air, кукольный квартал. Чем удивит Витебск на «Славянском базаре – 2019»

Звёзды рока и оперы на одной сцене: 9 июля Президентский оркестр представит увертюру к «Славянскому базару»-4

А ближе к полуночи определится победитель международного детского конкурса на «Славянском» базаре. Во второй день юные артисты исполнят зарубежные хиты. Представительница Беларуси – Ксения Галецкая – выйдет под 19-м номером. Имя обладателя гран-при и «Золотой лиры» узнаем в день открытия фестиваля – 11 июля.

«Ты уже не сам за себя, а за целую страну». Ксения Галецкая представит Беларусь на «Славянском базаре» под номерами 18 и 19

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Виктор Бабарикин # Ксения Галецкая # Фотофакт

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