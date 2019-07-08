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Рисунок тигра можно обменять на билет в Минский зоопарк

08 июля 2019 19:50
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Новости Беларуси. Рисунок в обмен на входной билет. В Минском зоопарке с 8 июля стартовал конкурс на лучший детский рисунок тигра,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рисунок тигра можно обменять на билет в Минский зоопарк-1

Ребята от 5 до 14 лет до 23 июля могут обменять рисунок хищника на пригласительный билет на специальную «Полосатую вечеринку». Она состоится 27 июля накануне Международного дня тигра.

Рисунок тигра можно обменять на билет в Минский зоопарк-4

Рисунок тигра можно обменять на билет в Минский зоопарк-6

На празднике назовут имена победителей конкурса в двух возрастных группах. Они получат призы.

Рисунок тигра можно обменять на билет в Минский зоопарк-9

# Зоопарк # Культура # Фотофакт

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