«В кинотеатре «Электрон» в подвале начали грибы выращивать». Что происходило с белорусским кино после развала СССР

В проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры» мы поговорили о том, как развивалась сфера кино в Беларуси с 90-ых годов.

Василий Коктыш: За годы пятилетки с 2015 рост составил по доходам 497,7%. То есть 500%.

Василий Коктыш, генеральный директор УП «Киновидеопрокат Мингорисполкома» (1997-2016 гг.): Да, кинопоказ терял популярность темпами катастрофическими. Падение было настолько, что уже падать было некуда. Я вам скажу, что доходы кинопроката составляли деньги за счет аренды кинотеатров, за счет того, что дискотеки проводили. В кинотеатре «Электрон» в подвале начали вешенки – грибы выращивать. Торты пекли… Только не кино.

А в абсолютных цифрах сколько это? В деньгах и людях?

Василий Коктыш:

Максимально на предельных нагрузках мы можем обслужить 5,5 млн. Мы достигли один год 4,6 млн. Это был хороший показатель. Мы очень быстро оцифровали все кинотеатры. Это была крайняя необходимость, потому что если бы мы опоздали, просто некоторые кинотеатры бы не работали. Кинопленка очень быстро исчезла. Это была техническая революция.