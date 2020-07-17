Наталья Батракова: «Люди сегодня хотят читать о себе. Что-то своё, колоритное. У меня, например, в книгах и трасянка присутствует»

В 2014 году на самом высоком уровне звучала критика в адрес литераторов, писателей, что не создается сейчас новой «Поднятой целины», «Войны и мира».

Александр Лукашенко ожидает от писателей Беларуси идей, героев и произведений, которые смогут заинтересовать человека XXI века

Как обстоят дела в сфере белоруской письменности в наши дни – в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».