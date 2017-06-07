«Зритель ходит, любит, ждет»: на концерты «Славянского базара-2017» продано более 40 тысяч билетов

Новости Беларуси. На концерты «Славянского базара в Витебске» уже продано более 40 тысяч билетов. Всего на сцене амфитеатра пройдет около двух десятков программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2017 году удивит зрителей звездный состав «Славянки»: Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Хулио Иглесиас, группы «Сплин» и «Руки вверх». С концертом выступит и ансамбль «Сябры». Вместе с творческим коллективом их песни исполнят Лев Лещенко, Тамара Гверцители и Александр Буйнов. Помимо концертных программ на главной сцене праздничные действа пройдут по всему городу – яркие шоу, театральные представления, выставки.

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар»: В этом году мы впервые проводим проект «Стритфут», такой уличный пикник, который будет проходить на открытой площадке, где будет представлено кулинарное искусство, а его тоже можно назвать искусством, разных стран. Очень интересное действо вообще развернется в центре города, где будут работать и художники, и поэтому, и перфомеры, и файер-шоу будет.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Зритель ходит, любит, ждет. И потом, уехав, сразу ждет, когда уже приехать назад, потому что это праздник на нашей земле.

Как ожидается, фестивальный Витебск примет более 5 тысяч гостей. Церемония открытия «Славянского базара» пройдет 13 июля. К этому времени уже станет известно имя победителя детского международного конкурса. Триумфатор выступит на открытии фестиваля.